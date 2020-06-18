В Татарстане работы по программе «Наш двор» идут в более 300 дворах

В более 300 дворах Татарстана уже ведутся работы по программе «Наш двор».

Ремонт дворов проходит в Казани, Набережных Челнах и еще в 29 районах республики.

Рабочие приступили к ремонту тех территорий, где жители окончательно согласовали проекты благоустройства своих дворов, сообщается в официальном аккаунте республиканской программы.

В начале июня на официальном сайте программы «Наш двор» опубликовали финальный перечень дворов, которые благоустроят в Казани в этом году. В список попали более 200 дворов столицы Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в середине мая сообщил, что все средства для выполнения программы «Наш двор» в республике предусмотрены. Бюджет программы сокращаться не будет. На 5 лет программы в Татарстане предполагается потратить 50 млрд рублей.

