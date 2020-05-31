Башкирская неделя: казус с федеральным министром, SOS из Сибая и 6 миллиардов на «Алгу»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Башкирия потихоньку выходит из режима самоизоляции и смягчает ограничительные меры для своих жителей. С 1 июня в регионе планируется перейти к очередному этапу смягчения. Между тем, среди заболевших коронавирусом отмечается довольно высокая доля медиков. Из Сибая поступил очередной тревожный сигнал — местные жители воюют с администрацией из-за предполагаемой свалки. Госсобрание-Курултай РБ запретило «наливайки», а глава региона Радий Хабиров — очные «последние звонки» в школах. Оживают после долгого перерыва спортивные клубы — ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев». Подробнее о том, чем запомнилась в Башкирии последняя неделя весны, — в обзоре «Реального времени».

Полтысячи зараженных медиков и новый госпиталь

Для начала немного цифр. В Башкортостане число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом приблизилось к отметке 3200. При этом выяснилось, что заразились почти 560 медицинских работников, из них каждый третий — сотрудник Республиканской клинической больницы им. Куватова.

А тем временем в селе Зубово под Уфой за 6 недель возвели клинико-диагностический инфекционный центр, который предназначен для приема пациентов с COVID-19. Строительство и оборудование объекта обошлись в 1,8 млрд рублей. Госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая общей площадью 16 тысяч кв. м. Он включает в себя 100 боксированных палат (в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций). В случае полной загрузки центр готов принять 470 человек. Первые пациенты начнут прибывать в больницу с 1 июня.

Накануне на открытие медицинского комплекса в Уфу прибыл министр здравоохранения Михаил Мурашко. Однако в столице Башкирии он попал в неприятную ситуацию: на улице к нему прорвалась координатор местного штаба Навального Лилия Чанышева и спросила, почему смертность врачей от коронавируса в России выше, чем в других странах. Высокопоставленный чиновник ответил, что вопрос некорректный и активистка опирается на данные, которые «публикуются неспециалистами», и прошел в здание. Тогда оппозиционерка обратилась к сопровождавшему министра Радию Хабирову: «Почему в республике заболело 560 медиков?». Глава Башкортостана не стал отвечать на этот вопрос. За шефа заступилась начальник отдела управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская: «Представьте факты, не сочиняйте и не занимайтесь враньем».

Клинико-диагностический инфекционный центр предназначен для приема пациентов с COVID-19. Строительство и оборудование объекта обошлись в 1,8 млрд рублей. Фото bashinform.ru

«Мусорный» SOS из Сибая

Зауралье Башкортостана продолжает оставаться «горячей точкой» на карте республики. В Сибае, в котором жители еще недавно задыхались от смога, источником которого был карьер, произошел очередной конфликт на экологической почве. Как выяснило «Реальное время», жители села Туяляс (относится к городу), не желают видеть рядом со своим поселением мусорную свалку, которая должна появиться рядом с ним. Обеспокоенные сельчане вышли на сход и вызвали на серьезный разговор главу Сибая Рустема Афзалова.

Используемый 50 лет полигон ТБО на окраине Сибая уже переполнился, началась его рекультивация. Власти срочно подыскивали новую точку для временного хранения отходов и остановили свой выбор на месте, где туялясовцы пасут своих животных. К этому месту уже начали отсыпать дорогу. Сельчане, узнав об этом, стали писать коллективные обращения в разные инстанции. Отметим, что городская администрация все стрелки переводит на правительство, указывая, что именно там принималось решение о временной свалке.

Муниципальные чиновники на встрече с активистами попытались убедить их в том, что здесь будет лишь временный объект — мусороперегрузочный пункт, так что беспокоиться не о чем. Однако, выслушав настойчивые требования местных жителей, Афзалов пообещал, что объект рядом с селом располагаться не будет.

— Нам дали слово, что мусорную свалку поставят за железной дорогой — в 6 км от села. Там находится заброшенный сад. Посмотрим, сдержит ли глава города свое обещание, — рассказала о промежуточных итогах переговоров жительница села Алина Шамсутдинова.

Используемый 50 лет полигон ТБО на окраине Сибая уже переполнился, началась его рекультивация. Фото pravdaurfo.ru

6 миллиардов — на очередную «Алгу»

На этой неделе выздоровевший премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа. ОЭЗ разместится на территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов.

Согласно документу, до 2025 года на этой площадке должна быть построена инженерная, транспортная, социальная и другая инфраструктура. На все это из бюджета Башкирии будет выделено 6,3 млрд рублей. Радий Хабиров, делясь радостной новостью в соцсетях, заявил, что ОЭЗ станет одним из крупнейших в Азии газохимических кластеров.

К слову, с названием в Башкирии долго не думали: по устоявшейся при Хабирове традиции ОЭЗ будет именоваться «Алга». Напомним, точно так же называются внедренная в регионе транспортная карта и мобильное приложение. Это слово использовалось в социальной и политической рекламе, в названиях фестивалей и т.д. В прошлом году Хабиров создал клуб активных инвестиций «Алга, Башкирия!». Такое же название получило молодежное движение в поддержку главы региона, созданное местными единороссами. И многие помнят предвыборный лозунг, который Хабиров повторил в своем послании: «Алға Башкирия, вперед Башкортостан!»

До 2025 года на этой площадке должна быть построена инженерная, транспортная, социальная и другая инфраструктура. На все это выделят 6,3 млрд рублей из бюджета Башкирии. Фото bash.news

«Последний звонок» для директора школы

У школьников закончился учебный год, последнюю четверть которого они были вынуждены провести дистанционно. Выпускники готовятся к экзаменам. В Ишимбае одиннадцатиклассники обратились к руководству республики с просьбой разрешить им провести последний звонок и выпускной бал «офлайн». Но эффект получился обратным. Радий Хабиров пригрозил отставками директорам школ, которые, несмотря на запрет массовых мероприятий, допустят проведение последнего звонка.

— Не получите вспышку из-за детей, чтобы дети наши не пострадали. Персональная ответственность директоров! Предупреждаю: если я узнаю, что какой-то класс собрался и отмечал 29-го, — директор будет уволен, — был строг «башлык».

Ответственность за подобные «шалости» он возложил и на глав муниципалитетов. Посмел ли кто-то из директоров ослушаться главу региона, неизвестно. Последний звонок официально прошел в онлайн-формате, однако юноши и девушки, надев ленточки выпускников, все же гуляли по Уфе, не соблюдая никакой социальной дистанции.

«Наливайки» под запретом

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии поддержали законопроект, запрещающий торговлю алкоголем в маленьких барах и рюмочных, если те расположены в жилых домах. Закрыты будут заведения площадью менее 25 кв. метров.

— Они, как правило, собирают вокруг себя асоциальных личностей, которые нарушают тишину и покой граждан. В таких местах складывается криминогенная обстановка. И все это под окнами людей, в двух шагах от детской площадки, школы, детского сада, — отмечает спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

«Наливайки, как правило, собирают вокруг себя асоциальных личностей, которые нарушают тишину и покой граждан. В таких местах складывается криминогенная обстановка», — отмечает Константин Толкачев. Фото gorobzor.ru

В Башкирии пытаются регулировать торговлю алкоголем, хотя чаще всего это сводится к запрету на продажу «паленой» водки и «полусухим» законам. Так, в республике одними из первых среди регионов РФ ввели запрет на продажу спиртных напитков ночью. Во время режима самоизоляции Хабиров ввел дополнительное ограничение, запретив продажу спиртного с 18:00 до 10:00, однако позже его отменил. А 29 мая, когда выпускники отмечали тот самый последний звонок, в республике действовал очередной сухой закон Хабирова.

ФК «Уфа» готовят к продаже, а ХК «Салават Юлаев» меняет площади

Руководство футбольного клуба «Уфа» ведет переговоры о продаже ФК. Как рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, «горожанами» интересуются инвесторы из Австрии и ОАЭ. Позже глава попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов отметил, что полная продажа клуба не планируется.

По некоторым данным, несмотря на более выгодное предложение арабов, уфимские функционеры больше склоняются к работе с европейцами — а именно, с компанией «Ред Булл», которая предлагает клубу точный план развития в дальнейшей перспективе.

ФК «Уфа» является автономной некоммерческой организацией и одним из самых эффективных спортивных клубов в стране.

Как рассказал Шамиль Газизов, «горожанами» интересуются инвесторы из Австрии и ОАЭ. Фото echomskufa.ru

Тем временем самим футболистам разрешили тренироваться на поле. Сборы проходят в Аше (Челябинская область). По словам тренера Вадима Евсеева, с 4 июня к основному составу присоединятся иностранные спортсмены.

Разрешено тренироваться и хоккеистам «Салавата Юлаева». Кстати, на «Уфа-Арене» продолжается реконструкция. Со следующего сезона уфимцы будут принимать гостей на площадке «финских» размеров — 60 на 28 метров. Это позволит «Салавату Юлаеву» увеличить вместимость арены на 250—350 посадочных мест. Увеличится и пространство возле скамеек команд. В то же время уберут танцевальный помост, на котором выступала группа поддержки. В прошлом сезоне максимальная вместимость уфимской арены составляла 8 070 зрителей.