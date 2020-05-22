Госдума приняла меры по поддержке граждан и бизнеса: что нового?

Законы, принятые сегодня Госдумой, вносят в правовое поле новые меры социальной поддержки и помощи малому, среднему бизнесу, самозанятым и ИП.

Семьям с детьми

С 1 июня минимальное ежемесячное пособие на первого ребенка до полутора лет для неработающих граждан выросло вдвое: с 3 375 до 6 752 рублей



С 1 июня минимальное ежемесячное пособие на первого ребенка до полутора лет для неработающих граждан выросло вдвое: с 3 375 до 6 752 рублей Для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, максимальный размер пособия повысился с 6000 рублей до 13504 рублей.



Фото Максима Платонова

Соцработникам

Законодательно принято положение о доплатах для работников социальных учреждений с 15 апреля по 15 июня. Эти доплаты не будут облагаться НДФЛ. Суммы выплат составят:

40 тысяч — для врачей в социальных учреждениях за двухнедельную смену (60 тысяч — если они непосредственно работали с коронавирусными больными);

25 тысяч — социальным работникам, педагогам, медсестрам, администраторам (35 тысяч — если они работают с «ковидными» больными);

15 тысяч — младшему персоналу (20 тысяч — за работу с инфицированными коронавирусом);

10 тысяч — техническому персоналу (15 тысяч — за работу с зараженными).

МСП из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года.

izhevskinfo.ru

Малому и среднему бизнесу, ИП и самозанятым

Законодательно утвержден целый ряд мер поддержки для представителей малого и среднего бизнеса.

Малые и средние предприятия, работающие в пострадавших отраслях, теперь вправе досрочно расторгать арендные договоры до 1 октября 2020 года, не возмещая при этом убытки арендодателю в виде упущенной выгоды. Правда, обеспечительный платеж останется у арендодателя.

Субъекты МСП получат право на отсрочку выкупных платежей на срок от 6 месяцев до года, если покупают у государства или муниципалитета имущество, которое ранее арендовали.

Административные штрафы можно отсрочивать на 180 дней (с момента вступления постановления о наложении штрафа в силу). Правда, «антикоронавирусных» штрафов эта поблажка не касается.

Самозанятые могут использовать налоговый капитал (12 130 рублей), который получат по поручению президента, не только чтобы платить налоги, но и чтобы погашать по ним долги. Этот капитал можно будет использовать и в 2021 году (если по каким-то причинам человек не потратит его в 2020-м).

Фото Ильи Репина

Для ИП, которые безвозмездно помогают организациям, ИП и социально ориентированным НКО в борьбе с пандемией, снизятся налоги. То имущество, которое безвозмездно передано медорганизациям, органам госвласти, МУПам, госучреждениям, будет отнесено к расходам, связанным с производством.

Для ИП в составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.

Для ИП — не работодателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших сферах, будут установлены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года — 20 318 рублей.

Туристическим компаниям и туристам

Ряд законодательных изменений ждет туристическую отрасль.

Правительство получает право снижать размер взносов туроператоров в фонд персональной ответственности и временно приостанавливать обязательства туроператоров по возврату денег туристам.

Туристические компании получают право выдавать клиентам ваучеры на путешествия в будущем вместо денег за отмененные поездки (речь только об отменах из-за коронавируса и только о тех поездках, которые были куплены до 31 марта).

Фото Максима Платонова

Производителям антисептиков

Изъятые или конфискованные из-за административного правонарушения этанол и спиртосодержащая продукция теперь смогут направляться на переработку и использоваться в производстве дезинфицирующих средств.



Людмила Губаева