Борис Менделевич: «Призываю наших граждан не бояться заразиться и исполнить свой гражданский долг»

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В рамках сегодняшнего заседания экспертного штаба «Волга» его участники обсудили подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. О страхе заразиться коронавирусом во время голосования высказался депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Борис Менделевич.



«Наши власти своевременно приняли все необходимые меры, чтобы не допустить взрывного характера эпидемии. Это дало нам фору, и эпидемия пришла к нам позже. Система здравоохранения сегодня готова ко всему. Она прошла серьезное испытание. Статистические данные снижаются, и мы видим возможность прийти и проголосовать. Я призываю наших граждан не бояться заразиться и исполнить свой гражданский долг», — заявил эксперт.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев показал, как будет проходить голосование по поправкам и какие меры принимаются для защиты избирателей от коронавируса.

