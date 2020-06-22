В Башкирии вновь откроются мечети и церкви

Фото: Тимур Рахматуллин

В Башкирии мечети и православные храмы вновь откроются для прихожан. Культовые учреждения верующие смогут посещать с 29 июня, сообщил сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Мы обсуждали этот вопрос с духовными лидерами. Они обратились с предложением открывать потихоньку культовые учреждения, — сказал руководитель региона. — Прошу отработать в этой части с рекомендациями Роспотребнадзора. Это решение нужно оформить, чтобы с 29 июня люди смогли приходить в мечети, православные храмы. Пусть они открываются и работают».

С этого же дня в Башкирии можно будет посещать кладбища.

Сегодня в республике начинают работу фитнес-клубы, а через неделю — другие спортивные объекты, детские реабилитационные центры и санатории.

Как сообщало «Реальное время», в Башкирии из-за опасности распространения коронавируса еще в марте прекратили проводить пятничные молитвы (джума) и другие коллективные собрания в мечетях. По распоряжению председателя — муфтия Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнура Биргалина муэдзины продолжали проговаривать призыв на молитву (азан) в громкоговорители. Также были отменены массовые богослужения в православных храмах и культовых сооружениях других религий.

Напомним, в Татарстане мечети и церкви открылись для прихожан в начале июня после соответствующего решения Правительства РТ. Однако религиозные организации должны соблюдать требования по предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в храме. Предписывается исполнять все рекомендации Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространения инфекции: соблюдать масочно-перчаточный режим, социальное дистанцирование, обеспечить наличие санитайзеров в свободном доступе, проветривание помещений и дезинфекцию поверхностей.