Рустам Минниханов вместе с председателем ДУМ РТ посмотрел телевизор

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем ДУМ Татарстана Камилем Самигуллиным, об этом сообщает пресс-служба президента.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю Ураза-Байрама и посмотрели репортаж о праздновании гает в регионах России.

Во время беседы с главой Татарстана Самигуллин сообщил, что были изданы переводы смыслов Калям Шарифа на татарский и русский языки. Книги презентовали татарской общественности в Москве и Махачкале. 2020 год объявлен духовным управление мусульман в Татарстане Годом родного языка. Отдельно Самигуллин остановился на результатах курсов татарского языка, организованных в 20 мечетях Татарстана.