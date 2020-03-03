Квартиры «Территории-Иннополис» оценили в четверть миллиарда

Фото: Ринат Назметдинов

85 квартир в Иннополисе могут выставить на продажу

Все имущество обанкротившейся компании «Территория-Иннополис», некогда сдававшей в этом городе квартиры в аренду, оценили в 251 млн рублей — это следует из отчета конкурсного управляющего, имеющегося в распоряжении «Реального времени»

Основная часть этого имущества представляет собой 85 одно- и двухкомнатных квартир в «городе высоких технологий». Остаток приходится на небольшую дебиторскую задолженность общей суммой менее 700 тысяч рублей (среди должников есть и Университет Иннополис с суммой чуть более 80 тысяч рублей).

Конкурсный управляющий компании Фаиль Мухамадиев заявил «Реальному времени», что квартиры находятся «в отличном состоянии» (и даже поинтересовался, не желает ли корреспондент издания приобрести себе одну из них). Вместе с тем когда эти квартиры вообще выставят на торги — неизвестно: по словам «конкурсника», все они находятся в залоге у АО «ДОМ.РФ» (госкорпорация, которая занимается повышением доступности жилья). В госкорпорации пока не ответили на запрос «Реального времени» о том, что компания намерена делать с этими домами.

ДОМ.РФ является одним из двух подтвержденных кредиторов «Территории-Иннополис» (второй — налоговая служба с незначительным объемом требований). Требования ДОМ.РФ по объему сопоставимы с имуществом должника, но все же их превышают: они составляют 286,35 млн рублей.

Основная часть этого имущества представляет собой 85 одно- и двухкомнатных квартир в «городе высоких технологий». Фото Романа Хасаева

Роковое снижение арендной ставки

Также ДОМ.РФ (тогда он еще назывался АИЖК, «Агентство ипотечного жилищного кредитования») и его «дочка» АО «АФЖС» стоят у истоков бизнеса «Территории-Иннополис» и у истоков его краха. Сам бизнес зародился еще в 2014 году, соучредителями стали Ирина Булгакова и Илья Пономарев (в СМИ они фигурируют как выходцы из упраздненного Минрегионразвития РФ). Предполагалось, что компания выкупит все 16 домов на 800 квартир в Иннополисе и будет сдавать их в аренду по 22—27 тысяч рублей в месяц. Продавцом выступал Госжилфонд при президенте РТ, который и строил жилые дома в «городе высоких технологий». В его собственности и сейчас остается большая часть жилых домов города, квартиры в которых сдают в аренду.

Финансировал покупку «Нота-Банк», однако в 2015 году у банка отозвали лицензию — компания успела приобрести только два дома. Права требования по кредитам на покупку домов перешли к АИЖК и его упомянутой «дочке» — впоследствии та взыскала эти средства через суд, именно на этих судебных решениях и основываются права требования от ДОМ.РФ.

Однако и сдача в аренду этих двух домов не принесла компании желаемой прибыли. В марте 2016 года правительство Татарстана приняло решение о снижении ставок на аренду жилья в Иннополисе вплоть до 7 тысяч рублей за однокомнатную квартиру. На этот момент компания ссылается и в судах с АИЖК. Представитель ответчика заявлял об «обстоятельствах непреодолимой силы, носящих чрезвычайный и непредотвратимый характер, а именно: принятие в марте 2016 г. правительством Республики Татарстан решения об уменьшении ставок по аренде жилья в Иннополисе, что, по сути, лишило ответчика возможности получать ежемесячную выручку от реализации услуг по аренде в объеме, достаточном для исполнения своих ежемесячных обязательств по обслуживанию кредита».

В марте 2016 года правительство Татарстана приняло решение о снижении ставок на аренду жилья в Иннополисе вплоть до 7 тысяч рублей за однокомнатную квартиру. Фото Рината Назметдинова

Вместе с тем, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания в целом никогда не была прибыльной: в 2014 году ее чистый убыток составил 690 тысяч рублей, годом позже — 6,4 млн рублей (при выручке в 24,6 млн рублей), и далее убытки только росли: 7,9 млн рублей в 2016-м, аж 81,1 млн рублей в 2017-м и 10,2 млн рублей в 2018-м. Процедура наблюдения в компании была введена в августе 2018 года, а конкурсного производства — в декабре 2019 года, когда временный управляющий заявил о невозможности восстановить платежеспособность компании.

Что стало с еще одним домом?

Однако интересно следующее: судя по данным картотеки Арбитражного суда, за компанией-должником числились два дома: один на те самые 85 квартир и еще один поменьше — на 20 квартир. На оба этих дома в рамках возврата долга обратил взыскание АИЖК, однако позже один из домов (а точнее, права на него в рамках арбитражного дела) выкупил башкирский застройщик «Строй-Планета». Компания тогда официально заявляла, что намерена продавать эти квартиры физическим лицам. «Реальному времени» не удалось оперативно связаться с представителем компании и узнать, забрала ли компания этот дом за долги и удалось ли продать имеющиеся там квартиры.

Вместе с тем конкурсный управляющий «Территории-Иннополис» заявил «Реальному времени», что в представленной ему Росреестром информации этот дом вообще не фигурировал как собственность компании-банкрота — там был только один, 85-квартирный дом. В отчете об имуществе должника этот дом не фигурирует.

Александр Артемьев