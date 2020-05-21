В Казани индекс самоизоляции опустился до 0,9 балла

В Казани по данным на 13.20 индекс самоизоляции составил 0,9 балла, на улице очень много людей. Среди городов с населением более 1 млн Казань на последнем месте.

Самый высокий индекс самоизоляции среди городов-миллионников зафиксировали в Москве. Там он равен 2 баллам. За ней следуют Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург с показателями в 1,7 балла.

Среди городов Татарстана самый высокий показатель самоизоляции сейчас в Елабуге и Лениногорске — 2,2 балла, в Нижнекамске и Альметьевске по 1,7. В Бугульме, Чистополе и Набережных Челнах индекс самоизоляции составил 1,9, 1,5 и 1,3 балла соответственно.

