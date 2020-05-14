Новости спорта

14:00 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Ламса сам попросил руководство «Салавата Юлаева» назначить его главным тренером

13:43, 14.05.2020
Ламса сам попросил руководство «Салавата Юлаева» назначить его главным тренером
Фото: hcsalavat.ru

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса заявил, что сам попросился возглавить уфимский клуб. Он считает свое назначение правильным решением руководства уфимцев.

«В прошлом сезоне было ощущение, что моя работа в качестве помощника стала заметнее. Я сказал руководству клуба, что меня интересует должность главного тренера. И вот мы здесь. Теперь я просто хочу показать «Салавату», что они приняли правильное решение. Это то, о чем я всегда мечтал», — сказал Ламса финскому изданию Iltalehti.

Ранее Ламса входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева» Эркки Вестерлунда и Николая Цулыгина. В конце прошедшего сезона последний был смещен с поста главного тренера клуба в пользу финского специалиста. При этом Цулыгин останется в тренерском штабе Ламсы.

Подробнее о тренерской замене в «Салавате Юлаеве» в нынешнее межсезонье можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров