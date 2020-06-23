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«Нефтехимик», «Северсталь» и «Трактор» приедут на «Кубок Республики Башкортостан» по хоккею

14:32, 23.06.2020
«Нефтехимик», «Северсталь» и «Трактор» приедут на «Кубок Республики Башкортостан» по хоккею
Фото: vk.com/hcsalavat

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» обнародовал список участников летнего предсезонного «Кубка Республики Башкортостан» по хоккею.

Кроме хозяев турнира, свое участие подтвердили три клуба КХЛ. Летом в Уфу приедут нижнекамский «Нефтехимик», череповецкая «Северсталь» и челябинский «Трактор».

Турнир пройдет с 10 по 13 августа на льду обновленной «Уфа-Арены».

Напомним, ранее стало известно, что «Салават Юлаев» примет участие в турнире среди обладателей Кубка Гагарина в Казани.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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