Стали известны даты проведения турнира среди обладателей Кубка Гагарина в Казани

Первый турнир среди обладателей Кубка Гагарина в Казани пройдет в середине августа нынешнего года. Об этом сообщили в пресс-службе «Салавата Юлаева».

Уфимский клуб включил в план предсезонной подготовки участие с 19 по 23 августа в турнире в Казани.

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» собирается провести в Казани летний турнир, в котором примут участие все победители Кубка Гагарина в истории КХЛ. Свое участие уже подтвердили магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев».

В истории Кубка Гагарина было всего шесть победителей — «Ак Барс» (трижды), «Металлург», питерский СКА, московское «Динамо» (все дважды), а также по одному разу — уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА.