Компания Группы ТАИФ в режиме пусконаладки новой линии выпустила 57 тыс. масок

Фото: АО «Полиматиз»

Менее чем за трое суток новая линия по производству медицинских масок, приобретенная входящим в Группу ТАИФ ПАО «Нижнекамскнефтехим», в режиме пусконаладки выпустила 57 тыс. одноразовых медицинских масок. Сырье для выпуска средств индивидуальной защиты — нетканый материал производства АО «Полиматиз», дочерней компании «Нижнекамскнефтехима».

Паспортная мощность оборудования — 60 масок в минуту.

— Наша цель — вывести все рабочие процессы на автоматизацию и довести производительность линии до паспортных объемов. Параллельно с отладкой линии ведется работа по оформлению всех необходимых документов: соответствующих сертификатов, разрешений. Без них маски не смогут поступить в аптечные сети, — пояснил «Реальному времени» директор АО «Полиматиз» Радик Яруллин.

Как сообщил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, масками в первую очередь будут обеспечены работники Группы ТАИФ, а так же медработники и сотрудники правоохранительных органов — те, кто продолжает работать в период самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19.