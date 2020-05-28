Хабиров пообещал увольнять директоров школ за последние звонки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил отставками директорам школ, которые несмотря на запрет массовых мероприятий допустят проведение последних звонков.

«Не получите вспышку из-за детей, чтобы дети наши не пострадали. Персональная ответственность директоров! Предупреждаю: если я узнаю, что какой-то класс собрался и отмечал 29-го, — директор будет уволен», — приводит слова Хабирова «Башинформ».

«Башлык» обратил внимание и на ответственность глав муниципалитетов.

Напомним, что в Казани в связи с ограничениями из-за коронавируса последний звонок пройдет в онлайн-формате. Он назначен на 30 мая.