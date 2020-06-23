«Нефтехимик», «Северсталь» и «Трактор» приедут на «Кубок Республики Башкортостан» по хоккею
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» обнародовал список участников летнего предсезонного «Кубка Республики Башкортостан» по хоккею.
Кроме хозяев турнира, свое участие подтвердили три клуба КХЛ. Летом в Уфу приедут нижнекамский «Нефтехимик», череповецкая «Северсталь» и челябинский «Трактор».
Турнир пройдет с 10 по 13 августа на льду обновленной «Уфа-Арены».
Напомним, ранее стало известно, что «Салават Юлаев» примет участие в турнире среди обладателей Кубка Гагарина в Казани.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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