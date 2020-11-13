Список персон

Гафаров Роман Фагимович

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Гафаров Роман Фагимович
Фото: предоставлено пресс-службой Верховного суда РТ

Общая информация

Родился 20 октября 1964 года в п. Ивановка, Антрацитовского района, Ворошиловградской области.

Образование

1992 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

1989-1994 гг. — эксперт-стажер, научный сотрудник, заведующий отделом, заместитель начальника лаборатории — заведующий отделом Центральной Средне-Волжской научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы МЮ РСФСР.
1994-1999 гг. — заместитель начальника лаборатории — заведующий отделом Центральной Средне-Волжской лаборатории судебной экспертизы.
1999-2001 гг. — судья Вахитовского районного суда г. Казани.
2001-2013 гг. — судья, председатель судебного состава Верховного суда РТ.

С октября 2013 г. — заместитель председателя Верховного суда РТ.

Награды и звания

Заслуженный юрист РТ.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», благодарностью Президента РФ, медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Пушкина, 72/2
  • Телефон: (843) 288-77-77

Дата последнего обновления: 13.11.2020

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