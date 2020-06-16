Мухаметшин предложил волонтерам заняться разъяснением важности поправок в Конституцию

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел во вторник встречу с волонтерами Татарстана, помогающими жителям республики в период пандемии коронавируса. Он предложил участникам движения вести разъяснительную работу о пользе поправок в Конституцию.

Мухаметшин объяснил, что среди поправок есть и пункт, обязывающий правительство РФ поддерживать волонтеров и НКО.

«Председатель Государственного совета сегодня обратился к волонтерам с просьбой подключиться к разъяснительной работе, чтобы рассказать нашим гражданам о сути предложенных инициатив», — передает пресс-служба республиканского парламента.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет в республике с 25 июня по 1 июля. О подробностях процедуры плебисцита сегодня рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.