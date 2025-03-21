В Марий Эл произошел крупный пожар на предприятии по производству пластмассовых плит

Фото: Артем Гафаров

В Марий Эл на территории коммерческого предприятия, производящего пластмассовые плиты, произошел крупный пожар на площади 1 тыс. кв. м. Возгорание началось 21 марта около 12.00, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На место происшествия выехал Волжский межрайонный прокурор Владимир Ефремов для координации работы экстренных служб. Волжская межрайонная прокуратура взяла под контроль проверку инцидента.

По предварительным данным, огромный дымовой поток от пожара можно увидеть на значительном расстоянии. Огонь охватывает здание на территории пгт Приволжский. Пожар вызвал черный дым, который был виден даже в Зеленодольске, недалеко от границы с Татарстаном.

Реальное время / realnoevremya.ru

Пожарные подразделения продолжают ликвидировать огонь на предприятии. Информация о пострадавших и причинах происшествия пока не раскрывается.