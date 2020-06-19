Перчатки, маски, стрелки и урна №2: как пройдет голосование по поправкам к Конституции

11:00, 19.06.2020 Сюжет:  Поправки к Конституции РФ 25 1
На входе будут осуществлять термометриюВсе участники процесса будут в масках и перчаткахПаспорт в руки членам УИК не дается — его нужно будет развернуть и показатьВ кабинках не будет передней стенкиМебель расставляется так, чтобы обеспечить безопасную дистанциюПодготовлены переносные урныВсе участки оснащаются антисептиками и СИЗами на случай, если избиратель приходит без нихАндрей Кондратьев подробно рассказал, как пройдет процессВ зданиях, где располагаются УИКи, устанавливаются навигационные таблички
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  • На входе будут осуществлять термометрию
    Ринат Назметдинов
  • Все участники процесса будут в масках и перчатках
    Ринат Назметдинов
  • Паспорт в руки членам УИК не дается — его нужно будет развернуть и показать
    Ринат Назметдинов
  • В кабинках не будет передней стенки
    Ринат Назметдинов
  • Мебель расставляется так, чтобы обеспечить безопасную дистанцию
    Ринат Назметдинов
  • Подготовлены переносные урны
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Все участки оснащаются антисептиками и СИЗами на случай, если избиратель приходит без них
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Андрей Кондратьев подробно рассказал, как пройдет процесс
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • В зданиях, где располагаются УИКи, устанавливаются навигационные таблички
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня Центризбирком Татарстана показал, как будут защищать избирателей от коронавирусной инфекции на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Все потоки людей на избирательных участках будут разделены. Избиратели будут заходить через одну дверь, а выходить — через другую. На участках появятся дезинфицирующие коврики и антисептики, будет нанесена разметка на расстоянии 1,5 метра для соблюдения дистанции, а кабины для тайного голосования будут без передней шторки. Еще одно нововведение — паспорт участника голосования члену избирательной комиссии в руки не передается.

Подробнее о том, какие правила безопасности будут действовать на участках, — читайте в гайде «Реального времени».


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 июн
    Конечно, лучше онлайн голосовать
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