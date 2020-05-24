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Рустам Минниханов вместе с председателем ДУМ РТ посмотрел телевизор

10:59, 24.05.2020
Рустам Минниханов вместе с председателем ДУМ РТ посмотрел телевизор
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем ДУМ Татарстана Камилем Самигуллиным, об этом сообщает пресс-служба президента.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю Ураза-Байрама и посмотрели репортаж о праздновании гает в регионах России.

Во время беседы с главой Татарстана Самигуллин сообщил, что были изданы переводы смыслов Калям Шарифа на татарский и русский языки. Книги презентовали татарской общественности в Москве и Махачкале. 2020 год объявлен духовным управление мусульман в Татарстане Годом родного языка. Отдельно Самигуллин остановился на результатах курсов татарского языка, организованных в 20 мечетях Татарстана.

Татарстан
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