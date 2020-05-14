Исследование «Реального времени»: кому принадлежит улица Ленина в Уфе

Какими площадями распоряжаются Миллер, Сечин и Хабиров с Мустафиным? Часть 1-я

Уфимская улица Ленина — одна из старейших в городе — находится в историческом центре столицы Башкортостана. Неудивительно, что земля на ней — не из дешевых. И здесь располагаются сотни объектов коммерческой недвижимости. Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, кто владеет на этом участке Уфы гостиницами, театрами, телекоммуникационной компанией, а также площадями под МВД и несколькими учебными заведениями. Сегодня интернет-газета заострила свое внимание на юрлицах.

Старейшая улица города

«Реальное время» продолжает изучать владельцев коммерческой недвижимости. Если ранее издание уделяло внимание отдельным улицам и значимым районам Казани, то сегодня под прицел аналитической службы попала одна из центральных улиц в Уфе. Напомним, ранее интернет-газета подробно изучала жильцов в элитном переулке на улице Менделеева в Зеленой Роще (поселок газовиков — местная «Рублевка»).

Улица Ленина проходит по исторической части башкирской столицы. На ней расположены как дореволюционные строения, так и советские и современные здания. Здесь находятся магазины, рестораны, гостиницы, офисные помещения, школы, поликлиники, спортивные сооружения, театры, учебные заведения, кинотеатры, библиотеки, музеи, а также жилые дома. Здесь уже десятилетиями «прописаны» различные ведомства, общественные организации, известные компании. К улице Ленина примыкает парк им. Якутова.

Еще в XIX веке на ее месте было две улицы — Базилевская (от нынешнего парка им. В.И. Ленина до Коммунистической) и Лазаретная (от Коммунистической до Сафроновской пристани). В начале прошлого столетия их объединили в одну, получившую название Центральная. После революции она стала Зенцова, а в 1937 году — Ленина.

В начале прошлого столетия их объединили в одну, получившую название Центральная. Фото pastvu.com

Старожилам известно, как по Ленина стучали колесами трамваи — от поворота на железнодорожный вокзал до почтамта, а кольцо было на месте нынешнего «Гостиного двора». Позже трамваи стали доезжать до авиационного техникума и сворачивать на Революционную, а теперь рельсы уходят лишь на бульвар Ибрагимова.

Также уфимские «олдфаги» помнят бывший стадион «Труд», на месте которого вырос ледовый дворец «Уфа-Арена», магазин «Хрусталь» с одноименной автобусной остановкой, «Детский мир» (сейчас в здании находится McDonald’s). Помнят и «допожарный» ТЮЗ, который нынче называется Молодежный театр им. Мустая Карима, а когда-то здесь располагался Университет марксизма-ленинизма.

Периодически от горожан и отдельных чиновников звучат инициативы сделать эту улицу пешеходной. Но городские власти не идут на такой шаг, поскольку Ленина и параллельные ей улицы и так сильно загружены. Свободным от транспорта остается лишь пятачок между Заки Валиди (бывшая Фрунзе) и Пушкина.

Но перенесемся в настоящее…

Башкирская доля

Всего на улице Ленина оказалось более сотни владельцев коммерческих площадей — государственные органы, частные компании и физлица. Основная масса помещений сосредоточена в руках нескольких собственников, хотя отдельные здания раздроблены среди десятков лиц. Рассмотрим сначала собственников от государства, республики города и крупных компаний.

Кому принадлежит улица Ленина в Уфе

Кадастровый номер адрес собственник

Площадь в собственности Кадастровая стоимость объекта Общая площадь в собственности Кадастровая стоимость общая 02:55:010141:495 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 26 Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117 РБ 398,4 19228815,84 98093,9 3193170254,19 02:55:000000:39377 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22 Республика Башкортостан РБ 817,2 38861709,01 02:55:010154:195 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10

Государственное автономное учреждение Методический центр, ИНН: 0274070151 РБ 229 11085915,19 02:55:010154:194 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10

Государственное автономное учреждение Методический центр, ИНН: 0274070151 РБ 155,9 2735702,02 02:55:010154:191 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10, кв 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ, ИНН: 0274070144 РБ 203,1 3563958,18 02:55:010154:193 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ, ИНН: 0274070144 РБ 144,6 2537411,88 02:55:040406:1035 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 12

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Башкортостан Средний специальный музыкальный колледж, ИНН: 0274037250 РБ 1011,3 50902440,47 02:55:010203:291 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 39

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детская поликлиника №2 города Уфа, ИНН: 0274069050 РБ 341,5 2776629 02:55:010203:289 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 39

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детская поликлиника №2 города Уфа, ИНН: 0274069050 РБ 220,1 7018009,56 02:55:010204:223 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 21

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Поликлиника № 44 города Уфа, ИНН: 0275025592 РБ 461,8 34742160,69 02:55:010154:190 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.4

Государственное бюджетное учреждение культуры Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан, ИНН: 0274005843 РБ 5271,4 65470636 02:55:010118:29 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 50

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал "Башкортостан", ИНН: 0274146788

РБ 18193,8 234912705,52 02:55:010101:2207 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70

Государственное унитарное предприятие"Ишимбайский вино-водочный завод", ИНН: 0261001591 РБ 5303,1 260425059,05 02:55:010124:1819 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.26 Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117 РБ 8659,5 383732060,49 02:55:010141:607 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26 Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117 РБ 6451,2 295420000 02:55:010141:622 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26 Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117 РБ 917,9 26535000 02:55:010141:621 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26 Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117 РБ 864,6 24994000 02:55:010141:608 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26 Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117 РБ 806,4 22338000 02:55:010141:620 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26 Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117 РБ 427,2 13710000 02:55:010141:605 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26 Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117 РБ 337,7 10628000 02:55:010141:592 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26 Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117 РБ 286,6 5531999,06 02:55:010141:606 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26 Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117 РБ 81,1 2879000 02:55:010141:468 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26 Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117 РБ 61,8 2506000 02:55:010101:2065 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 62 Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима, ИНН: 0274052988 РБ 8291,9 93065914 02:55:010101:2433 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 56 Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Республиканский центр народного творчества, ИНН: 0274037980

вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление РБ 596,5 46215471,91 02:55:010119:66 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 42 Государственное унитарное предприятие кинотеатр "Родина", ИНН: 0274010610 РБ 2039,5 9807445,63 02:55:010101:2319 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Государственное унитарное предприятие Межотраслевое производственное объединение "Башсельстройматериалы", ИНН: 0274019645 РБ 228,2 5494873,44 02:55:010101:2437 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Управление административными зданиями", ИНН: 0274003437 РБ 777,5 38181532,2 02:55:010101:2420 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Управление административными зданиями", ИНН: 0274003437 РБ 775,1 38063672,81 02:55:010101:2441 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Управление административными зданиями", ИНН: 0274003437 РБ 132,3 6496998,98 02:55:010101:2419 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Управление административными зданиями", ИНН: 0274003437

вид зарегистрированного права; доля в праве: Хозяйственное ведение РБ 566,4 27814816,51 02:55:010141:531 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.24 Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Белая река», ИНН: 0278944210 РБ 1419,3 5059336,13 02:55:040142:52 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 5, корп 1 Республика Башкортостан РБ 15867,8 581684827,28 02:55:010101:2457 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Республика Башкортостан РБ 6399,9 314286801,19 02:55:010142:185 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 5, корп 3 Республика Башкортостан РБ 3744,9 180046590,67 02:55:000000:5537 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22 Республика Башкортостан РБ 1647,1 78496371,77 02:55:010203:551 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 37 Республика Башкортостан РБ 1493,8 100385301,94 02:55:010203:550 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 37 Республика Башкортостан РБ 1370,5 92099381,65 02:55:000000:39378 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22 Республика Башкортостан РБ 467,8 22246093,34 02:55:010142:214 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 5, корп 1 Республика Башкортостан РБ 203,4 9834973,76 02:55:010154:38 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10 Республика Башкортостан РБ 113,9 5511986,62 02:55:010142:186 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 5, корп 3 Республика Башкортостан РБ 105 5081708,1 02:55:010101:2458 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Республика Башкортостан РБ 58,1 2853179,45 02:55:010154:37 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10 Республика Башкортостан РБ 40,7 1970947,56 02:55:010154:36 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10 Республика Башкортостан РБ 30,9 1496507,09 02:55:010154:35 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10 Республика Башкортостан РБ 30,7 1486823,72 02:55:010141:542 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.24 Республика Башкортостан РБ 11,1 39567,84 02:55:010204:222 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 21 Республика Башкортостан

вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Поликлиника № 44 города Уфа, ИНН: 0275025592

вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление РБ 36,4 2913918,64 02:55:010205:347 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.7 Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462

РФ 7452,8 337351886,34 49280,9 1316893122,44 02:55:010205:463 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 7 Российская Федерация РФ 2755,2 118657068,77 02:55:040406:2074 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 7 Российская Федерация РФ 1678,4 41233454,21 02:55:010155:156 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Российская Федерация РФ 51,1 2474340,18 02:55:040406:2075 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.7

Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462

РФ 4786,8 111720800,58 02:55:010205:354 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.7

Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462

РФ 2603,3 127651227,49 02:55:010141:550 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22

Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462

РФ 369,6 17576220,82 02:55:010141:539 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 24

Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462

РФ 234,4 835558,65 02:55:010141:541 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 24

Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462

РФ 224,6 800624,88 02:55:010155:197 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22

Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462

РФ 122,4 5820696,5 02:55:010155:187 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 14

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова", ИНН: 0274038133 РФ 2328,6 18679643 02:55:010204:132 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 19

Федеральное государственное казенное учреждение "Управление лесного хозяйства и природопользования" Министерства обороны Российской Федерации, ИНН: 7704761773 РФ 337,5 17188807,5 02:55:010153:24 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 3 Российская Федерация РФ 7212,6 49820389 02:55:010155:136 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 14 Российская Федерация РФ 5803,2 43679564 02:55:010155:158 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20 Российская Федерация РФ 2822,5 133185843,78 02:55:010155:188 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 14 Российская Федерация РФ 2585,2 20596813 02:55:040406:2076 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 7 Российская Федерация РФ 1276,2 31561242,77 02:55:010155:155 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20 Российская Федерация РФ 928,1 44574304,19 02:55:010155:189 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 14 Российская Федерация РФ 889,4 9254635 02:55:010119:146 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 28 Российская Федерация РФ 710,6 15230495,87 02:55:010155:157 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Российская Федерация РФ 690,7 33246036,38 02:55:010155:154 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Российская Федерация РФ 687,5 33092991,25 02:55:010153:21 РБ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Ленина, рядом с домом 1 Российская Федерация РФ 642,9 13537165,99 02:55:010155:152 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Российская Федерация РФ 632,3 30451586,97 02:55:000000:5538 Башкортостан респ, г Уфа, Кировскийр-н, ул Ленина, 22, на п/пл.1-38, 40, 41, 1п-7п Российская Федерация РФ 492 23701120,92 02:55:010141:533 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22 Российская Федерация РФ 362,1 17219560,49 02:55:010119:144 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 28 Российская Федерация РФ 349,9 10887239,97 02:55:010155:87 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 14 Российская Федерация РФ 126,2 822551,41 02:55:010155:151 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Российская Федерация РФ 71,3 3451805,55 02:55:010155:150 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Российская Федерация РФ 20,5 992924,47 02:55:000000:5540 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22 Российская Федерация

вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность

Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462

вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление РФ 33 1596522,51 02:55:010204:81 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 25, корп 29 Общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный комплекс "Башкортостан", ИНН: 0275033258 БАШНЕФТЬ, ПАО АНК 22169,4 582561285,77 22169,4 582561285,77 02:55:010119:103 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32, корп 1 Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377 РОСТЕЛЕКОМ, ПАО 912 43605601,92 18866 626551759,6 02:55:010119:96 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32, корп 1 Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377 РОСТЕЛЕКОМ, ПАО 469,2 11601608,11 02:55:010119:99 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32, корп 1 Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377 РОСТЕЛЕКОМ, ПАО 430,7 8171662,49 02:55:010119:104 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32 Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377 РОСТЕЛЕКОМ, ПАО 5845,6 271883064,83 02:55:010119:118 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 30 Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377 РОСТЕЛЕКОМ, ПАО 5586,9 93401626,59 02:55:010119:106 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 32 Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377 РОСТЕЛЕКОМ, ПАО 5547,1 195196236,25 02:55:010119:120 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.30 Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377 РОСТЕЛЕКОМ, ПАО 41,5 2009673,19 02:55:010119:101 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32, корп 1 Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377 РОСТЕЛЕКОМ, ПАО 33 682286,22 02:55:010201:1317 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 47,5 2733838,75 12136,5 519732053,65 02:55:010154:32 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 27,9 1351252,8 02:55:010101:2360 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.56

Управление гражданской защиты Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0276144955 Уфа 213,3 5136093,36 02:55:010201:1565 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Акционерное общество "Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа Республики Башкортостан", ИНН: 0275916687 УФА 454,9 21892403,68 02:55:010201:1563 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Акционерное общество "Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа Республики Башкортостан", ИНН: 0275916687 уфа 249,3 12020754,88 02:55:010201:1564 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Акционерное общество "Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа Республики Башкортостан", ИНН: 0275916687 Уфа 67,9 3279542,84 02:55:010205:121 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва №6 "Геркулес" городского округа город Уфа Республики Башкортостан", ИНН: 0275010412 УФА 312,4 24095362,02 02:55:010153:69 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2, кв 4, 5, 6, 7, 8, 9 Муниципальное бюджетное учреждение Объединение детских, подростковых и молодежных клубов "Йэшлек" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0274070352

вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление Уфа 138,4 115821,42 02:55:010154:201 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного хозяйства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0276145003

вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление Уфа 17,7 859574,84 02:55:010155:177 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан УФА 855,5 18904539,58 02:55:010155:221 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 460,7 18530597,89 02:55:010155:220 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан УФА 372,6 14986978,02 02:55:010154:41 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан УФА 170,2 8228853,43 02:55:010154:40 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 86,4 4177279,3 02:55:010153:68 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.2, кв-л 567 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 83,4 69794,12 02:55:010101:2452 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 56 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 65,1 5043800,87 02:55:010204:267 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 21 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 64,4 5134362,77 02:55:010154:203 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 52,8 2564155,44 02:55:010201:1512 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.72 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 43,3 1425090,03 02:55:010201:304 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 35,5 1715153,39 02:55:010202:496 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.59 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 33,6 665450,02 02:55:010154:43 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 32,3 1564289,65 02:55:010153:67 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 27,1 22678,91 02:55:010154:197 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 17,7 855467,2 02:55:010154:39 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 16,9 817083,57 02:55:010101:2314 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.56 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 16,5 397306,8 02:55:010118:17 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 11 889943,34 02:55:010154:42 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан Уфа 10,2 493151,03 02:55:010201:303 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан

вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность

Муниципальное бюджетное учреждение Обьединение молодежных клубов "Алые паруса" Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0275036026

вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление Уфа 19,4 937435,74 02:55:010201:302 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан

вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность

Муниципальное бюджетное учреждение Обьединение молодежных клубов "Алые паруса" Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0275036026

вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление Уфа 14,8 715187,8 02:55:010201:295 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан

вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность

Муниципальное бюджетное учреждение Обьединение молодежных клубов "Алые паруса" Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0275036026

вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление Уфа 14,3 691029,2 02:55:010201:297 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан

вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность

Муниципальное бюджетное учреждение Обьединение молодежных клубов "Алые паруса" Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0275036026

вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление Уфа 12,7 613720,39 02:55:010201:296 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан

вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность

Муниципальное бюджетное учреждение Обьединение молодежных клубов "Алые паруса" Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0275036026

вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление Уфа 12,5 604056,63 02:55:010201:299 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан

вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность

Муниципальное бюджетное учреждение Обьединение молодежных клубов "Алые паруса" Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0275036026

вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление Уфа 10,4 502584,99 02:55:010205:474 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 9, корп 1 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан

вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность

Муниципальное унитарное предприятие "Уфимские инженерные сети" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0277121421

вид зарегистрированного права; доля в праве: Хозяйственное ведение Уфа 41,2 1395198,86 02:55:010155:174 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.20 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан

вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность

Муниципальное унитарное фармацевтическое предприятие "Центральная районная аптека №111" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0274025624

вид зарегистрированного права; доля в праве: Хозяйственное ведение УФА 459,3 10149450,65 02:55:010118:23 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46 Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан

вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность

Управление гражданской защиты Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0276144955

вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление Уфа 80,7 6462844,97 02:55:010155:206 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 16 Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Агидель" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0274005071 Уфа 7136,7 323492480,33 02:55:010155:75 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 16 Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Агидель" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0274005071 УФА 183,6 9364097,56 02:55:010155:76 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 16 Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Агидель" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0274005071

вид зарегистрированного права; доля в праве: Хозяйственное ведение Уфа 86,1 4167735,08 02:55:010155:90 Ленина 14/16 (во дворе) Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Агидель" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0274005071

вид зарегистрированного права; доля в праве: Хозяйственное ведение Уфа 80,3 2665611,5 02:55:010142:131 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 5, корп 4 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз", ИНН: 5003021311 ГАЗПРОМ, ПАО 4233 201881548,23 4233 201881548,23 02:55:010101:162 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 56 Общество с ограниченной ответственностью "Спорттовары", ИНН: 0274055428 Абдуллин Ринат Фаритович 387,2 29626116,26 2510,81 201027606,534 02:55:010101:170 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 56 Общество с ограниченной ответственностью "Спорттовары", ИНН: 0274055428 Абдуллин Ринат Фаритович 2123,61 171401490,274 02:55:010101:2272 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.70 ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684 Мухаметдинов Ильдар Бариевич 547,4 13180954,08 2427,6 58454665,92 02:55:010101:2218 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.70 ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684 Мухаметдинов Ильдар Бариевич 507 12208154,4 02:55:010101:2291 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684 Мухаметдинов Ильдар Бариевич 513,3 12359853,36 02:55:010101:2373 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684 Мухаметдинов Ильдар Бариевич 370,9 8930975,28 02:55:010101:2277 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684 Мухаметдинов Ильдар Бариевич 346,6 8345850,72 02:55:010101:2260 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684 Мухаметдинов Ильдар Бариевич 68 1637385,6 02:55:010101:2252 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.70 ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684 Мухаметдинов Ильдар Бариевич 38,3 922233,36 02:55:010101:2267 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.70 ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684 Мухаметдинов Ильдар Бариевич 36,1 869259,12 02:55:010205:89 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 13 Акционерное общество "Башнефтегеофизика", ИНН: 0275009544 АО Башнефтегеофизика 2396,2 51600000 2396,2 51600000 02:55:010101:170 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 56 Общество с ограниченной ответственностью "Спорттовары", ИНН: 0274055428 Абдуллина Наталья Викторовна 2123,61 171401490,274 2123,61 171401490,274 02:55:010119:129 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32, корп 1 Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", ИНН: 7728168971 Альфа-банк 1699,5 1752762,33 1699,5 1752762,33 02:55:010101:2449 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Акционерное общество "ПТБ-ЛИЗИНГ", ИНН: 0274167192 АО ПТБ-ЛИЗИНГ 1311,4 66550953,43 1320,5 66886136,46 02:55:010101:2262 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Акционерное общество "ПТБ-ЛИЗИНГ", ИНН: 0274167192 АО ПТБ-ЛИЗИНГ 9,1 335183,03 02:55:010142:252 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 5 Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сеть предприятий питания", ИНН: 7703406825 Боранбаев Кайрат 1320,3 66208780,43 1320,3 66208780,43 02:55:010141:584 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26 Бикмухаметов Зиаф Рифкатович Бикмухаметов Зиаф Рифкатович 1239,4 34330000 1239,4 34330000 02:55:010101:2370 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Закрытое акционерное общество "Гарда", ИНН: 0274137230

Долевая собственность, 1/2

Марданов Наил Магданурович

Долевая собственность, 1/2 Марданов Наил Магданурович 74,15 1485000 1172,95 33135000 02:55:010101:2148 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Марданов Наил Магданурович Марданов Наил Магданурович 448,8 12020000 02:55:010101:2147 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Марданов Наил Магданурович Марданов Наил Магданурович 217,1 6270000 02:55:010101:2439 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Марданов Наил Магданурович Марданов Наил Магданурович 212,1 6730000 02:55:010101:2146 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Марданов Наил Магданурович Марданов Наил Магданурович 147,3 4250000 02:55:010101:2438 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Марданов Наил Магданурович Марданов Наил Магданурович 37,3 1210000 02:55:010101:2442 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Марданов Наил Магданурович Марданов Наил Магданурович 36,2 1170000 02:55:010101:2132 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Адамян Сурен Рачикович Адамян Сурен Рачикович 359,1 9099000 1066,03 26142150 02:55:010101:2130 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Адамян Сурен Рачикович Адамян Сурен Рачикович 257,7 7059000 02:55:010101:2136 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Адамян Сурен Рачикович Адамян Сурен Рачикович 123,4 2218000 02:55:010101:2134 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Адамян Сурен Рачикович Адамян Сурен Рачикович 52,6 1474000 02:55:010101:2131 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Адамян Сурен Рачикович Адамян Сурен Рачикович 51,5 1444000 02:55:010101:2142 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Адамян Сурен Рачикович Адамян Сурен Рачикович 44,7 1252000 02:55:010101:2133 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Адамян Сурен Рачикович Адамян Сурен Рачикович 40,4 1132000 02:55:010101:2093 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 1/2

Лагно Людмила Васильевна, 18/200

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200

Адамян Сурен Рачикович, 65/200 Адамян Сурен Рачикович 16,2175 298350 02:55:010101:2138 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна, 18/100

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/100

Адамян Сурен Рачикович, 65/100 Адамян Сурен Рачикович 67,795 1219400 02:55:010101:2099 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна, 18/200

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200

Адамян Сурен Рачикович, 65/200

Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200

Гареева Динара Салиховна, 1/200

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 87/200

Мустафина Роза Хасановна, 4/200

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 2/200 Адамян Сурен Рачикович 52,6175 946400 02:55:010203:568 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31 Зарипов Альберт Рифович Зарипов Альберт Рифович 661,4 20674947,32 661,4 20674947,32 02:55:010155:217 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 16 Общество с ограниченной ответственностью Ресторан "Агидель", ИНН: 0274047882 Даминева Лариса Георгиевна 525 12453136,5 525 12453136,5 02:55:010101:142 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Куля Руслан, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Шевченко Артем, 1/3 Куля Руслан 11,6666666666667 325333,333333333 399,433333333333 9373895,95 02:55:010101:2464 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Куля Руслан, 1/3

Шевченко Артем, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3 Куля Руслан 39,7333333333333 1107666,66666667 02:55:010101:137 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Куля Руслан, 1/3

Шевченко Артем, 1/3 Куля Руслан 18,4666666666667 386095,896666667 02:55:010101:2465 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Шевченко Артем, 1/3

Куля Руслан, 1/3 Куля Руслан 254,333333333333 5806333,33333333 02:55:010101:132 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Шевченко Артем, 1/3

Куля Руслан, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3 Куля Руслан 20,1666666666667 421639,02 02:55:010101:131 Башкортостан респ, г Уфа, Кировскийр-н, ул Ленина, 70, на п/пл.№№ 21, 21а, 21б, 21в, 22, 22а, 22б Шевченко Артем, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Куля Руслан, 1/3 Куля Руслан 37,2666666666667 779161,033333333 02:55:010101:2459 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Шевченко Артем, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Куля Руслан, 1/3 Куля Руслан 17,8 547666,666666667 02:55:010101:142 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Куля Руслан, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Шевченко Артем, 1/3 Сайфуллин Эльмир Эдгарович 11,6666666666667 325333,333333333 399,433333333333 9373895,95 02:55:010101:2464 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Куля Руслан, 1/3

Шевченко Артем, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3 Сайфуллин Эльмир Эдгарович 39,7333333333333 1107666,66666667 02:55:010101:137 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Куля Руслан, 1/3

Шевченко Артем, 1/3 Сайфуллин Эльмир Эдгарович 18,4666666666667 386095,896666667 02:55:010101:2465 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Шевченко Артем, 1/3

Куля Руслан, 1/3 Сайфуллин Эльмир Эдгарович 254,333333333333 5806333,33333333 02:55:010101:132 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Шевченко Артем, 1/3

Куля Руслан, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3 Сайфуллин Эльмир Эдгарович 20,1666666666667 421639,02 02:55:010101:131 Башкортостан респ, г Уфа, Кировскийр-н, ул Ленина, 70, на п/пл.№№ 21, 21а, 21б, 21в, 22, 22а, 22б Шевченко Артем, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Куля Руслан, 1/3 Сайфуллин Эльмир Эдгарович 37,2666666666667 779161,033333333 02:55:010101:2459 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Шевченко Артем, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Куля Руслан, 1/3 Сайфуллин Эльмир Эдгарович 17,8 547666,666666667 02:55:010101:142 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Куля Руслан, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Шевченко Артем, 1/3 Шевченко Артем 11,6666666666667 325333,333333333 399,433333333333 9373895,95 02:55:010101:2464 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Куля Руслан, 1/3

Шевченко Артем, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3 Шевченко Артем 39,7333333333333 1107666,66666667 02:55:010101:137 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Куля Руслан, 1/3

Шевченко Артем, 1/3 Шевченко Артем 18,4666666666667 386095,896666667 02:55:010101:2465 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Шевченко Артем, 1/3

Куля Руслан, 1/3 Шевченко Артем 254,333333333333 5806333,33333333 02:55:010101:132 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Шевченко Артем, 1/3

Куля Руслан, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3 Шевченко Артем 20,1666666666667 421639,02 02:55:010101:131 Башкортостан респ, г Уфа, Кировскийр-н, ул Ленина, 70, на п/пл.№№ 21, 21а, 21б, 21в, 22, 22а, 22б Шевченко Артем, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Куля Руслан, 1/3 Шевченко Артем 37,2666666666667 779161,033333333 02:55:010101:2459 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Шевченко Артем, 1/3

Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3

Куля Руслан, 1/3 Шевченко Артем 17,8 547666,666666667 02:55:010155:217 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 16 Общество с ограниченной ответственностью Ресторан "Агидель", ИНН: 0274047882 Ахметова Роза Валинуровна 367,5 8717195,55 367,5 8717195,55 02:55:010203:516 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.37 Акционерное общество "Башкиргеология", ИНН: 0275016943

вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность

Государственное унитарное предприятие "Башгеолцентр" Республики Башкортостан, ИНН: 0275036876

вид зарегистрированного права; доля в праве: Хозяйственное ведение АО "Башкиргеология" 358,3 7609707,97 358,3 7609707,97 02:55:010119:102 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32, корп 1 Сафеева Алена Фидратовна Сафеева Алена Фидратовна 303,4 6221487,03 303,4 6221487,03 02:55:010101:2093 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 1/2

Лагно Людмила Васильевна, 18/200

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200

Адамян Сурен Рачикович, 65/200 Лагно Людмила Васильевна 4,491 82620 295,636 7806380 02:55:010101:2140 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна Лагно Людмила Васильевна 158,3 4335000 02:55:010101:2135 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна Лагно Людмила Васильевна 57,1 1600000 02:55:010101:2139 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна Лагно Людмила Васильевна 42,4 1189000 02:55:010101:2138 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна, 18/100

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/100

Адамян Сурен Рачикович, 65/100 Лагно Людмила Васильевна 18,774 337680 02:55:010101:2099 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна, 18/200

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200

Адамян Сурен Рачикович, 65/200

Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200

Гареева Динара Салиховна, 1/200

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 87/200

Мустафина Роза Хасановна, 4/200

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 2/200 Лагно Людмила Васильевна 14,571 262080 02:55:010201:1399 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.74 Комаров Юрий Борисович Комаров Юрий Борисович 294,6 9695878,15 294,6 9695878,15 02:55:010119:105 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32 Габбасов Ришат Наилевич Габбасов Ришат Наилевич 291,1 13659719,04 291,1 13659719,04 02:55:010119:145 РБ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Ленина, д.28 Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети", ИНН: 0277071467 АО БАШКИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 212,9 4563147,44 278 5926724,79 02:55:010101:2194 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, рядом с домом №74 Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети", ИНН: 0277071467 АО БАШКИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 46,8 978481,3 02:55:010155:190 Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Ленина, рядом с домом №14 Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети", ИНН: 0277071467 АО БАШКИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 18,3 385096,05 02:55:010101:2093 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 1/2

Лагно Людмила Васильевна, 18/200

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200

Адамян Сурен Рачикович, 65/200 Зигангиров Айрат Талгатович 4,2415 78030 274,534 7237470 02:55:010101:2137 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Зигангиров Айрат Талгатович Зигангиров Айрат Талгатович 158,5 4341000 02:55:010101:2141 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Зигангиров Айрат Талгатович Зигангиров Айрат Талгатович 80,3 2252000 02:55:010101:2138 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна, 18/100

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/100

Адамян Сурен Рачикович, 65/100 Зигангиров Айрат Талгатович 17,731 318920 02:55:010101:2099 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна, 18/200

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200

Адамян Сурен Рачикович, 65/200

Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200

Гареева Динара Салиховна, 1/200

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 87/200

Мустафина Роза Хасановна, 4/200

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 2/200 Зигангиров Айрат Талгатович 13,7615 247520 02:55:010201:1197 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74 Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398 Порутчик Сергей Леонидович 118,62 5722373,514 240,54 11608484,514 02:55:010201:1198 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74 Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398 Порутчик Сергей Леонидович 82,98 4005272,004 02:55:010201:1196 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74 Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398 Порутчик Сергей Леонидович 38,94 1880838,996 02:55:010101:2418 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Закрытое акционерное общество "Гарда", ИНН: 0274137230 Калинина Наталья Михайловна 162,3 7970241,38 236,45 9455241,38 02:55:010101:2370 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Закрытое акционерное общество "Гарда", ИНН: 0274137230

Долевая собственность, 1/2

Марданов Наил Магданурович

Долевая собственность, 1/2 Калинина Наталья Михайловна 74,15 1485000 02:55:010155:169 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12 Хабибова Альфия Фанировна 141,1 6817582,32 235,95 8913544,425 02:55:010155:195 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12 Хабибова Альфия Фанировна 71,9 1588821,035 02:55:010155:175 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12 Хабибова Альфия Фанировна 22,95 507141,07 02:55:000000:5541 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22 Общество с ограниченной ответственностью "Алькор Ю-З", ИНН: 7729550453

Waipara Group Ltd. 232,1 11208062,58 232,1 11208062,58 02:55:010203:402 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31, корп 33 Общество с ограниченной ответственностью "АМТ-2", ИНН: 0275055607 Тепляков Андрей Михайлович 219,1 17127579,41 219,1 17127579,41 02:55:010201:1513 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал", ИНН: 0276016368 Камилов Дамир Феликсович 194,90008 9400806,557072 194,90008 9400806,557072 02:55:010205:467 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11 Общество с ограниченной ответственностью "МОЛЛ", ИНН: 0278107356 Валинуров Шамиль Альфатович 181,9 9311662,91 181,9 9311662,91 02:55:010205:467 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11 Общество с ограниченной ответственностью "МОЛЛ", ИНН: 0278107356 Кислицин Александр Валерьевич 181,9 9311662,91 181,9 9311662,91 02:55:010202:559 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.59 Общество с ограниченной ответственностью "Магазин "Хрусталь", ИНН: 0275005003 Бабуркина Наталья Анатольевна 173,15 3429246,14 173,15 3429246,14 02:55:010202:559 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.59 Общество с ограниченной ответственностью "Магазин "Хрусталь", ИНН: 0275005003 Чиглинцева Анастасия Викторовна 173,15 3429246,14 173,15 3429246,14 02:55:010142:272 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 5, корп 2 Общество с ограниченной ответственностью "ПФИ-недвижимость", ИНН: 0274139300 Ахметшин Марат Марсович 169,233333333333 8582597,42333333 169,233333333333 8582597,42333333 02:55:010142:272 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 5, корп 2 Общество с ограниченной ответственностью "ПФИ-недвижимость", ИНН: 0274139300 Фаттахов Марат Фанильевич 169,233333333333 8582597,42333333 169,233333333333 8582597,42333333 02:55:010142:272 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 5, корп 2 Общество с ограниченной ответственностью "ПФИ-недвижимость", ИНН: 0274139300 Хазигалеев Артур Валерьевич 169,233333333333 8582597,42333333 169,233333333333 8582597,42333333 02:55:010204:687 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.21 Закрытое акционерное общество "Башмедсервис", ИНН: 0273016962 Муров Олег Радикович 76,2 345410,79 152 689008,4 02:55:010204:522 Республика Башкортостан, г Уфа, Ленинский р-н, ул Ленина, д 21 Закрытое акционерное общество "Башмедсервис", ИНН: 0273016962 Муров Олег Радикович 75,8 343597,61 02:55:010203:497 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Достоевского, д.68 Черненко Олег Валерианович, 1/2

Черненко Игорь Валерианович, 1/2 Черненко Игорь Валерианович 74,4 1194974,11 148,8 2389948,22 02:55:010203:497 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Достоевского, д.68 Черненко Олег Валерианович, 1/2

Черненко Игорь Валерианович, 1/2 Черненко Игорь Валерианович 74,4 1194974,11 02:55:010155:149 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20, корп 1 Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/3

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/3

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/6

Хабибов Иршат Завзятович, 1/6 Хабибов Ирик Ильдарович 69,9333333333333 3381275,96666667 148,583333333333 6352457,44166667 02:55:010155:169 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12 Хабибов Ирик Ильдарович 47,0333333333333 2272527,44 02:55:010155:195 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12 Хабибов Ирик Ильдарович 23,9666666666667 529607,011666667 02:55:010155:175 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12 Хабибов Ирик Ильдарович 7,65 169047,023333333 02:55:010155:149 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20, корп 1 Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/3

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/3

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/6

Хабибов Иршат Завзятович, 1/6 Хабибов Эдуард Ильдарович 69,9333333333333 3381275,96666667 148,583333333333 6352457,44166667 02:55:010155:169 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12 Хабибов Эдуард Ильдарович 47,0333333333333 2272527,44 02:55:010155:195 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12 Хабибов Эдуард Ильдарович 23,9666666666667 529607,011666667 02:55:010155:175 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12 Хабибов Эдуард Ильдарович 7,65 169047,023333333 02:55:010203:571 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31, корп 33 Общество с ограниченной ответственностью "ЛВК", ИНН: 0278099232 Теплякова Лилия Васильевна 71,6 4811613,08 143,6 9650106,68 02:55:010203:570 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31, корп 33 Общество с ограниченной ответственностью "ЛВК", ИНН: 0278099232 Теплякова Лилия Васильевна 72 4838493,6 02:55:010101:2093 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 1/2

Лагно Людмила Васильевна, 18/200

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200

Адамян Сурен Рачикович, 65/200 Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690 24,95 459000 134,9665 3751267,5286 02:55:010101:2099 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна, 18/200

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200

Адамян Сурен Рачикович, 65/200

Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200

Гареева Динара Салиховна, 1/200

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 87/200

Мустафина Роза Хасановна, 4/200

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 2/200 Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690 70,4265 1266720 02:55:010101:2384 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100

Гареева Динара Салиховна, 1/100

Тимергазина Гузель Димовна, 3/100

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 74/100

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100

Мустафина Роза Хасановна, 7/100

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 3/100 Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690 39,59 2025547,5286 02:55:010101:2367 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66 Лоза Владимир Борисович Лоза Владимир Борисович 37,2 2990687,68 126,2 10145827,55 02:55:010101:2253 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66 Лоза Владимир Борисович Лоза Владимир Борисович 31,6 2540476,63 02:55:010101:2366 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66 Лоза Владимир Борисович Лоза Владимир Борисович 31,6 2540476,63 02:55:010101:2256 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66 Лоза Владимир Борисович Лоза Владимир Борисович 25,8 2074186,61 02:55:010202:526 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.51 Аюпов Ильдар Ринатович Аюпов Ильдар Ринатович 118,6 2348880,12 118,6 2348880,12 02:55:010101:2460 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Цветова Лариса Геннадиевна Цветова Лариса Геннадиевна 53,4 1806000 114,7 4111984,94 02:55:010101:2463 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Цветова Лариса Геннадиевна Цветова Лариса Геннадиевна 40,7 1376000 02:55:010101:2489 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Цветова Лариса Геннадиевна Цветова Лариса Геннадиевна 20,6 929984,94 02:55:010101:2099 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна, 18/200

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200

Адамян Сурен Рачикович, 65/200

Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200

Гареева Динара Салиховна, 1/200

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 87/200

Мустафина Роза Хасановна, 4/200

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 2/200 Ситдикова Динара Минталиповна 3,238 58240 113,583 5703850,3573 02:55:010101:2389 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Ситдикова Динара Минталиповна Ситдикова Динара Минталиповна 53,9 2757673,3 02:55:010101:2388 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Ситдикова Динара Минталиповна Ситдикова Динара Минталиповна 52,7 2696331,21 02:55:010101:2384 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100

Гареева Динара Салиховна, 1/100

Тимергазина Гузель Димовна, 3/100

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 74/100

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100

Мустафина Роза Хасановна, 7/100

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 3/100 Ситдикова Динара Минталиповна 3,745 191605,8473 02:55:010101:2430 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Подлесная-Андреева Людмила Викторовна Подлесная-Андреева Людмила Викторовна 86,3 4238027,3 107,7 5333497,58 02:55:010101:115 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Подлесная-Андреева Людмила Викторовна Подлесная-Андреева Людмила Викторовна 21,4 1095470,28 02:55:010201:1197 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74 Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398 Гайнатуллин Ринат Ильгисович 49,425 2384322,2975 100,225 4836868,5475 02:55:010201:1198 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74 Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398 Гайнатуллин Ринат Ильгисович 34,575 1668863,335 02:55:010201:1196 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74 Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398 Гайнатуллин Ринат Ильгисович 16,225 783682,915 02:55:010153:54 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Общество с ограниченной ответственностью "ВАВИЛОН", ИНН: 0274911728 Катков Андрей Александрович 91,56 76622,904 91,56 76622,904 02:55:010201:1241 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Кузнецова Наталья Валерьевна Кузнецова Наталья Валерьевна 44,9 2169116,76 89,6 4328575,55 02:55:010201:1245 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Кузнецова Наталья Валерьевна Кузнецова Наталья Валерьевна 44,7 2159458,79 02:55:010203:491 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Достоевского, д.68 Колычева Валентина Николаевна Колычева Валентина Николаевна 89,5 6014516,35 89,5 6014516,35 02:55:010201:1249 Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский р-н, ул.ЛЕНИНА, д.74 Горун Дмитрий Анатольевич Горун Дмитрий Анатольевич 87,4 2876509,67 87,4 2876509,67 02:55:010202:475 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 51 Миннуллина Елена Фаридовна Миннуллина Елена Фаридовна 83,3 6656719,58 83,3 6656719,58 02:55:010154:163 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Кучинский Александр Казимирович Кучинский Александр Казимирович 81,6 3950074,03 81,6 3950074,03 02:55:010202:585 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.51 Кириллова Татьяна Юрьевна Кириллова Татьяна Юрьевна 81,5 1614112,39 81,5 1614112,39 02:55:010154:155 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Широкова Альбина Рамильевна Широкова Альбина Рамильевна 80,5 3896865,74 80,5 3896865,74 02:55:010202:131 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 51 Ахметзянова Рания Фаритовна Ахметзянова Рания Фаритовна 79,3 5717304,79 79,3 5717304,79 02:55:010203:301 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31, корп 33 Бруй Вячеслав Петрович Бруй Вячеслав Петрович 79,1 6289105,74 79,1 6289105,74 02:55:010155:149 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20, корп 1 Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/3

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/3

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/6

Хабибов Иршат Завзятович, 1/6 Хабибов Ильфат Завзятович 34,9666666666667 1690637,98333333 74,2916666666667 3176228,72083333 02:55:010155:169 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12 Хабибов Ильфат Завзятович 23,5166666666667 1136263,72 02:55:010155:195 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12 Хабибов Ильфат Завзятович 11,9833333333333 264803,505833333 02:55:010155:175 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12 Хабибов Ильфат Завзятович 3,825 84523,5116666667 02:55:010155:149 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20, корп 1 Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/3

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/3

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/6

Хабибов Иршат Завзятович, 1/6 Хабибов Иршат Завзятович 34,9666666666667 1690637,98333333 74,2916666666667 3176228,72083333 02:55:010155:169 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12 Хабибов Иршат Завзятович 23,5166666666667 1136263,72 02:55:010155:195 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12 Хабибов Иршат Завзятович 11,9833333333333 264803,505833333 02:55:010155:175 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Хабибова Альфия Фанировна, 1/2

Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6

Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6

Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12

Хабибов Иршат Завзятович, 1/12 Хабибов Иршат Завзятович 3,825 84523,5116666667 02:55:010118:174 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46 Тимашева Винера Самигулловна, 1/2

Абдуллин Вадим Артурович, 1/2 Абдуллин Вадим Артурович 72,55 5754453,43 72,55 5754453,43 02:55:010118:174 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46 Тимашева Винера Самигулловна, 1/2

Абдуллин Вадим Артурович, 1/2 Тимашева Винера Самигулловна 72,55 5754453,43 72,55 5754453,43 02:55:010204:660 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.21 Кудрачев Радик Рифович Кудрачев Радик Рифович 69,5 3207887,87 69,5 3207887,87 02:55:010153:29 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 1 Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Ярлык", ИНН: 7727130118 Суюнов Рамиль Равильевич 69,25 3350461,81 69,25 3350461,81 02:55:010153:29 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 1 Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Ярлык", ИНН: 7727130118 Суюнов Руслан Равильевич 69,25 3350461,81 69,25 3350461,81 02:55:010203:537 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Достоевского, д 68 Кузнецов Виктор Васильевич Кузнецов Виктор Васильевич 68,1 3296983,87 68,1 3296983,87 02:55:010153:45 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Хамидуллин Дамир Гиниятович Хамидуллин Дамир Гиниятович 67,2 3172594,66 67,2 3172594,66 02:55:010101:2372 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Мустафина Тамара Рафиковна Мустафина Тамара Рафиковна 67,1 3295152,17 67,1 3295152,17 02:55:010101:1832 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 56 Бакулин Анатолий Викторович Бакулин Анатолий Викторович 66,8 5355885,72 66,8 5355885,72 02:55:010205:426 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11 Хайретдинов Марат Емалитович Хайретдинов Марат Емалитович 66 342452,22 66 342452,22 02:55:010202:81 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 51 Шарафутдинов Руслан Михайлович Шарафутдинов Руслан Михайлович 64,4 5146371,44 64,4 5146371,44 02:55:010101:136 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Гатина Гульгуна Газалеевна Гатина Гульгуна Газалеевна 61,9 1294187,87 61,9 1294187,87 02:55:010101:145 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лукманова Татьяна Владимировна Лукманова Татьяна Владимировна 61,5 1980978 61,5 1980978 02:55:010153:54 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Общество с ограниченной ответственностью "ВАВИЛОН", ИНН: 0274911728 Хайруллин Булат Маратович 61,04 51081,936 61,04 51081,936 02:55:010101:144 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Покост Игорь Владиславович Покост Игорь Владиславович 60,6 3100121,47 60,6 3100121,47 02:55:010201:1197 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74 Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398 Глотов Александр Владимирович 29,655 1430593,3785 60,135 2902121,1285 02:55:010201:1198 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74 Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398 Глотов Александр Владимирович 20,745 1001318,001 02:55:010201:1196 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74 Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398 Глотов Александр Владимирович 9,735 470209,749 02:55:010101:147 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66 Мартынова Наталья Дмитриевна Мартынова Наталья Дмитриевна 57,8 4640377,63 57,8 4640377,63 02:55:010205:456 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11 Рахимкулова Марина Викторовна Рахимкулова Марина Викторовна 53,5 4211690,13 53,5 4211690,13 02:55:010205:333 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11 Общество с ограниченной ответственностью " Альфа и М", ИНН: 0274070874 Вильданов Мидхат Мубаракович 52,8 4229769,46 52,8 4229769,46 02:55:010154:128 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Шведова Мария Сергеевна, 2/3

Гаврилов Евгений Владимирович, 1/3 Шведова Мария Сергеевна 52,0666666666667 2520513,48666667 52,0666666666667 2520513,48666667 02:55:010205:457 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11 Лефлер Евгений Михайлович, 1/2

Бахтияров Булат Масхарович, 1/2 Лефлер Евгений Михайлович 13,3 1047018,295 49,21 3934797,665 02:55:010205:303 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11 Общество с ограниченной ответственностью "Автоспецсервис", ИНН: 0275023228 Лефлер Евгений Михайлович 21,28 1710309,566 02:55:010205:302 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 9, корп 11 Общество с ограниченной ответственностью "Автоспецсервис", ИНН: 0275023228 Лефлер Евгений Михайлович 14,63 1177469,804 02:55:010118:171 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46 Лурье Джулия Фанильевна Лурье Джулия Фанильевна 48,8 3870673,02 48,8 3870673,02 02:55:010101:2361 Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.56 Абузарова Диана Рафильевна Абузарова Диана Рафильевна 48,7 1172657,04 48,7 1172657,04 02:55:010141:152 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26 Мазитов Айдар Айратович Мазитов Айдар Айратович 47,7 3784051,49 47,7 3784051,49 02:55:010118:166 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46 Бабаев Бахрам Новруз Оглы Бабаев Бахрам Новруз Оглы 47,6 3750016,06 47,6 3750016,06 02:55:010154:31 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Комаров Станислав Борисович, 1/2

Вагина Людмила Тимофеевна, 1/6

Вагин Данил Максимович, 1/6

Вагин Ипат Максимович, 1/6 Комаров Станислав Борисович 46,2 2236213,98 46,2 2236213,98 02:55:010203:501 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31, корп 33 Урманшин Юлай Равилович, 1/4,

Урманшина Айслу Мидхатовна, 3/4 Урманшина Айслу Мидхатовна 45,9 3517307,82 45,9 3517307,82 02:55:010101:2384 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100

Гареева Динара Салиховна, 1/100

Тимергазина Гузель Димовна, 3/100

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 74/100

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100

Мустафина Роза Хасановна, 7/100

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 3/100 Тимергазина Гузель Димовна 1,605 82116,7917 41,405 2118868,6617 02:55:010101:2386 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Тимергазина Гузель Димовна Тимергазина Гузель Димовна 39,8 2036751,87 02:55:010101:2462 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Нурмухаметов Тимур Маратович Нурмухаметов Тимур Маратович 38,8 1900536,52 38,8 1900536,52 02:55:010205:288 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11 Ишмуратова Раушания Гамировна Ишмуратова Раушания Гамировна 38,5 3090652,95 38,5 3090652,95 02:55:010201:1515 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74 Попов Максим Викторович Попов Максим Викторович 35,2 1664603,78 35,2 1664603,78 02:55:010118:170 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46 Бароев Рафаэль Зинатович Бароев Рафаэль Зинатович 33,5 2701393,44 33,5 2701393,44 02:55:010155:219 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20 Клименко Сергей Сергеевич Клименко Сергей Сергеевич 31,6 1511387,24 31,6 1511387,24 02:55:010205:428 документу Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.9/11 Андреева Светлана Алексеевна Андреева Светлана Алексеевна 31,5 163443,11 31,5 163443,11 02:55:010118:84 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46 Веселухина Юлия Тимуровна, 1/3

Саблин Тимур Витальевич, 1/4

Давлетов Тимур Рафаилович, 5/12 Давлетов Тимур Рафаилович 31,125 2494824,6875 31,125 2494824,6875 02:55:010101:2467 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина д.56, во дворе дома Ковалев Александр Алексеевич Ковалев Александр Алексеевич 29 1068165,7 29 1068165,7 02:55:010205:457 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11 Лефлер Евгений Михайлович, 1/2

Бахтияров Булат Масхарович, 1/2 Бахтияров Булат Масхарович 13,3 1047018,295 28,69 2284638,025 02:55:010205:303 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11 Общество с ограниченной ответственностью "Автоспецсервис", ИНН: 0275023228 Бахтияров Булат Масхарович 9,12 732989,814 02:55:010205:302 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 9, корп 11 Общество с ограниченной ответственностью "Автоспецсервис", ИНН: 0275023228 Бахтияров Булат Масхарович 6,27 504629,916 02:55:010118:169 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46 Мустаева Рита Талгатовна Мустаева Рита Талгатовна 26,2 2114984,52 26,2 2114984,52 02:55:010155:140 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20 Безденежных Римма Салахутдиновна Безденежных Римма Салахутдиновна 26,1 1264096,34 26,1 1264096,34 02:55:010154:128 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Шведова Мария Сергеевна, 2/3

Гаврилов Евгений Владимирович, 1/3 Гаврилов Евгений Владимирович 26,0333333333333 1260256,74333333 26,0333333333333 1260256,74333333 02:55:010118:84 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46 Веселухина Юлия Тимуровна, 1/3

Саблин Тимур Витальевич, 1/4

Давлетов Тимур Рафаилович, 5/12 Веселухина Юлия Тимуровна, 24,9 1995859,75 24,9 1995859,75 02:55:010101:2279 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Янтурина Зиля Гафуровна, 1/2

Янтурин Урал Сафаргалиевич, 1/2 Янтурин Урал Сафаргалиевич 22,85 1169227,415 22,85 1169227,415 02:55:010101:2279 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Янтурина Зиля Гафуровна, 1/2

Янтурин Урал Сафаргалиевич, 1/2 Янтурина Зиля Гафуровна, 22,85 1169227,415 22,85 1169227,415 02:55:010202:540 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 59 Науменко Евгений Петрович Науменко Евгений Петрович 21,2 1704866,05 21,2 1704866,05 02:55:010201:1513 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал", ИНН: 0276016368 Поляков Виталий Николаевич 18,89992 911618,362928 18,89992 911618,362928 02:55:010118:84 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46 Веселухина Юлия Тимуровна, 1/3

Саблин Тимур Витальевич, 1/4

Давлетов Тимур Рафаилович, 5/12 Саблин Тимур Витальевич 18,675 1496894,8125 18,675 1496894,8125 02:55:010101:2385 Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70 Гареева Динара Салиховна Гареева Динара Салиховна 17,2 880532,5 18,5445 922464,7639 02:55:010101:2099 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна, 18/200

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200

Адамян Сурен Рачикович, 65/200

Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200

Гареева Динара Салиховна, 1/200

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 87/200

Мустафина Роза Хасановна, 4/200

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 2/200 Гареева Динара Салиховна 0,8095 14560 02:55:010101:2384 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100

Гареева Динара Салиховна, 1/100

Тимергазина Гузель Димовна, 3/100

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 74/100

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100

Мустафина Роза Хасановна, 7/100

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 3/100 Гареева Динара Салиховна 0,535 27372,2639 02:55:010202:603 Республика Башкортостан, г. Уфа, р-н Ленинский, ул. Ленина, во дворе д. №51, гаражный бокс №31222 Гарифуллина Альфия Абдулловна Гарифуллина Альфия Абдулловна 17,5 1228864,18 17,5 1228864,18 02:55:010202:578 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, 51 Давлетова Елена Альбертовна Давлетова Елена Альбертовна 16,7 564616,31 16,7 564616,31 02:55:010101:2371 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Суханова Оксана Александровна Суханова Оксана Александровна 16,5 810283,32 16,5 810283,32 02:55:000000:25680 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22 Юлдашбаев Альберт Гизарович, 1/2

Филипов Артем Петрович, 1/2 Филипов Артем Петрович 15,95 422976,455 15,95 422976,455 02:55:000000:25680 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22 Юлдашбаев Альберт Гизарович, 1/2

Филипов Артем Петрович, 1/2 Юлдашбаев Альберт Гизарович, 15,95 422976,455 15,95 422976,455 02:55:010101:139 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Хабибуллин Марат Наилевич Хабибуллин Марат Наилевич 15,9 813998,12 15,9 813998,12 02:55:010154:31 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Комаров Станислав Борисович, 1/2

Вагина Людмила Тимофеевна, 1/6

Вагин Данил Максимович, 1/6

Вагин Ипат Максимович, 1/6 Вагин Данил Максимович 15,4 745404,66 15,4 745404,66 02:55:010154:31 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Комаров Станислав Борисович, 1/2

Вагина Людмила Тимофеевна, 1/6

Вагин Данил Максимович, 1/6

Вагин Ипат Максимович, 1/6 Вагин Ипат Максимович 15,4 745404,66 15,4 745404,66 02:55:010154:31 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2 Комаров Станислав Борисович, 1/2

Вагина Людмила Тимофеевна, 1/6

Вагин Данил Максимович, 1/6

Вагин Ипат Максимович, 1/6 Вагина Людмила Тимофеевна 15,4 745404,66 15,4 745404,66 02:55:010203:501 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31, корп 33 Урманшин Юлай Равилович, 1/4,

Урманшина Айслу Мидхатовна, 3/4 Урманшин Юлай Равилович 15,3 1172435,94 15,3 1172435,94 02:55:010202:499 Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, рядом с домом 51, пом.1 Митина Ольга Юрьевна Митина Ольга Юрьевна 14,6 289153,88 14,6 289153,88 02:55:010203:276 Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, дом 31, корпус 33, 2 Сулейманов Зиряк Гайлимович, 54/100

Бурков Андрей Васильевич, 46/100 Сулейманов Зиряк Гайлимович 13,716 1099119,3156 13,716 1099119,3156 02:55:010203:276 Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, дом 31, корпус 33, 2 Сулейманов Зиряк Гайлимович, 54/100

Бурков Андрей Васильевич, 46/100 Бурков Андрей Васильевич 11,684 936286,8244 11,684 936286,8244 02:55:010101:2107 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66 Куртышев Станислав Сергеевич, 1/2

Федотов Кирилл Юрьевич, 1/2 Куртышев Станислав Сергеевич, 9,1 734814,625 9,1 734814,625 02:55:010101:2107 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66 Куртышев Станислав Сергеевич, 1/2

Федотов Кирилл Юрьевич, 1/2 Федотов Кирилл Юрьевич 9,1 734814,625 9,1 734814,625 02:55:010101:2099 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна, 18/200

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200

Адамян Сурен Рачикович, 65/200

Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200

Гареева Динара Салиховна, 1/200

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 87/200

Мустафина Роза Хасановна, 4/200

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 2/200 Мустафина Роза Хасановна 3,238 58240 6,983 249845,8473 02:55:010101:2384 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100

Гареева Динара Салиховна, 1/100

Тимергазина Гузель Димовна, 3/100

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 74/100

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100

Мустафина Роза Хасановна, 7/100

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 3/100 Мустафина Роза Хасановна 3,745 191605,8473 02:55:010101:2099 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна, 18/200

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200

Адамян Сурен Рачикович, 65/200

Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200

Гареева Динара Салиховна, 1/200

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 87/200

Мустафина Роза Хасановна, 4/200

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 2/200 Хабибрахманов Эльдар Касымович 1,619 29120 4,294 165981,3195 02:55:010101:2384 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100

Гареева Динара Салиховна, 1/100

Тимергазина Гузель Димовна, 3/100

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 74/100

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100

Мустафина Роза Хасановна, 7/100

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 3/100 Хабибрахманов Эльдар Касымович 2,675 136861,3195 02:55:010101:2099 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Лагно Людмила Васильевна, 18/200

Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200

Адамян Сурен Рачикович, 65/200

Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200

Гареева Динара Салиховна, 1/200

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 87/200

Мустафина Роза Хасановна, 4/200

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 2/200 Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713 1,619 29120 3,224 111236,7917 02:55:010101:2384 Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70 Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100

Гареева Динара Салиховна, 1/100

Тимергазина Гузель Димовна, 3/100

Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690

Долевая собственность, 74/100

Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100

Мустафина Роза Хасановна, 7/100

Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713

Долевая собственность, 3/100 Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713 1,605 82116,7917

Самую большую группу собственников недвижимости можно обозначить как «Башкортостан» (глава республики — Радий Хабиров). Сюда относятся строения, которыми распоряжается как сам регион, так и республиканские учреждения. Республике принадлежат полсотни объектов общей площадью 98 тыс. квадратных метров. Общая кадастровая стоимость этой недвижимости оценивается в 3,2 млрд рублей.

Из объектов, принадлежащих республике, больше всего площадей занял Башпотребсоюз (Ленина, 26) — 19,2 тыс. кв. м. Общая кадастровая стоимость величественного здания постройки 1937 года составляет 807,5 млн рублей.

Также большими площадями располагает Государственный концертный зал «Башкортостан» (Ленина, 50) — 18,2 тыс. кв. м. Помещения ГКЗ оцениваются в 235 млн рублей. До реставрации он был известен как ДК «Нефтяник». Именно здесь проходит немало фестивалей и концертов. Часть мероприятий знаменитых форумов ШОС-БРИКС в 2015 году проходили на площадках этого здания.

Почти 16 тыс. кв. метров занимает театр оперы и балета (Ленина, 5/1), где свои первые танцевальные па разучивал юный Рудольф Нуриев. Памятник истории и архитектуры XX века стоит почти 582 млн рублей. В начале XX века здесь находился Аксаковский народный дом, который несколько раз перестраивался. После революции в нем размещались различные учреждения и даже «Башнефть». В 1938 году помещения передали оперному театру.

Также значительные «квадраты» Башкирия имеет в зданиях Национального молодежного театра РБ им. М. Карима, Национальной библиотеки им. З. Валиди, Издательства «Белая река», музыкального колледжа, ГУП «Ишимбайский вино-водочный завод» и др.

Почти 16 тыс. кв. метров занимает театр оперы и балета (Ленина, 5/1), где свои первые танцевальные па разучивал юный Рудольф Нуриев. Фото kulturarb.ru

Собственность федеральная: МВД и государственные вузы

Номер два в списке занимает Российская Федерация. В государственной собственности — 30 объектов на 49,3 тыс. кв. м. Их площади в совокупности стоят порядка 1,3 млрд рублей.

Из «федералов» самое большое пространство заняли полицейские. МВД по РБ расположилось в трехэтажном старинном здании из красного кирпича на 12 тыс. кв. м. (Ленина, 7). Их квадраты оцениваются в 303 млн рублей. К тому же у Министерства внутренних дел есть помещения в домах практически через дорогу — на Ленина, 22 и 24.

Немногим служителям закона уступает Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова (Ленина, 14) — 11,7 тыс. кв. м, которые стоят 92 млн рублей. В здании другого вуза — Башкирского государственного медицинского университета (Ленина, 3) — у государства 7,2 тыс. кв. метров стоимостью в 50 млн рублей.

Непрофильный актив «Башнефти»

Собственником номер три является ПАО АНК «Башнефть», входящее в структуру «Роснефти» Игоря Сечина. У башкирской нефтяной компании среди непрофильных активов имеется гостиничный комплекс «Башкортостан» (Ленина, 25/29).

Четырехзвездочный отель располагает помещениями на 22,2 тыс. кв. м стоимостью в 582,5 млн рублей. Здание построено в 1939 году. Его архитектура сочетает в себе элементы конструктивизма и неоклассики — популярных стилей в первой половине XX века.

У башкирской нефтяной компании среди непрофильных активов имеется гостиничный комплекс «Башкортостан». Фото ufa.hotel.uralregion.ru

Изначально гостиница строилась под названием «Европейская». Однако после открытия она стала носить новое имя — «Башкирия». К слову, в 2014 году объявлялось о передаче отеля структурам АФК «Система» Владимира Евтушенкова, в которую тогда входила «Башнефть». Но сделка не состоялась, а нефтяная компания в итоге перешла в империю Сечина. Лишь четверть акций осталось за республикой.

Долгое время гостиница считалась, пожалуй, лучшей в Уфе. Кроме нее четыре звезды было только у «Президент-отеля». Однако к саммитам ШОС-БРИКС в городе появились и пятизвездочные гостиницы. Но мало какие другие отели города могут похвастаться таким выгодным географическим положением, богатой историей и традициями.

За пьедесталом почета

Четвертую строчку «хит-парада» на улице Ленина занимает ПАО «Ростелеком». Именно его «дочка» — «Башинформсвязь» — размещается в комплексе зданий общей площадью 17 тыс. кв. м (дома номер 30, 32, 32/1). Кадастровая стоимость этих объектов — 563,2 млн рублей.

Пятым крупнейшим владельцем недвижимости выступает группа учреждений, относящихся к городскому округу Уфа (мэр — Ульфат Мустафин). Столице Башкортостана принадлежат порядка 40 объектов, расположенных в разных частях улицы. Их площадь составляет 12 тыс. кв. м. Стоимость — 520 млн рублей. Причем больше половины (7,5 тыс. кв. м) — у гостиницы «Агидель» (три звезды). Кроме того, ряд площадей числится за Инвестиционно-строительным комитетом Уфы и Управлением гражданской защиты администрации города.

«Башинформсвязь» размещается в комплексе зданий общей площадью 17 тыс. кв. м. Фото zdanie.info

Достался на улице лакомый кусок и «Газпрому» Алексея Миллера. В шикарном здании около «Гостиного двора» расположился офис ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». Газовики (точней, «офисный планктон» компании) трудятся на площади в 4,2 тыс. кв. м стоимостью 202 млн рублей. Согласно исследованию «Реального времени», компания занимает девятую строчку по выручке в топ-100 РБ. Предприятие входит в ассоциацию «Газпром в Башкортостане».

Также застолбили за собой места АО «Башнефтегеофизика» (2,4 тыс. кв. м), АО «Альфа-банк» (1,7 тыс. кв. м), АО «ПТБ-Лизинг» (1,3 тыс. кв. м). Остальные относительно самостоятельные «юрики» занимают меньше тысячи квадратов — «Башкиргеология», «Башкирские распределительные электрические сети» (АО «Башкирская электросетевая компания») и другие.

О физлицах с интересной биографией, которые умудрились завладеть кусочком улицы Ленина, «Реальное время» расскажет в следующей части.