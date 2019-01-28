Дутый резидент: вместо проектов в Иннополисе растут долги

Компании, обещавшие создать в «татарстанском Сколково» новые интеллектуальные продукты, набрали кредитов и ничего не сделали

Фото: Максим Платонов

Татарстанское Минсвязи судится с резидентами Иннополиса — компаниями «Говермедиа Инкорпорейтед» и «Дом Бобра» — из-за нарушения ими соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности в особой экономической зоне и взыскании многомиллионных штрафов в бюджет РТ. Аналогичный иск к ООО «Си Ай Коннект» Арбитражный суд РТ уже удовлетворил. Фирмы, на деятельность которых в ОЭЗ возлагались большие надежды, не показали результатов. Подробности — в материале «Реального времени».

«Развод» и миллионный штраф



В минувший четверг Минсвязи РТ подало в Арбитражный суд иск к зарегистрированному в Иннополисе ООО «Дом Бобра», двумя днями ранее — к «прописанному» там же ООО «Говермедиа Инкорпорейтед». В министерстве не комментируют обстоятельств, в результате которых к резидентам возникли претензии, и не называют сумм исков.

— Иск касается невыполнения компанией ООО «Говермедиа Инкорпорейтед» условий соглашения о технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ «Иннополис», — ограничилась скупым пояснением руководитель пресс-службы ведомства Анна Яковлева.

Более подробная информация опубликована на официальном интернет-ресурсе Арбитражного суда России и в базе данных «СПАРК-Интерфакс». 21 февраля 2018 года Минсвязи РТ выиграло иск к ООО «Си Ай Коннект». Согласно судебному решению, соглашение об осуществлении этой компанией технико-внедренческой деятельности в особой экономической зоне «Иннополис» расторгнуто, и несостоявшийся резидент обязан выплатить в бюджет РТ 1,49 млн рублей штрафа.

Счет минсвязи к ООО «ГоверМедиа Инкорпорейтед», предъявленный через арбитраж 22 января, такого же порядка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, минсвязи просит оштрафовать резидента на 1,44 млн. рублей. Сумма исковых требований к ООО «Дом Бобра» пока не обнародована.

В минувший четверг Минсвязи РТ подало в Арбитражный суд иск к зарегистрированному в Иннополисе ООО «Дом Бобра», двумя днями ранее — к «прописанному» там же ООО «Говермедиа Инкорпорейтед». Фото Максима Платонова



Жизнь в кредит

Суть претензий Минсвязи к нарушителям соглашения о технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ «Иннополис» сформулирована в судебном решении по иску к ООО «Си Ай Коннект». Соглашение было подписано 5 сентября 2016 года, однако уже в конце в декабря того же года АО «Особая экономическая зона «Иннополис» инициировало проверку министерства в связи с тем, что резидент не выполняет принятых арендных обязательств, а попросту — уклоняется от принятия помещений в Иннополисе по акту приема-сдачи, не платит арендной платы и не представляет ежеквартальных отчетов по результатам деятельности. При этом помещение, забронированное им, простаивает, из чего в ОЭЗ «Иннополис» сделали вывод: ООО «Си Ай Коннект» не ведет деятельности на территории особой экономической зоны.

Минсвязи предупредило компанию о проверке, но в ответ получило письмо, подтверждающее, что ООО с самого момента образования (а создано оно было как раз для ведения деятельности в Иннополисе для реализации проекта разработки программно-аппаратного комплекса по управлению проектами, портфелями и инвестициями) не ведет экономическую деятельность и даже не имеет штатных сотрудников, а помещения не использует.

Начиная с февраля 2017 года Минсвязи неоднократно предлагало руководству существующей лишь на бумаге компании разойтись миром. Но в ООО «Си Ай Коннект» хотели расторгнуть договор, не заплатив предусмотренные в нем на случай такого исхода дела штрафы и неустойки. Минсвязи же настаивало на исполнении условий договора в полном объеме, и суд ведомство поддержал.

«Прописка» в Иннополисе обошлась компании почти в полтора миллиона рублей. Правда, взыскать их будет проблематично: согласно данным «СПАРК-Интерфакс», у фирмы по итогам 2017 года имелось 18 тыс. рублей уставного капитала и задолженность по кредиту в 460 тыс. рублей.

Минсвязи предупредило компанию о проверке, но в ответ получило письмо, подтверждающее, что ООО с самого момента образования не ведет экономическую деятельность. Фото mic.tatarstan.ru

Пустая «платформа»

Цена иска Минсвязи к ООО «ГоверМедиа Инкорпорейтед» на порядок больше — 14,44 млн рублей. А образовался долг в результате тех же самых действий, а точнее, бездействия компании, представившей при «прописке» в Иннополис грандиозный проект по разработке платформы для создания и развития малого и среднего бизнеса.

Представляя проект, сотрудники этой компании с 50-процентным участием офшорного капитала подчеркивали, что их продукты направлены на формирование вовлеченности населения России в проблемы развития малого и среднего предпринимательства. В действительности на сайте Иннополиса появилась ссылка на интернет-платформу (страница давно удалена разработчиками), а на сайтах, предоставляющих возможность работникам и пользователям различных сервисов оставлять отзывы, — несколько хвалебных высказываний, стиль и язык которых вызывает предположения об их рекламном происхождении.

Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГоверМедиа Инкорпорейтед» 2016 год (более поздних сведений не имеется) закончило с отрицательной валовой прибылью, то есть убытком почти в 4,58 млн рублей, а за последние 12 месяцев признаков хозяйственно-финансовой деятельности не обнаруживало.

Абонент не зарегистрирован

Последний иска, цена которого пока неизвестна, Минсвязи подало в адрес ООО «Дом Бобра». Эта компания с уставным капиталом в 12 тыс. рублей была зарегистрирована в сентябре 2015 года с целью «разработки продукта, позволяющего агрегировать, находить, подбирать предложения, рассчитывать стоимость и сроки доставки, составлять рейтинг поставщиков строительных материалов на основе совершенных сделок и пользовательских оценок, интегрированных с единой партнерской программой в интернете». Так написано на сайте Иннополиса, но, в отличие от «ГоверМедиа Инкорпорейтед», даже ссылки на адрес обещанного программного продукта на страничке «Дома Бобра» не обнаружилось. А штатная численность ее сотрудников на сегодня — 1 человек.

Корреспондент «Реального времени» попыталась дать слово представителям компаний, которые хотели, да не смогли создавать новые интеллектуальные продукты в Иннополисе, чтобы узнать из первых уст причины, по которым они сошли с дистанции. Но телефоны, указанные на сайте Иннополиса и в базе «СПАРК-Интерфакс», также оказались недоступными.

«Реальное время» направило запрос в Иннополис, сразу при получении он будет опубликован.