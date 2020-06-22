Ленария Муслюмова: «Люди почувствовали ответственность за сохранение языка. Получился некий протест системе»

Фото: предоставлено Ленарией Муслюмовой

Ровно год назад председателем Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) стала Ленария Муслюмова, сменившая на этом посту Табриса Яруллина. «Реальное время» расспросило главу форума о ее предшественнике и политических амбициях, достижениях и провалах года, консолидации татар и сохранении татарского языка в отношениях с Башкирией. Подробнее — в нашем интервью.



«По пять встреч за день, звонки, проекты»

— Ленария, прошел год с момента вашего назначения на должность председателя ВФТМ. Хотелось бы попросить вас порефлексировать на эту тему. Вспомнить, с какими чувствами вы принимали этот пост, с какими мыслями вы оглядываетесь сейчас на тот момент.

— Помню, что в первый же день мне начало поступать огромное количество звонков. Звонили даже из Лондона: кому-то нужны были документы, кто-то хотел узнать про наши проекты, кто-то хотел познакомиться со мной. Люди узнали, что пришел другой человек, и решили наладить контакт.



Первый день выдался максимально насыщенным. Я была в шоке от объема информации и четко осознала, что для работы на этом месте нужно быть очень многозадачным, причем по разным направлениям. Кстати, во время самоизоляции наступил период, когда резко стало очень мало информации, а я уже привыкла находиться в этом потоке: по пять встреч за день, звонки, проекты. В период карантина я поймала себя на мысли, что мне стало скучно. Как оказалось, меня полностью устраивает тот ритм, который поначалу поверг меня в шок.



Уточню, что у меня две должности: со стороны Всемирного конгресса татар мы работаем, как молодежный отдел, то есть я возглавляю комитет по работе с молодежью исполкома Конгресса. Также есть общественная должность во Всемирном форуме татарской молодежи, где я председательствую.



— Вашу кандидатуру тогда предложил Табрис Яруллин. Помогает ли он вам советом изредка? Где он, чем занят?



— Сказал, что уходит в бизнес. При этом иногда он подключается к некоторым проектам, к примеру, к акции «Мин татарча сэйлэшэм». Вообще, это движение, из которого нельзя просто взять и выпасть. Я сама после университета на 2 года уехала за границу и тем не менее 26 апреля возвращалась в Казань, чтобы поучаствовать в «Мин татарча сэйлэшэм».

Фото Максима Платонова

«Мин татарча сэйлэшэм» — это движение, из которого нельзя просто взять и выпасть. Я сама после университета на 2 года уехала за границу и тем не менее 26 апреля возвращалась в Казань, чтобы поучаствовать в «Мин татарча сэйлэшэм»

«Люди почувствовали ответственность за сохранение языка и выражают свою гражданскую позицию»

— Каковы итоги работы ВФТМ за этот год? Что удалось, что еще необходимо доработать?



— Первое, что хотелось бы отметить: мы смогли расширить и усилить городской фестиваль татарской культуры «Печэн базары». В прошлом году он впервые проходил в течение двух дней. Ранее, все 6 лет, он длился всего день.



Также в прошлом году мы впервые собрали для обучения около 100 руководителей наших молодежных организаций. Помимо этого мы реализовали совершенно новый проект: собрали студентов-соотечественников, которые приехали учиться в Казань. В феврале нам удалось организовать встречу с 700 участниками.



Если говорить о целях, то это способствует более легкой адаптации студентов в Татарстане, но есть и другой момент: мы хотим, чтобы вместе с нами они попробовали реализовать какой-нибудь свой проект. Таким образом, даже если ребята после учебы разъедутся в другие страны или регионы, мы получим готовые национальные кадры для татарских проектов.



Вместе с тем, очень хорошие показатели были у Всемирного татарского диктанта: в прошлом году в нем приняли участие более 85 тыс. человек. Мы подняли эту цифру почти в 10 раз. Это была репетиция в честь 100-летия ТАССР. Хотелось бы, чтобы в этом году показатель дошел до 100 тыс. участников.



Фото Дмитрия Резнова

Мы смогли расширить и усилить городской фестиваль татарской культуры «Печэн базары». В прошлом году он впервые проходил в течение двух дней. Ранее, все 6 лет, он длился всего день

— А за счет чего удалось увеличить показатель в 10 раз?



— Агитационная работа, анонсы, привлечение лидеров мнений… Возможно, сейчас просто стало больше осознанности. Может быть, в какой-то степени это можно связать с тем, что произошло в части преподавания татарского в школах. Люди почувствовали ответственность за сохранение языка и таким образом выражают свою гражданскую позицию. Это консолидировало, активизировало татар. Получился некий протест системе: если вы поступаете с нами вот так, тогда мы справимся своими силами.



— Вы чувствуете в республике эту консолидацию?



— Думаю, активность по Татарстану и другим регионам и странам примерно одинаковая.



— Как бы вы оценили последствия этой реформы?



— Могу отметить, что в плане блогеров и ютуберов культурно-развлекательной информации в интернете стало больше. Все понимают, что надо делать больше национального контента. Если же говорить о научной информации, то ее в сети стало гораздо меньше. Новой информации нет, поскольку учителя татарского больше ничего не загружают в интернет.



Если язык не преподается на государственном уровне, то, думаю, должно быть еще больше грантов и госпрограмм, которые будут способствовать развитию и созданию обучающих площадок. Могут помочь телевизионные программы. Чтобы изучать язык, нужна система и слаженная работа.

«Где еще я могла оказаться, учитывая такой бэкграунд?»



— Делает ли что-то ВФТМ в преддверии переписи населения?



— Конкретно к переписи в этом году мы будем проводить Всемирный форум татарской молодежи. Все будет организовано в онлайн-режиме — мы не будем рисковать. В целом, конечно, есть ощущение, что ситуация с коронавирусом сильнее приблизила нас к XXI веку, а точнее к цифровизации.



Фото предоставлено Ленарией Муслюмовой

Я базируюсь в кадровом фонде Всемирного конгресса татар и там я нахожусь на зарплате. За общественную деятельность, конечно же, никто не платит. Могу сказать, что меня все устраивает

— А есть ли в организации кряшены?



— Во Всемирном форуме татарской молодежи не может быть установки «с этими мы не работаем». Кряшены, конечно же, есть. На каждом мероприятии или форуме мы размещаем их материалы, а они — наши. Мы очень сильно поддерживаем друг друга информационно.



— Как вы попали в ВФТМ и вообще в национальную тему?

— В это движение я попала в 16 лет — как приехала в Казань. Поэтому и работа, и хобби, и образ жизни для меня — это Всемирный форум татарской молодежи. Я этим живу.



Вообще, все началось гораздо раньше. У меня достаточно активная семья: мама — комсорг, в 24 года она уже была народным депутатом, бабушка — председатель сельсовета и районного женсовета. В общем, я росла в очень деятельном окружении.



Моя тетя из Челябинска (где я провела все детство) работала концертным организатором. В конце 90-х, начале 2000-х татарская эстрада сыграла большую роль в популяризации культуры. На татарских концертах собирались полные залы: люди хотели услышать родной язык в своем регионе, и моя тетя своей деятельностью помогала им в этом. Она объединяла татар.



Где еще я могла оказаться, учитывая такой бэкграунд? (Смеется). Вообще, мой приход в национальную тему очень органичен — не через протест или агрессию, как это бывает со многими.



— Можно ли назвать вашу деятельность в ВФТМ полноценной работой? Или вы зарабатываете на жизнь в другом месте?



— Я базируюсь в кадровом фонде Всемирного конгресса татар и там я нахожусь на зарплате. За общественную деятельность, конечно же, никто не платит. Могу сказать, что меня все устраивает.

Фото Олега Тихонова

Мы успели адаптироваться, начав работать как городское сообщество. Мы взаимодействуем со всеми, а не только с татарскими организациями. У нас очень много горизонтальных связей, что работает в любые времена и при любых условиях

«Любой хотел бы расти и максимально использовать свой потенциал»



— А есть ли у вас политические амбиции?



— Стоит заметить, что к должности председателя ВФТМ у меня амбиций не было. Понимаете, когда открываются двери возможностей, я в них вхожу, но стучаться и ломиться куда-то — не в моих привычках.



Отвечая на ваш вопрос, я бы процитировала Конфуция: «Нелегко встретить человека, который, отдав учению 3 года, не мечтал бы занять высокий пост». Наработав определенные знания, интеллектуально себя прокачав, любой человек хотел бы расти и максимально использовать свой потенциал. Если я могу помочь своему народу, то, конечно же, мне хочется делать еще больше. В этом плане у меня есть здоровые амбиции.

— Каковы ваши дальнейшие планы? Долго ли вы собираетесь возглавлять ВФТМ?



— По уставу я могу избираться четыре раза подряд. Максимальный срок — 8 лет. Я готова уйти, как только появится человек, который будет еще масштабнее и сильнее развивать и поддерживать все это движение. Мне бы хотелось, чтобы такой человек появился за то время, что я здесь работаю.



— Как вы считаете, не прошло ли время организаций, подобных ВФТМ? Существует и такая позиция.



— Мы успели адаптироваться, начав работать как городское сообщество. Мы взаимодействуем со всеми, а не только с татарскими организациями. У нас очень много горизонтальных связей, что работает в любые времена и при любых условиях.

«Произношу фразу «Я вернулась домой», когда возвращаюсь в Казань, а не в Уфу»

— В прошлом году в Башкирии возмутились тем, что у них провели татарский диктант. Жители республики даже написали письмо Рустаму Минниханову. Со своей стороны ВФТМ тоже вступил в коммуникацию. А чем закончилась эта история?



— Мы написали письмо, в котором четко проговаривалось, что по Конституции РФ общественные организации могут свободно работать в любых регионах. Мы написали, что не совсем понимаем, в чем проблема, поскольку никаких нарушений допущено не было. С таким же размахом татарский диктант проходит на Алтае, в Тюмени, Екатеринбурге — где угодно. Возможно, проблема в том, что где-то просто «ломается телефон» и от искажения информации происходят какие-то недопонимания.



Фото mkset.ru

Мы очень тесно работаем с коллегами из Башкирии в части молодежи: приглашаем их в качестве экспертов и делегатов, приезжаем сами на их мероприятия

— ВФТМ контактирует с башкирскими организациями? Можно ли говорить о какой-то синергии?



— Мы очень тесно работаем с коллегами из Башкирии в части молодежи: приглашаем их в качестве экспертов и делегатов, приезжаем сами на их мероприятия.



Отдельно хочется назвать имя Ильдара Киньябулатова, который вернулся в Уфу, бросив работу айтишником в Москве, чтобы поддерживать башкирские проекты. Он работает с городским населением, развивает интернет-площадки. Диалог с местной молодежью (в лице Ильдара и его команды) у нас отличный.



— А что вы думаете о признании «Башкорта» экстремистской организацией? Следили за этой ситуацией?



— Честно, я не вникала в этот вопрос.

— Не думали ли вы о возвращении в Уфу? Как вы считаете, вы бы могли как-то помочь Башкирии своими компетенциями?



— Татарстан — это моя площадка. Я нахожу себя здесь, мне тут комфортно и хорошо. Я произношу фразу «Я вернулась домой», когда возвращаюсь в Казань, а не в Уфу. Это дом, который я выбрала для себя сама.