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«Уфа» выиграла «Тамбов» со счетом 2:1

17:49, 21.06.2020 1
«Уфа» выиграла «Тамбов» со счетом 2:1
Фото: vk.com/ufafc

В матче 23-го тура «Уфа» обыграла «Тамбов» со счетом 2:1. Решающий гол на 92-й минуте забил Николай Гиоргобиани.

«Уфа» первой открыла счет: за фол на Вячеславе Кротове был назначен пенальти, который уверенно реализовал Даниил Фомин.

На 36-й минуте красную карточку получил защитник Гурам Тетрашвили. Поэтому оставшуюся часть матча тамбовчане провели в меньшинстве.

Ближе к концу второй 45-минутки Михаил Костюков после передачи Валерия Чуперки смог восстановить равенство.

Победный гол Гиоргобиани забил в компенсированное время.

18 июня «Уфа» заявила полузащитника Игоря Безденежных на матчи РПЛ.

Спорт Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:55
    Гиоргобиани - герой матча
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