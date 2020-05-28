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Мишустин одобрил создание в Башкирии ОЭЗ «Алга»

21:24, 28.05.2020
Мишустин одобрил создание в Башкирии ОЭЗ «Алга»
Фото: wikipedia.org / IlshatS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства России о создании Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» в Стерлитамакском и Ишимбайском районах Башкирии.

Соответствующий документ выложил на своих страницах в соцсетях глава РБ Радий Хабиров.

Он подчеркнул, что ОЭЗ станет одним из крупнейших в Азии газохимических кластеров.

Напомним, что согласованием этой зоны власти Башкирии занимаются уже давно. А в декабре 2019 года Хабиров объявил о планах организовать еще одну ОЭЗ.

ОбществоВластьПромышленность Башкортостан
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