Жители зауральского села посылают сигналы «мусорного бедствия»

Под Сибаем будет новая свалка?

«Мы здесь выросли, мы против свалок у нашего дома», — говорят жители села Туяляс, которое входит в городской округ Сибай (Башкортостан). В зауральском городке, где еще недавно выходили вредные газы из карьера Учалинского ГОКа, назревает очередной конфликт на экологической почве. Туялясовцы не хотят видеть рядом со своим поселением мусорный полигон, который должен появиться рядом с поселением. Обеспокоенные сельчане вышли на сход и вызвали на серьезный разговор главу Сибая. Однако городские власти уверяют, что беспокоиться не о чем: здесь будет лишь временный объект — мусороперегрузочный пункт. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

«Все село недовольно этой свалкой»

Только утихли скандалы после смога от тлеющего карьера в Сибае, так из зауральского города поступил новый экологический «сигнал бедствия». Жители села Туяляс, которое входит в городской округ Сибай, обеспокоены тем, что рядом с их поселением появится полигон бытовых отходов. Соответствующее обращение они разместили в социальных сетях.

«В настоящее время жизнь и здоровье жителей села может оказаться под угрозой — непосредственно под боком, менее чем в 2 км от села, администрация вынесла решение об открытии нового мусорного полигона бытовых отходов — втайне от населения, никак не согласовав и не поставив в известность людей», — говорится в открытом письме.

Как рассказала корреспонденту «Реального времени» одна из составителей обращения, местная жительница Алина Шамсутдинова, работы в селе практически нет, люди вынуждены ездить на заработки в город или «на севера». Поэтому селяне выживают за счет домашнего хозяйства, содержат скотину. Однако многие пастбища вокруг отданы в аренду магнитогорской компании «Ситно», которая здесь пасет своих лошадей. После табунов травы практически не остается.

— И вот сейчас мы узнаем, что единственный пятачок, на котором мы можем пасти своих коров, косить сено, наша администрация отдает под мусорный полигон. Туда уже согнана техника, которая готовит площадки. Наш район — это территория постоянных шквалистых ветров, весь этот мусор и отходы от разложений будут лететь на нас, — возмущается Шамсутдинова.

По ее словам, о своей проблеме жители Туяляса хотели сообщить главе Башкортостана Радию Хабирову, на днях приезжавшему в Сибай. Но в село он так и не заглянул. Руководитель городской администрации Рустем Афзалов, которого местные жители призывали к ответу, до последнего к ним не приходил.

— Все село недовольно этой свалкой. Мы не хотим, чтоб у нас под боком был этот полигон, — добавляет Шамсутдинова.

«Бросаться на танки не собираюсь»



Председатель территориального общественного совета Туяляса Ислам Исламбаев сообщил нашему корреспонденту, что жители села узнали о готовящемся полигоне ТБО лишь тогда, когда началась отсыпка дороги к нему.

— Рядом с этим полигоном — где-то в 200 метрах — проходит шоссейная дорога, в 100 метрах — железная дорога. В 200—300 метрах от него — ручьи, куда водят на водопой коров. Еще в километре — река Кизил. Вы представляете, какой ущерб будет природе? — беспокоится Исламбаев.

А после появления спецтехники народное возмущение достигло накала, и люди вышли на сход.

— Я здесь вырос. Я против свалок у моего дома. Мы будем высказывать свое мнение, но бросаться под танки не собираюсь. На все воля Аллаха! — отмечает Ислам Исрафилович.

«Жители оказались в заблуждении»

Как объяснила нам руководитель информационно-аналитического отдела администрации Сибая Ирина Корепанова, ресурс полигона ТБО, которым пользуются сибайцы с 1970 года, исчерпался, и с 1 мая началась его рекультивация. К нему добавятся отходы, завезенные до июня. Тогда власти начали срочно искать новое место для утилизации бытовых отходов, причем решение принималось не городским округом или селом, а на республиканском уровне. Однако в Министерстве природопользования и экологии РБ на момент подготовки материала не стали комментировать эту ситуацию.

Как объяснила руководитель информационно-аналитического отдела администрации Сибая Ирина Корепанова, ресурс полигона ТБО, которым пользуются сибайцы с 1970 года, исчерпался, и с 1 мая началась его рекультивация. Фото allufa.ru

— На правительственном совещании этот вопрос обсуждался с Андреем Геннадьевичем Назаровым (первый вице-премьер региона, — прим. ред.), Минэкологии, регоператором и Министерством ЖКХ. И было принято решение: пока место нового полигона не определено (проект еще не готов), мы организуем мусороперегрузочный пункт, — рассказала Корепанова.

И тогда чиновники выбрали площадку рядом с Туялясом — под временное размещение отходов. По закону мусор туда можно свозить в течение 11 месяцев. А затем все скопившиеся отходы необходимо перевезти на новый полигон: один из рассматриваемых вариантов — на территории Баймакского района. Эти вопросы прорабатывает региональный оператор «Эко-сити».

К слову, вместо очередной свалки предлагалось построить мусоросжигательное или мусороперерабатывающее предприятие. Но, как сообщила наша собеседница из городской администрации, инвестор дальше проекта не пошел. Кроме того, такие идеи вызвали «аллергическую» реакцию у горожан, поскольку тема экологии весьма болезненна для Сибая, который до недавнего времени задыхался от диоксида серы, выделяемого из карьера.

— К месту мусороперегрузочного пункта отсутствовала дорога. Мы нашли средства и отсыпаем дорогу, чтоб удобно было перевозить [мусор]. А жители, увидев, что идет строительство, оказались в заблуждении: они подумали, что идет строительство полигона, — дала свою версию происходящего Ирина Корепанова.

По ее словам, участок, на котором планируется разместить временный пункт, предназначен для промышленного использования, эта земля — не сельхозназначения. И пасти животных там нельзя.

— Там участки огромные, — уверена она. — Земли всем должно хватить — и фермерам, и жителям для выпаса своего скота, и для размещения мусороперегрузочного пункта. Все в рамках законов и норм.

А тем временем…



Обеспокоенные жители Туяляса накануне днем вышли с плакатами на сход, где решили законными средствами добиваться отмены решения по мусороперегрузочному пункту, которое, по их мнению, было кулуарно принято муниципальной и региональной властями. Как рассказала «Реальному времени» Алина Шамсутдинова, после собрания полицейские потребовали от нее написать объяснительную, пригрозили штрафом и настоятельно попросили не выкладывать фото и видео с этого схода.

А вечером к ним все-таки приехал глава администрации Сибая Рустем Афзалов в сопровождении экологов. Мероприятие состоялось в местной школе. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на встречу разрешили прийти только десяти активистам. Представители городских властей попытались привести свои доводы. Однако выслушав требования местных жителей, они пообещали, что объект рядом с селом располагаться не будет.

— Нам дали слово, что мусорную свалку поставят за железной дорогой — в 6 км от села. Там находится заброшенный сад. Посмотрим, сдержит ли глава города свое обещание, — рассказала о промежуточных итогах Алина Шамсутдинова.