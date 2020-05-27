Гендиректор «Уфы» подтвердил информацию об австрийских и арабских инвесторах

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о переговорах с потенциальными инвесторами из Австрии и ОАЭ.

«Мы работаем с инвесторами и пытаемся это (работу) сделать. Чем быстрее это будет сделано, тем лучше будет для нас. Это не только проект «футбольный клуб «Уфа», но и проект «Метафутбол», и большой спектр вещей», — сказал Газизов «РИА Новости».

Накануне ряд источников сообщили об интересе к «Уфе» со стороны австрийских и арабских инвесторов.

По данным источника, функционер уфимцев Газизов склоняется к другому предложению — от компании «Ред Булл». Они предлагают уфимскому клубу меньше денег, но более точный план развития команды в дальнейшей перспективе.

Отметим, что на данный момент «Уфа» является автономной некоммерческой организацией.