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Мухаметшин предложил волонтерам заняться разъяснением важности поправок в Конституцию

16:52, 16.06.2020
Мухаметшин предложил волонтерам заняться разъяснением важности поправок в Конституцию
Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел во вторник встречу с волонтерами Татарстана, помогающими жителям республики в период пандемии коронавируса. Он предложил участникам движения вести разъяснительную работу о пользе поправок в Конституцию.

Мухаметшин объяснил, что среди поправок есть и пункт, обязывающий правительство РФ поддерживать волонтеров и НКО.

«Председатель Государственного совета сегодня обратился к волонтерам с просьбой подключиться к разъяснительной работе, чтобы рассказать нашим гражданам о сути предложенных инициатив», — передает пресс-служба республиканского парламента.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет в республике с 25 июня по 1 июля. О подробностях процедуры плебисцита сегодня рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

ОбществоВласть Татарстан
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