Легионеры «Уфы» присоединятся к команде после 4 июня

Иностранные футболисты «Уфы» присоединятся к основному составу после 4 июня. Об этом сегодня сообщил главный тренер уфимского клуба Вадим Евсеев.

«Начали сегодня новый цикл подготовки. Убираем объем работы. По-прежнему будем тренироваться в двухразовом режиме. Но занятия будут теперь короче. И в конце недели сыграем двусторонку. Думаю, многое покажет. Наши иностранные игроки работают в Уфе отдельно. Присоединятся после 4 июня», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Ранее «Уфа» возобновила свои тренировки в челябинском городе Аше. В Башкирию команда вернется в начале июня, где начнет непосредственную подготовку к рестарту чемпионата по футболу.

Напомним, РФС запланировал возобновление сезона в РПЛ на 21 июня. Накануне стало известно, что Роспотребнадзор одобрил посещение зрителями матчей чемпионата страны с некоторыми ограничениями.