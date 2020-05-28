В Башкирии одобрили запрет на «наливайки» в жилых домах

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии поддержали сегодня законопроект, запрещающий торговлю алкоголем в маленьких барах и рюмочных, если те расположены в жилых домах. Закрыты будут заведения площадью менее 25 кв. метров.

«Они, как правило, собирают вокруг себя асоциальных личностей, которые нарушают тишину и покой граждан. В таких местах складывается криминогенная обстановка. И все это под окнами людей, в двух шагах от детской площадки, школы, детского сада», — приводит пресс-служба республиканского парламента слова его спикера Константина Толкачева.

Напомним, что в апреле Госдума приняла законопроект, который дает регионам право самим определять политику в отношении «наливаек».

Башкирия старается активно регулировать торговлю алкоголем. Так, в республике одними из первых среди регионов РФ ввели запрет на продажу спиртных напитков ночью. Во время режима самоизоляции глава РБ Радий Хабиров ввел дополнительное ограничение, запретив продажу спиртного с 18.00 до 10.00.