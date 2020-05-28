«Салават Юлаев» увеличит вместимость «Уфа-Арены»

«Салават Юлаев» продолжает реконструкцию ледовой площадки на стадионе «Уфа-Арена».

Со следующего сезона уфимцы будут принимать гостей на площадке финских размеров — 60 на 28 метров, сообщает пресс-служба клуба.

Такое изменение позволит «Салавату Юлаеву» увеличить вместимость арены на 250—350 посадочных мест. Кроме того, увеличится пространство возле скамеек команд. Ожидается, что при этом с «Уфы-Арены» уберут танцевальный помост, на котором выступала группа поддержки.

В прошлом сезоне максимальная вместимость уфимской арены составляла 8 070 зрителей.