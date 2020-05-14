Ламса сам попросил руководство «Салавата Юлаева» назначить его главным тренером

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса заявил, что сам попросился возглавить уфимский клуб. Он считает свое назначение правильным решением руководства уфимцев.

«В прошлом сезоне было ощущение, что моя работа в качестве помощника стала заметнее. Я сказал руководству клуба, что меня интересует должность главного тренера. И вот мы здесь. Теперь я просто хочу показать «Салавату», что они приняли правильное решение. Это то, о чем я всегда мечтал», — сказал Ламса финскому изданию Iltalehti.

Ранее Ламса входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева» Эркки Вестерлунда и Николая Цулыгина. В конце прошедшего сезона последний был смещен с поста главного тренера клуба в пользу финского специалиста. При этом Цулыгин останется в тренерском штабе Ламсы.

Подробнее о тренерской замене в «Салавате Юлаеве» в нынешнее межсезонье можно почитать в материале «Реального времени».