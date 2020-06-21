«Уфа» выиграла «Тамбов» со счетом 2:1
В матче 23-го тура «Уфа» обыграла «Тамбов» со счетом 2:1. Решающий гол на 92-й минуте забил Николай Гиоргобиани.
«Уфа» первой открыла счет: за фол на Вячеславе Кротове был назначен пенальти, который уверенно реализовал Даниил Фомин.
На 36-й минуте красную карточку получил защитник Гурам Тетрашвили. Поэтому оставшуюся часть матча тамбовчане провели в меньшинстве.
Ближе к концу второй 45-минутки Михаил Костюков после передачи Валерия Чуперки смог восстановить равенство.
Победный гол Гиоргобиани забил в компенсированное время.
18 июня «Уфа» заявила полузащитника Игоря Безденежных на матчи РПЛ.
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