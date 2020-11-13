Гафаров Роман Фагимович
Общая информация
Родился 20 октября 1964 года в п. Ивановка, Антрацитовского района, Ворошиловградской области.
Образование
1992 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
1989-1994 гг. — эксперт-стажер, научный сотрудник, заведующий отделом, заместитель начальника лаборатории — заведующий отделом Центральной Средне-Волжской научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы МЮ РСФСР.
1994-1999 гг. — заместитель начальника лаборатории — заведующий отделом Центральной Средне-Волжской лаборатории судебной экспертизы.
1999-2001 гг. — судья Вахитовского районного суда г. Казани.
2001-2013 гг. — судья, председатель судебного состава Верховного суда РТ.
С октября 2013 г. — заместитель председателя Верховного суда РТ.
Награды и звания
Заслуженный юрист РТ.
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», благодарностью Президента РФ, медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Пушкина, 72/2
- Телефон: (843) 288-77-77
Дата последнего обновления: 13.11.2020