Мишустин одобрил создание в Башкирии ОЭЗ «Алга»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства России о создании Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» в Стерлитамакском и Ишимбайском районах Башкирии.

Соответствующий документ выложил на своих страницах в соцсетях глава РБ Радий Хабиров.

Он подчеркнул, что ОЭЗ станет одним из крупнейших в Азии газохимических кластеров.

Напомним, что согласованием этой зоны власти Башкирии занимаются уже давно. А в декабре 2019 года Хабиров объявил о планах организовать еще одну ОЭЗ.