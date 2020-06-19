Перчатки, маски, стрелки и урна №2: как пройдет голосование по поправкам к Конституции

Сегодня Центризбирком Татарстана показал, как будут защищать избирателей от коронавирусной инфекции на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Все потоки людей на избирательных участках будут разделены. Избиратели будут заходить через одну дверь, а выходить — через другую. На участках появятся дезинфицирующие коврики и антисептики, будет нанесена разметка на расстоянии 1,5 метра для соблюдения дистанции, а кабины для тайного голосования будут без передней шторки. Еще одно нововведение — паспорт участника голосования члену избирательной комиссии в руки не передается.
Подробнее о том, какие правила безопасности будут действовать на участках, — читайте в гайде «Реального времени».
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