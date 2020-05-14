Исследование «Реального времени»: кому принадлежит улица Ленина в Уфе
Какими площадями распоряжаются Миллер, Сечин и Хабиров с Мустафиным? Часть 1-я
Уфимская улица Ленина — одна из старейших в городе — находится в историческом центре столицы Башкортостана. Неудивительно, что земля на ней — не из дешевых. И здесь располагаются сотни объектов коммерческой недвижимости. Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, кто владеет на этом участке Уфы гостиницами, театрами, телекоммуникационной компанией, а также площадями под МВД и несколькими учебными заведениями. Сегодня интернет-газета заострила свое внимание на юрлицах.
Старейшая улица города
«Реальное время» продолжает изучать владельцев коммерческой недвижимости. Если ранее издание уделяло внимание отдельным улицам и значимым районам Казани, то сегодня под прицел аналитической службы попала одна из центральных улиц в Уфе. Напомним, ранее интернет-газета подробно изучала жильцов в элитном переулке на улице Менделеева в Зеленой Роще (поселок газовиков — местная «Рублевка»).
Улица Ленина проходит по исторической части башкирской столицы. На ней расположены как дореволюционные строения, так и советские и современные здания. Здесь находятся магазины, рестораны, гостиницы, офисные помещения, школы, поликлиники, спортивные сооружения, театры, учебные заведения, кинотеатры, библиотеки, музеи, а также жилые дома. Здесь уже десятилетиями «прописаны» различные ведомства, общественные организации, известные компании. К улице Ленина примыкает парк им. Якутова.
Еще в XIX веке на ее месте было две улицы — Базилевская (от нынешнего парка им. В.И. Ленина до Коммунистической) и Лазаретная (от Коммунистической до Сафроновской пристани). В начале прошлого столетия их объединили в одну, получившую название Центральная. После революции она стала Зенцова, а в 1937 году — Ленина.
Старожилам известно, как по Ленина стучали колесами трамваи — от поворота на железнодорожный вокзал до почтамта, а кольцо было на месте нынешнего «Гостиного двора». Позже трамваи стали доезжать до авиационного техникума и сворачивать на Революционную, а теперь рельсы уходят лишь на бульвар Ибрагимова.
Также уфимские «олдфаги» помнят бывший стадион «Труд», на месте которого вырос ледовый дворец «Уфа-Арена», магазин «Хрусталь» с одноименной автобусной остановкой, «Детский мир» (сейчас в здании находится McDonald’s). Помнят и «допожарный» ТЮЗ, который нынче называется Молодежный театр им. Мустая Карима, а когда-то здесь располагался Университет марксизма-ленинизма.
Периодически от горожан и отдельных чиновников звучат инициативы сделать эту улицу пешеходной. Но городские власти не идут на такой шаг, поскольку Ленина и параллельные ей улицы и так сильно загружены. Свободным от транспорта остается лишь пятачок между Заки Валиди (бывшая Фрунзе) и Пушкина.
Но перенесемся в настоящее…
Башкирская доля
Всего на улице Ленина оказалось более сотни владельцев коммерческих площадей — государственные органы, частные компании и физлица. Основная масса помещений сосредоточена в руках нескольких собственников, хотя отдельные здания раздроблены среди десятков лиц. Рассмотрим сначала собственников от государства, республики города и крупных компаний.
|Кадастровый номер
|адрес
|собственник
|Площадь в собственности
|Кадастровая стоимость объекта
|Общая площадь в собственности
|Кадастровая стоимость общая
|02:55:010141:495
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 26
|Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117
|РБ
|398,4
|19228815,84
|98093,9
|3193170254,19
|02:55:000000:39377
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22
|Республика Башкортостан
|РБ
|817,2
|38861709,01
|02:55:010154:195
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10
|
Государственное автономное учреждение Методический центр, ИНН: 0274070151
|РБ
|229
|11085915,19
|02:55:010154:194
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10
|
Государственное автономное учреждение Методический центр, ИНН: 0274070151
|РБ
|155,9
|2735702,02
|02:55:010154:191
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10, кв 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ, ИНН: 0274070144
|РБ
|203,1
|3563958,18
|02:55:010154:193
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ, ИНН: 0274070144
|РБ
|144,6
|2537411,88
|02:55:040406:1035
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 12
|
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Башкортостан Средний специальный музыкальный колледж, ИНН: 0274037250
|РБ
|1011,3
|50902440,47
|02:55:010203:291
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 39
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детская поликлиника №2 города Уфа, ИНН: 0274069050
|РБ
|341,5
|2776629
|02:55:010203:289
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 39
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детская поликлиника №2 города Уфа, ИНН: 0274069050
|РБ
|220,1
|7018009,56
|02:55:010204:223
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 21
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Поликлиника № 44 города Уфа, ИНН: 0275025592
|РБ
|461,8
|34742160,69
|02:55:010154:190
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.4
|
Государственное бюджетное учреждение культуры Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан, ИНН: 0274005843
|РБ
|5271,4
|65470636
|02:55:010118:29
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 50
|
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал "Башкортостан", ИНН: 0274146788
|РБ
|18193,8
|234912705,52
|02:55:010101:2207
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|
Государственное унитарное предприятие"Ишимбайский вино-водочный завод", ИНН: 0261001591
|РБ
|5303,1
|260425059,05
|02:55:010124:1819
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.26
|Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117
|РБ
|8659,5
|383732060,49
|02:55:010141:607
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26
|Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117
|РБ
|6451,2
|295420000
|02:55:010141:622
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26
|Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117
|РБ
|917,9
|26535000
|02:55:010141:621
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26
|Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117
|РБ
|864,6
|24994000
|02:55:010141:608
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26
|Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117
|РБ
|806,4
|22338000
|02:55:010141:620
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26
|Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117
|РБ
|427,2
|13710000
|02:55:010141:605
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26
|Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117
|РБ
|337,7
|10628000
|02:55:010141:592
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26
|Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117
|РБ
|286,6
|5531999,06
|02:55:010141:606
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26
|Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117
|РБ
|81,1
|2879000
|02:55:010141:468
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26
|Башкирский Республиканский Союз Потребительских Обществ ( Башпотребсоюз), ИНН: 0274032117
|РБ
|61,8
|2506000
|02:55:010101:2065
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 62
|Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима, ИНН: 0274052988
|РБ
|8291,9
|93065914
|02:55:010101:2433
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 56
|Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Республиканский центр народного творчества, ИНН: 0274037980
вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление
|РБ
|596,5
|46215471,91
|02:55:010119:66
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 42
|Государственное унитарное предприятие кинотеатр "Родина", ИНН: 0274010610
|РБ
|2039,5
|9807445,63
|02:55:010101:2319
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Государственное унитарное предприятие Межотраслевое производственное объединение "Башсельстройматериалы", ИНН: 0274019645
|РБ
|228,2
|5494873,44
|02:55:010101:2437
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Управление административными зданиями", ИНН: 0274003437
|РБ
|777,5
|38181532,2
|02:55:010101:2420
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Управление административными зданиями", ИНН: 0274003437
|РБ
|775,1
|38063672,81
|02:55:010101:2441
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Управление административными зданиями", ИНН: 0274003437
|РБ
|132,3
|6496998,98
|02:55:010101:2419
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан "Управление административными зданиями", ИНН: 0274003437
вид зарегистрированного права; доля в праве: Хозяйственное ведение
|РБ
|566,4
|27814816,51
|02:55:010141:531
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.24
|Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Белая река», ИНН: 0278944210
|РБ
|1419,3
|5059336,13
|02:55:040142:52
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 5, корп 1
|Республика Башкортостан
|РБ
|15867,8
|581684827,28
|02:55:010101:2457
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Республика Башкортостан
|РБ
|6399,9
|314286801,19
|02:55:010142:185
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 5, корп 3
|Республика Башкортостан
|РБ
|3744,9
|180046590,67
|02:55:000000:5537
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22
|Республика Башкортостан
|РБ
|1647,1
|78496371,77
|02:55:010203:551
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 37
|Республика Башкортостан
|РБ
|1493,8
|100385301,94
|02:55:010203:550
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 37
|Республика Башкортостан
|РБ
|1370,5
|92099381,65
|02:55:000000:39378
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22
|Республика Башкортостан
|РБ
|467,8
|22246093,34
|02:55:010142:214
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 5, корп 1
|Республика Башкортостан
|РБ
|203,4
|9834973,76
|02:55:010154:38
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10
|Республика Башкортостан
|РБ
|113,9
|5511986,62
|02:55:010142:186
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 5, корп 3
|Республика Башкортостан
|РБ
|105
|5081708,1
|02:55:010101:2458
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Республика Башкортостан
|РБ
|58,1
|2853179,45
|02:55:010154:37
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10
|Республика Башкортостан
|РБ
|40,7
|1970947,56
|02:55:010154:36
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10
|Республика Башкортостан
|РБ
|30,9
|1496507,09
|02:55:010154:35
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 10
|Республика Башкортостан
|РБ
|30,7
|1486823,72
|02:55:010141:542
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.24
|Республика Башкортостан
|РБ
|11,1
|39567,84
|02:55:010204:222
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 21
|Республика Башкортостан
вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Поликлиника № 44 города Уфа, ИНН: 0275025592
вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление
|РБ
|36,4
|2913918,64
|02:55:010205:347
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.7
|Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462
|РФ
|7452,8
|337351886,34
|49280,9
|1316893122,44
|02:55:010205:463
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 7
|Российская Федерация
|РФ
|2755,2
|118657068,77
|02:55:040406:2074
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 7
|Российская Федерация
|РФ
|1678,4
|41233454,21
|02:55:010155:156
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Российская Федерация
|РФ
|51,1
|2474340,18
|02:55:040406:2075
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.7
|
Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462
|РФ
|4786,8
|111720800,58
|02:55:010205:354
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.7
|
Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462
|РФ
|2603,3
|127651227,49
|02:55:010141:550
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22
|
Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462
|РФ
|369,6
|17576220,82
|02:55:010141:539
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 24
|
Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462
|РФ
|234,4
|835558,65
|02:55:010141:541
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 24
|
Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462
|РФ
|224,6
|800624,88
|02:55:010155:197
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22
|
Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462
|РФ
|122,4
|5820696,5
|02:55:010155:187
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 14
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова", ИНН: 0274038133
|РФ
|2328,6
|18679643
|02:55:010204:132
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 19
|
Федеральное государственное казенное учреждение "Управление лесного хозяйства и природопользования" Министерства обороны Российской Федерации, ИНН: 7704761773
|РФ
|337,5
|17188807,5
|02:55:010153:24
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 3
|Российская Федерация
|РФ
|7212,6
|49820389
|02:55:010155:136
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 14
|Российская Федерация
|РФ
|5803,2
|43679564
|02:55:010155:158
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20
|Российская Федерация
|РФ
|2822,5
|133185843,78
|02:55:010155:188
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 14
|Российская Федерация
|РФ
|2585,2
|20596813
|02:55:040406:2076
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 7
|Российская Федерация
|РФ
|1276,2
|31561242,77
|02:55:010155:155
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20
|Российская Федерация
|РФ
|928,1
|44574304,19
|02:55:010155:189
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 14
|Российская Федерация
|РФ
|889,4
|9254635
|02:55:010119:146
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 28
|Российская Федерация
|РФ
|710,6
|15230495,87
|02:55:010155:157
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Российская Федерация
|РФ
|690,7
|33246036,38
|02:55:010155:154
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Российская Федерация
|РФ
|687,5
|33092991,25
|02:55:010153:21
|РБ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Ленина, рядом с домом 1
|Российская Федерация
|РФ
|642,9
|13537165,99
|02:55:010155:152
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Российская Федерация
|РФ
|632,3
|30451586,97
|02:55:000000:5538
|Башкортостан респ, г Уфа, Кировскийр-н, ул Ленина, 22, на п/пл.1-38, 40, 41, 1п-7п
|Российская Федерация
|РФ
|492
|23701120,92
|02:55:010141:533
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22
|Российская Федерация
|РФ
|362,1
|17219560,49
|02:55:010119:144
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 28
|Российская Федерация
|РФ
|349,9
|10887239,97
|02:55:010155:87
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 14
|Российская Федерация
|РФ
|126,2
|822551,41
|02:55:010155:151
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Российская Федерация
|РФ
|71,3
|3451805,55
|02:55:010155:150
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Российская Федерация
|РФ
|20,5
|992924,47
|02:55:000000:5540
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22
|Российская Федерация
вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность
Министерство Внутренних дел по Республике Башкортостан, ИНН: 0275006462
вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление
|РФ
|33
|1596522,51
|02:55:010204:81
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 25, корп 29
|Общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный комплекс "Башкортостан", ИНН: 0275033258
|БАШНЕФТЬ, ПАО АНК
|22169,4
|582561285,77
|22169,4
|582561285,77
|02:55:010119:103
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32, корп 1
|Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377
|РОСТЕЛЕКОМ, ПАО
|912
|43605601,92
|18866
|626551759,6
|02:55:010119:96
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32, корп 1
|Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377
|РОСТЕЛЕКОМ, ПАО
|469,2
|11601608,11
|02:55:010119:99
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32, корп 1
|Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377
|РОСТЕЛЕКОМ, ПАО
|430,7
|8171662,49
|02:55:010119:104
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32
|Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377
|РОСТЕЛЕКОМ, ПАО
|5845,6
|271883064,83
|02:55:010119:118
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 30
|Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377
|РОСТЕЛЕКОМ, ПАО
|5586,9
|93401626,59
|02:55:010119:106
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 32
|Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377
|РОСТЕЛЕКОМ, ПАО
|5547,1
|195196236,25
|02:55:010119:120
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.30
|Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377
|РОСТЕЛЕКОМ, ПАО
|41,5
|2009673,19
|02:55:010119:101
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32, корп 1
|Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", ИНН: 0274018377
|РОСТЕЛЕКОМ, ПАО
|33
|682286,22
|02:55:010201:1317
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|47,5
|2733838,75
|12136,5
|519732053,65
|02:55:010154:32
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|27,9
|1351252,8
|02:55:010101:2360
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.56
|
Управление гражданской защиты Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0276144955
|Уфа
|213,3
|5136093,36
|02:55:010201:1565
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Акционерное общество "Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа Республики Башкортостан", ИНН: 0275916687
|УФА
|454,9
|21892403,68
|02:55:010201:1563
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Акционерное общество "Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа Республики Башкортостан", ИНН: 0275916687
|уфа
|249,3
|12020754,88
|02:55:010201:1564
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Акционерное общество "Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа Республики Башкортостан", ИНН: 0275916687
|Уфа
|67,9
|3279542,84
|02:55:010205:121
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11
|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва №6 "Геркулес" городского округа город Уфа Республики Башкортостан", ИНН: 0275010412
|УФА
|312,4
|24095362,02
|02:55:010153:69
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2, кв 4, 5, 6, 7, 8, 9
|Муниципальное бюджетное учреждение Объединение детских, подростковых и молодежных клубов "Йэшлек" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0274070352
вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление
|Уфа
|138,4
|115821,42
|02:55:010154:201
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищного хозяйства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0276145003
вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление
|Уфа
|17,7
|859574,84
|02:55:010155:177
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|УФА
|855,5
|18904539,58
|02:55:010155:221
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|460,7
|18530597,89
|02:55:010155:220
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|УФА
|372,6
|14986978,02
|02:55:010154:41
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|УФА
|170,2
|8228853,43
|02:55:010154:40
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|86,4
|4177279,3
|02:55:010153:68
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.2, кв-л 567
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|83,4
|69794,12
|02:55:010101:2452
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 56
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|65,1
|5043800,87
|02:55:010204:267
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 21
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|64,4
|5134362,77
|02:55:010154:203
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|52,8
|2564155,44
|02:55:010201:1512
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.72
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|43,3
|1425090,03
|02:55:010201:304
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|35,5
|1715153,39
|02:55:010202:496
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.59
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|33,6
|665450,02
|02:55:010154:43
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|32,3
|1564289,65
|02:55:010153:67
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|27,1
|22678,91
|02:55:010154:197
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|17,7
|855467,2
|02:55:010154:39
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|16,9
|817083,57
|02:55:010101:2314
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.56
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|16,5
|397306,8
|02:55:010118:17
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|11
|889943,34
|02:55:010154:42
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
|Уфа
|10,2
|493151,03
|02:55:010201:303
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность
Муниципальное бюджетное учреждение Обьединение молодежных клубов "Алые паруса" Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0275036026
вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление
|Уфа
|19,4
|937435,74
|02:55:010201:302
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность
Муниципальное бюджетное учреждение Обьединение молодежных клубов "Алые паруса" Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0275036026
вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление
|Уфа
|14,8
|715187,8
|02:55:010201:295
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность
Муниципальное бюджетное учреждение Обьединение молодежных клубов "Алые паруса" Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0275036026
вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление
|Уфа
|14,3
|691029,2
|02:55:010201:297
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность
Муниципальное бюджетное учреждение Обьединение молодежных клубов "Алые паруса" Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0275036026
вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление
|Уфа
|12,7
|613720,39
|02:55:010201:296
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность
Муниципальное бюджетное учреждение Обьединение молодежных клубов "Алые паруса" Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0275036026
вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление
|Уфа
|12,5
|604056,63
|02:55:010201:299
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность
Муниципальное бюджетное учреждение Обьединение молодежных клубов "Алые паруса" Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0275036026
вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление
|Уфа
|10,4
|502584,99
|02:55:010205:474
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 9, корп 1
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность
Муниципальное унитарное предприятие "Уфимские инженерные сети" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0277121421
вид зарегистрированного права; доля в праве: Хозяйственное ведение
|Уфа
|41,2
|1395198,86
|02:55:010155:174
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.20
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность
Муниципальное унитарное фармацевтическое предприятие "Центральная районная аптека №111" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0274025624
вид зарегистрированного права; доля в праве: Хозяйственное ведение
|УФА
|459,3
|10149450,65
|02:55:010118:23
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46
|Муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан
вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность
Управление гражданской защиты Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0276144955
вид зарегистрированного права; доля в праве: Оперативное управление
|Уфа
|80,7
|6462844,97
|02:55:010155:206
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 16
|Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Агидель" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0274005071
|Уфа
|7136,7
|323492480,33
|02:55:010155:75
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 16
|Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Агидель" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0274005071
|УФА
|183,6
|9364097,56
|02:55:010155:76
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 16
|Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Агидель" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0274005071
вид зарегистрированного права; доля в праве: Хозяйственное ведение
|Уфа
|86,1
|4167735,08
|02:55:010155:90
|Ленина 14/16 (во дворе)
|Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Агидель" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0274005071
вид зарегистрированного права; доля в праве: Хозяйственное ведение
|Уфа
|80,3
|2665611,5
|02:55:010142:131
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 5, корп 4
|Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз", ИНН: 5003021311
|ГАЗПРОМ, ПАО
|4233
|201881548,23
|4233
|201881548,23
|02:55:010101:162
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 56
|Общество с ограниченной ответственностью "Спорттовары", ИНН: 0274055428
|Абдуллин Ринат Фаритович
|387,2
|29626116,26
|2510,81
|201027606,534
|02:55:010101:170
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 56
|Общество с ограниченной ответственностью "Спорттовары", ИНН: 0274055428
|Абдуллин Ринат Фаритович
|2123,61
|171401490,274
|02:55:010101:2272
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.70
|ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684
|Мухаметдинов Ильдар Бариевич
|547,4
|13180954,08
|2427,6
|58454665,92
|02:55:010101:2218
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.70
|ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684
|Мухаметдинов Ильдар Бариевич
|507
|12208154,4
|02:55:010101:2291
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684
|Мухаметдинов Ильдар Бариевич
|513,3
|12359853,36
|02:55:010101:2373
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684
|Мухаметдинов Ильдар Бариевич
|370,9
|8930975,28
|02:55:010101:2277
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684
|Мухаметдинов Ильдар Бариевич
|346,6
|8345850,72
|02:55:010101:2260
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684
|Мухаметдинов Ильдар Бариевич
|68
|1637385,6
|02:55:010101:2252
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.70
|ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684
|Мухаметдинов Ильдар Бариевич
|38,3
|922233,36
|02:55:010101:2267
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.70
|ПромТрансБанк (общество с ограниченной ответственностью), ИНН: 0274045684
|Мухаметдинов Ильдар Бариевич
|36,1
|869259,12
|02:55:010205:89
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 13
|Акционерное общество "Башнефтегеофизика", ИНН: 0275009544
|АО Башнефтегеофизика
|2396,2
|51600000
|2396,2
|51600000
|02:55:010101:170
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 56
|Общество с ограниченной ответственностью "Спорттовары", ИНН: 0274055428
|Абдуллина Наталья Викторовна
|2123,61
|171401490,274
|2123,61
|171401490,274
|02:55:010119:129
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32, корп 1
|Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", ИНН: 7728168971
|Альфа-банк
|1699,5
|1752762,33
|1699,5
|1752762,33
|02:55:010101:2449
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Акционерное общество "ПТБ-ЛИЗИНГ", ИНН: 0274167192
|АО ПТБ-ЛИЗИНГ
|1311,4
|66550953,43
|1320,5
|66886136,46
|02:55:010101:2262
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Акционерное общество "ПТБ-ЛИЗИНГ", ИНН: 0274167192
|АО ПТБ-ЛИЗИНГ
|9,1
|335183,03
|02:55:010142:252
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 5
|Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сеть предприятий питания", ИНН: 7703406825
|Боранбаев Кайрат
|1320,3
|66208780,43
|1320,3
|66208780,43
|02:55:010141:584
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26
|Бикмухаметов Зиаф Рифкатович
|Бикмухаметов Зиаф Рифкатович
|1239,4
|34330000
|1239,4
|34330000
|02:55:010101:2370
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Закрытое акционерное общество "Гарда", ИНН: 0274137230
Долевая собственность, 1/2
Марданов Наил Магданурович
Долевая собственность, 1/2
|Марданов Наил Магданурович
|74,15
|1485000
|1172,95
|33135000
|02:55:010101:2148
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Марданов Наил Магданурович
|Марданов Наил Магданурович
|448,8
|12020000
|02:55:010101:2147
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Марданов Наил Магданурович
|Марданов Наил Магданурович
|217,1
|6270000
|02:55:010101:2439
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Марданов Наил Магданурович
|Марданов Наил Магданурович
|212,1
|6730000
|02:55:010101:2146
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Марданов Наил Магданурович
|Марданов Наил Магданурович
|147,3
|4250000
|02:55:010101:2438
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Марданов Наил Магданурович
|Марданов Наил Магданурович
|37,3
|1210000
|02:55:010101:2442
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Марданов Наил Магданурович
|Марданов Наил Магданурович
|36,2
|1170000
|02:55:010101:2132
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Адамян Сурен Рачикович
|Адамян Сурен Рачикович
|359,1
|9099000
|1066,03
|26142150
|02:55:010101:2130
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Адамян Сурен Рачикович
|Адамян Сурен Рачикович
|257,7
|7059000
|02:55:010101:2136
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Адамян Сурен Рачикович
|Адамян Сурен Рачикович
|123,4
|2218000
|02:55:010101:2134
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Адамян Сурен Рачикович
|Адамян Сурен Рачикович
|52,6
|1474000
|02:55:010101:2131
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Адамян Сурен Рачикович
|Адамян Сурен Рачикович
|51,5
|1444000
|02:55:010101:2142
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Адамян Сурен Рачикович
|Адамян Сурен Рачикович
|44,7
|1252000
|02:55:010101:2133
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Адамян Сурен Рачикович
|Адамян Сурен Рачикович
|40,4
|1132000
|02:55:010101:2093
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 1/2
Лагно Людмила Васильевна, 18/200
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200
Адамян Сурен Рачикович, 65/200
|Адамян Сурен Рачикович
|16,2175
|298350
|02:55:010101:2138
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна, 18/100
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/100
Адамян Сурен Рачикович, 65/100
|Адамян Сурен Рачикович
|67,795
|1219400
|02:55:010101:2099
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна, 18/200
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200
Адамян Сурен Рачикович, 65/200
Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200
Гареева Динара Салиховна, 1/200
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 87/200
Мустафина Роза Хасановна, 4/200
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 2/200
|Адамян Сурен Рачикович
|52,6175
|946400
|02:55:010203:568
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31
|Зарипов Альберт Рифович
|Зарипов Альберт Рифович
|661,4
|20674947,32
|661,4
|20674947,32
|02:55:010155:217
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 16
|Общество с ограниченной ответственностью Ресторан "Агидель", ИНН: 0274047882
|Даминева Лариса Георгиевна
|525
|12453136,5
|525
|12453136,5
|02:55:010101:142
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Куля Руслан, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Шевченко Артем, 1/3
|Куля Руслан
|11,6666666666667
|325333,333333333
|399,433333333333
|9373895,95
|02:55:010101:2464
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Куля Руслан, 1/3
Шевченко Артем, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
|Куля Руслан
|39,7333333333333
|1107666,66666667
|02:55:010101:137
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Куля Руслан, 1/3
Шевченко Артем, 1/3
|Куля Руслан
|18,4666666666667
|386095,896666667
|02:55:010101:2465
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Шевченко Артем, 1/3
Куля Руслан, 1/3
|Куля Руслан
|254,333333333333
|5806333,33333333
|02:55:010101:132
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Шевченко Артем, 1/3
Куля Руслан, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
|Куля Руслан
|20,1666666666667
|421639,02
|02:55:010101:131
|Башкортостан респ, г Уфа, Кировскийр-н, ул Ленина, 70, на п/пл.№№ 21, 21а, 21б, 21в, 22, 22а, 22б
|Шевченко Артем, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Куля Руслан, 1/3
|Куля Руслан
|37,2666666666667
|779161,033333333
|02:55:010101:2459
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Шевченко Артем, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Куля Руслан, 1/3
|Куля Руслан
|17,8
|547666,666666667
|02:55:010101:142
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Куля Руслан, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Шевченко Артем, 1/3
|Сайфуллин Эльмир Эдгарович
|11,6666666666667
|325333,333333333
|399,433333333333
|9373895,95
|02:55:010101:2464
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Куля Руслан, 1/3
Шевченко Артем, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
|Сайфуллин Эльмир Эдгарович
|39,7333333333333
|1107666,66666667
|02:55:010101:137
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Куля Руслан, 1/3
Шевченко Артем, 1/3
|Сайфуллин Эльмир Эдгарович
|18,4666666666667
|386095,896666667
|02:55:010101:2465
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Шевченко Артем, 1/3
Куля Руслан, 1/3
|Сайфуллин Эльмир Эдгарович
|254,333333333333
|5806333,33333333
|02:55:010101:132
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Шевченко Артем, 1/3
Куля Руслан, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
|Сайфуллин Эльмир Эдгарович
|20,1666666666667
|421639,02
|02:55:010101:131
|Башкортостан респ, г Уфа, Кировскийр-н, ул Ленина, 70, на п/пл.№№ 21, 21а, 21б, 21в, 22, 22а, 22б
|Шевченко Артем, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Куля Руслан, 1/3
|Сайфуллин Эльмир Эдгарович
|37,2666666666667
|779161,033333333
|02:55:010101:2459
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Шевченко Артем, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Куля Руслан, 1/3
|Сайфуллин Эльмир Эдгарович
|17,8
|547666,666666667
|02:55:010101:142
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Куля Руслан, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Шевченко Артем, 1/3
|Шевченко Артем
|11,6666666666667
|325333,333333333
|399,433333333333
|9373895,95
|02:55:010101:2464
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Куля Руслан, 1/3
Шевченко Артем, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
|Шевченко Артем
|39,7333333333333
|1107666,66666667
|02:55:010101:137
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Куля Руслан, 1/3
Шевченко Артем, 1/3
|Шевченко Артем
|18,4666666666667
|386095,896666667
|02:55:010101:2465
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Шевченко Артем, 1/3
Куля Руслан, 1/3
|Шевченко Артем
|254,333333333333
|5806333,33333333
|02:55:010101:132
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Шевченко Артем, 1/3
Куля Руслан, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
|Шевченко Артем
|20,1666666666667
|421639,02
|02:55:010101:131
|Башкортостан респ, г Уфа, Кировскийр-н, ул Ленина, 70, на п/пл.№№ 21, 21а, 21б, 21в, 22, 22а, 22б
|Шевченко Артем, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Куля Руслан, 1/3
|Шевченко Артем
|37,2666666666667
|779161,033333333
|02:55:010101:2459
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Шевченко Артем, 1/3
Сайфуллин Эльмир Эдгарович, 1/3
Куля Руслан, 1/3
|Шевченко Артем
|17,8
|547666,666666667
|02:55:010155:217
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 16
|Общество с ограниченной ответственностью Ресторан "Агидель", ИНН: 0274047882
|Ахметова Роза Валинуровна
|367,5
|8717195,55
|367,5
|8717195,55
|02:55:010203:516
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.37
|Акционерное общество "Башкиргеология", ИНН: 0275016943
вид зарегистрированного права; доля в праве: Собственность
Государственное унитарное предприятие "Башгеолцентр" Республики Башкортостан, ИНН: 0275036876
вид зарегистрированного права; доля в праве: Хозяйственное ведение
|АО "Башкиргеология"
|358,3
|7609707,97
|358,3
|7609707,97
|02:55:010119:102
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32, корп 1
|Сафеева Алена Фидратовна
|Сафеева Алена Фидратовна
|303,4
|6221487,03
|303,4
|6221487,03
|02:55:010101:2093
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 1/2
Лагно Людмила Васильевна, 18/200
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200
Адамян Сурен Рачикович, 65/200
|Лагно Людмила Васильевна
|4,491
|82620
|295,636
|7806380
|02:55:010101:2140
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна
|Лагно Людмила Васильевна
|158,3
|4335000
|02:55:010101:2135
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна
|Лагно Людмила Васильевна
|57,1
|1600000
|02:55:010101:2139
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна
|Лагно Людмила Васильевна
|42,4
|1189000
|02:55:010101:2138
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна, 18/100
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/100
Адамян Сурен Рачикович, 65/100
|Лагно Людмила Васильевна
|18,774
|337680
|02:55:010101:2099
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна, 18/200
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200
Адамян Сурен Рачикович, 65/200
Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200
Гареева Динара Салиховна, 1/200
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 87/200
Мустафина Роза Хасановна, 4/200
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 2/200
|Лагно Людмила Васильевна
|14,571
|262080
|02:55:010201:1399
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.74
|Комаров Юрий Борисович
|Комаров Юрий Борисович
|294,6
|9695878,15
|294,6
|9695878,15
|02:55:010119:105
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 32
|Габбасов Ришат Наилевич
|Габбасов Ришат Наилевич
|291,1
|13659719,04
|291,1
|13659719,04
|02:55:010119:145
|РБ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Ленина, д.28
|Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети", ИНН: 0277071467
|АО БАШКИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
|212,9
|4563147,44
|278
|5926724,79
|02:55:010101:2194
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, рядом с домом №74
|Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети", ИНН: 0277071467
|АО БАШКИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
|46,8
|978481,3
|02:55:010155:190
|Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Ленина, рядом с домом №14
|Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети", ИНН: 0277071467
|АО БАШКИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
|18,3
|385096,05
|02:55:010101:2093
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 1/2
Лагно Людмила Васильевна, 18/200
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200
Адамян Сурен Рачикович, 65/200
|Зигангиров Айрат Талгатович
|4,2415
|78030
|274,534
|7237470
|02:55:010101:2137
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Зигангиров Айрат Талгатович
|Зигангиров Айрат Талгатович
|158,5
|4341000
|02:55:010101:2141
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Зигангиров Айрат Талгатович
|Зигангиров Айрат Талгатович
|80,3
|2252000
|02:55:010101:2138
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна, 18/100
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/100
Адамян Сурен Рачикович, 65/100
|Зигангиров Айрат Талгатович
|17,731
|318920
|02:55:010101:2099
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна, 18/200
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200
Адамян Сурен Рачикович, 65/200
Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200
Гареева Динара Салиховна, 1/200
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 87/200
Мустафина Роза Хасановна, 4/200
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 2/200
|Зигангиров Айрат Талгатович
|13,7615
|247520
|02:55:010201:1197
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74
|Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398
|Порутчик Сергей Леонидович
|118,62
|5722373,514
|240,54
|11608484,514
|02:55:010201:1198
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74
|Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398
|Порутчик Сергей Леонидович
|82,98
|4005272,004
|02:55:010201:1196
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74
|Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398
|Порутчик Сергей Леонидович
|38,94
|1880838,996
|02:55:010101:2418
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Закрытое акционерное общество "Гарда", ИНН: 0274137230
|Калинина Наталья Михайловна
|162,3
|7970241,38
|236,45
|9455241,38
|02:55:010101:2370
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Закрытое акционерное общество "Гарда", ИНН: 0274137230
Долевая собственность, 1/2
Марданов Наил Магданурович
Долевая собственность, 1/2
|Калинина Наталья Михайловна
|74,15
|1485000
|02:55:010155:169
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
|Хабибова Альфия Фанировна
|141,1
|6817582,32
|235,95
|8913544,425
|02:55:010155:195
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
|Хабибова Альфия Фанировна
|71,9
|1588821,035
|02:55:010155:175
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
|Хабибова Альфия Фанировна
|22,95
|507141,07
|02:55:000000:5541
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22
|Общество с ограниченной ответственностью "Алькор Ю-З", ИНН: 7729550453
|
Waipara Group Ltd.
|232,1
|11208062,58
|232,1
|11208062,58
|02:55:010203:402
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31, корп 33
|Общество с ограниченной ответственностью "АМТ-2", ИНН: 0275055607
|Тепляков Андрей Михайлович
|219,1
|17127579,41
|219,1
|17127579,41
|02:55:010201:1513
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал", ИНН: 0276016368
|Камилов Дамир Феликсович
|194,90008
|9400806,557072
|194,90008
|9400806,557072
|02:55:010205:467
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11
|Общество с ограниченной ответственностью "МОЛЛ", ИНН: 0278107356
|Валинуров Шамиль Альфатович
|181,9
|9311662,91
|181,9
|9311662,91
|02:55:010205:467
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11
|Общество с ограниченной ответственностью "МОЛЛ", ИНН: 0278107356
|Кислицин Александр Валерьевич
|181,9
|9311662,91
|181,9
|9311662,91
|02:55:010202:559
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.59
|Общество с ограниченной ответственностью "Магазин "Хрусталь", ИНН: 0275005003
|Бабуркина Наталья Анатольевна
|173,15
|3429246,14
|173,15
|3429246,14
|02:55:010202:559
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.59
|Общество с ограниченной ответственностью "Магазин "Хрусталь", ИНН: 0275005003
|Чиглинцева Анастасия Викторовна
|173,15
|3429246,14
|173,15
|3429246,14
|02:55:010142:272
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 5, корп 2
|Общество с ограниченной ответственностью "ПФИ-недвижимость", ИНН: 0274139300
|Ахметшин Марат Марсович
|169,233333333333
|8582597,42333333
|169,233333333333
|8582597,42333333
|02:55:010142:272
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 5, корп 2
|Общество с ограниченной ответственностью "ПФИ-недвижимость", ИНН: 0274139300
|Фаттахов Марат Фанильевич
|169,233333333333
|8582597,42333333
|169,233333333333
|8582597,42333333
|02:55:010142:272
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 5, корп 2
|Общество с ограниченной ответственностью "ПФИ-недвижимость", ИНН: 0274139300
|Хазигалеев Артур Валерьевич
|169,233333333333
|8582597,42333333
|169,233333333333
|8582597,42333333
|02:55:010204:687
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.21
|Закрытое акционерное общество "Башмедсервис", ИНН: 0273016962
|Муров Олег Радикович
|76,2
|345410,79
|152
|689008,4
|02:55:010204:522
|Республика Башкортостан, г Уфа, Ленинский р-н, ул Ленина, д 21
|Закрытое акционерное общество "Башмедсервис", ИНН: 0273016962
|Муров Олег Радикович
|75,8
|343597,61
|02:55:010203:497
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Достоевского, д.68
|Черненко Олег Валерианович, 1/2
Черненко Игорь Валерианович, 1/2
|Черненко Игорь Валерианович
|74,4
|1194974,11
|148,8
|2389948,22
|02:55:010203:497
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Достоевского, д.68
|Черненко Олег Валерианович, 1/2
Черненко Игорь Валерианович, 1/2
|Черненко Игорь Валерианович
|74,4
|1194974,11
|02:55:010155:149
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20, корп 1
|Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/3
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/3
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/6
Хабибов Иршат Завзятович, 1/6
|Хабибов Ирик Ильдарович
|69,9333333333333
|3381275,96666667
|148,583333333333
|6352457,44166667
|02:55:010155:169
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
|Хабибов Ирик Ильдарович
|47,0333333333333
|2272527,44
|02:55:010155:195
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
|Хабибов Ирик Ильдарович
|23,9666666666667
|529607,011666667
|02:55:010155:175
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
|Хабибов Ирик Ильдарович
|7,65
|169047,023333333
|02:55:010155:149
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20, корп 1
|Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/3
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/3
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/6
Хабибов Иршат Завзятович, 1/6
|Хабибов Эдуард Ильдарович
|69,9333333333333
|3381275,96666667
|148,583333333333
|6352457,44166667
|02:55:010155:169
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
|Хабибов Эдуард Ильдарович
|47,0333333333333
|2272527,44
|02:55:010155:195
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
|Хабибов Эдуард Ильдарович
|23,9666666666667
|529607,011666667
|02:55:010155:175
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
|Хабибов Эдуард Ильдарович
|7,65
|169047,023333333
|02:55:010203:571
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31, корп 33
|Общество с ограниченной ответственностью "ЛВК", ИНН: 0278099232
|Теплякова Лилия Васильевна
|71,6
|4811613,08
|143,6
|9650106,68
|02:55:010203:570
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31, корп 33
|Общество с ограниченной ответственностью "ЛВК", ИНН: 0278099232
|Теплякова Лилия Васильевна
|72
|4838493,6
|02:55:010101:2093
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 1/2
Лагно Людмила Васильевна, 18/200
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200
Адамян Сурен Рачикович, 65/200
|Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
|24,95
|459000
|134,9665
|3751267,5286
|02:55:010101:2099
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна, 18/200
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200
Адамян Сурен Рачикович, 65/200
Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200
Гареева Динара Салиховна, 1/200
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 87/200
Мустафина Роза Хасановна, 4/200
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 2/200
|Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
|70,4265
|1266720
|02:55:010101:2384
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100
Гареева Динара Салиховна, 1/100
Тимергазина Гузель Димовна, 3/100
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 74/100
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100
Мустафина Роза Хасановна, 7/100
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 3/100
|Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
|39,59
|2025547,5286
|02:55:010101:2367
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66
|Лоза Владимир Борисович
|Лоза Владимир Борисович
|37,2
|2990687,68
|126,2
|10145827,55
|02:55:010101:2253
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66
|Лоза Владимир Борисович
|Лоза Владимир Борисович
|31,6
|2540476,63
|02:55:010101:2366
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66
|Лоза Владимир Борисович
|Лоза Владимир Борисович
|31,6
|2540476,63
|02:55:010101:2256
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66
|Лоза Владимир Борисович
|Лоза Владимир Борисович
|25,8
|2074186,61
|02:55:010202:526
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.51
|Аюпов Ильдар Ринатович
|Аюпов Ильдар Ринатович
|118,6
|2348880,12
|118,6
|2348880,12
|02:55:010101:2460
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Цветова Лариса Геннадиевна
|Цветова Лариса Геннадиевна
|53,4
|1806000
|114,7
|4111984,94
|02:55:010101:2463
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Цветова Лариса Геннадиевна
|Цветова Лариса Геннадиевна
|40,7
|1376000
|02:55:010101:2489
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Цветова Лариса Геннадиевна
|Цветова Лариса Геннадиевна
|20,6
|929984,94
|02:55:010101:2099
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна, 18/200
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200
Адамян Сурен Рачикович, 65/200
Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200
Гареева Динара Салиховна, 1/200
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 87/200
Мустафина Роза Хасановна, 4/200
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 2/200
|Ситдикова Динара Минталиповна
|3,238
|58240
|113,583
|5703850,3573
|02:55:010101:2389
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Ситдикова Динара Минталиповна
|Ситдикова Динара Минталиповна
|53,9
|2757673,3
|02:55:010101:2388
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Ситдикова Динара Минталиповна
|Ситдикова Динара Минталиповна
|52,7
|2696331,21
|02:55:010101:2384
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100
Гареева Динара Салиховна, 1/100
Тимергазина Гузель Димовна, 3/100
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 74/100
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100
Мустафина Роза Хасановна, 7/100
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 3/100
|Ситдикова Динара Минталиповна
|3,745
|191605,8473
|02:55:010101:2430
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Подлесная-Андреева Людмила Викторовна
|Подлесная-Андреева Людмила Викторовна
|86,3
|4238027,3
|107,7
|5333497,58
|02:55:010101:115
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Подлесная-Андреева Людмила Викторовна
|Подлесная-Андреева Людмила Викторовна
|21,4
|1095470,28
|02:55:010201:1197
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74
|Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398
|Гайнатуллин Ринат Ильгисович
|49,425
|2384322,2975
|100,225
|4836868,5475
|02:55:010201:1198
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74
|Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398
|Гайнатуллин Ринат Ильгисович
|34,575
|1668863,335
|02:55:010201:1196
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74
|Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398
|Гайнатуллин Ринат Ильгисович
|16,225
|783682,915
|02:55:010153:54
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Общество с ограниченной ответственностью "ВАВИЛОН", ИНН: 0274911728
|Катков Андрей Александрович
|91,56
|76622,904
|91,56
|76622,904
|02:55:010201:1241
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Кузнецова Наталья Валерьевна
|Кузнецова Наталья Валерьевна
|44,9
|2169116,76
|89,6
|4328575,55
|02:55:010201:1245
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Кузнецова Наталья Валерьевна
|Кузнецова Наталья Валерьевна
|44,7
|2159458,79
|02:55:010203:491
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Достоевского, д.68
|Колычева Валентина Николаевна
|Колычева Валентина Николаевна
|89,5
|6014516,35
|89,5
|6014516,35
|02:55:010201:1249
|Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский р-н, ул.ЛЕНИНА, д.74
|Горун Дмитрий Анатольевич
|Горун Дмитрий Анатольевич
|87,4
|2876509,67
|87,4
|2876509,67
|02:55:010202:475
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 51
|Миннуллина Елена Фаридовна
|Миннуллина Елена Фаридовна
|83,3
|6656719,58
|83,3
|6656719,58
|02:55:010154:163
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Кучинский Александр Казимирович
|Кучинский Александр Казимирович
|81,6
|3950074,03
|81,6
|3950074,03
|02:55:010202:585
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.51
|Кириллова Татьяна Юрьевна
|Кириллова Татьяна Юрьевна
|81,5
|1614112,39
|81,5
|1614112,39
|02:55:010154:155
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Широкова Альбина Рамильевна
|Широкова Альбина Рамильевна
|80,5
|3896865,74
|80,5
|3896865,74
|02:55:010202:131
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 51
|Ахметзянова Рания Фаритовна
|Ахметзянова Рания Фаритовна
|79,3
|5717304,79
|79,3
|5717304,79
|02:55:010203:301
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31, корп 33
|Бруй Вячеслав Петрович
|Бруй Вячеслав Петрович
|79,1
|6289105,74
|79,1
|6289105,74
|02:55:010155:149
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20, корп 1
|Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/3
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/3
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/6
Хабибов Иршат Завзятович, 1/6
|Хабибов Ильфат Завзятович
|34,9666666666667
|1690637,98333333
|74,2916666666667
|3176228,72083333
|02:55:010155:169
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
|Хабибов Ильфат Завзятович
|23,5166666666667
|1136263,72
|02:55:010155:195
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
|Хабибов Ильфат Завзятович
|11,9833333333333
|264803,505833333
|02:55:010155:175
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
|Хабибов Ильфат Завзятович
|3,825
|84523,5116666667
|02:55:010155:149
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20, корп 1
|Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/3
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/3
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/6
Хабибов Иршат Завзятович, 1/6
|Хабибов Иршат Завзятович
|34,9666666666667
|1690637,98333333
|74,2916666666667
|3176228,72083333
|02:55:010155:169
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
|Хабибов Иршат Завзятович
|23,5166666666667
|1136263,72
|02:55:010155:195
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
|Хабибов Иршат Завзятович
|11,9833333333333
|264803,505833333
|02:55:010155:175
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Хабибова Альфия Фанировна, 1/2
Хабибов Эдуард Ильдарович, 1/6
Хабибов Ирик Ильдарович, 1/6
Хабибов Ильфат Завзятович, 1/12
Хабибов Иршат Завзятович, 1/12
|Хабибов Иршат Завзятович
|3,825
|84523,5116666667
|02:55:010118:174
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46
|Тимашева Винера Самигулловна, 1/2
Абдуллин Вадим Артурович, 1/2
|Абдуллин Вадим Артурович
|72,55
|5754453,43
|72,55
|5754453,43
|02:55:010118:174
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46
|Тимашева Винера Самигулловна, 1/2
Абдуллин Вадим Артурович, 1/2
|Тимашева Винера Самигулловна
|72,55
|5754453,43
|72,55
|5754453,43
|02:55:010204:660
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.21
|Кудрачев Радик Рифович
|Кудрачев Радик Рифович
|69,5
|3207887,87
|69,5
|3207887,87
|02:55:010153:29
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 1
|Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Ярлык", ИНН: 7727130118
|Суюнов Рамиль Равильевич
|69,25
|3350461,81
|69,25
|3350461,81
|02:55:010153:29
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 1
|Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Ярлык", ИНН: 7727130118
|Суюнов Руслан Равильевич
|69,25
|3350461,81
|69,25
|3350461,81
|02:55:010203:537
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Достоевского, д 68
|Кузнецов Виктор Васильевич
|Кузнецов Виктор Васильевич
|68,1
|3296983,87
|68,1
|3296983,87
|02:55:010153:45
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Хамидуллин Дамир Гиниятович
|Хамидуллин Дамир Гиниятович
|67,2
|3172594,66
|67,2
|3172594,66
|02:55:010101:2372
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Мустафина Тамара Рафиковна
|Мустафина Тамара Рафиковна
|67,1
|3295152,17
|67,1
|3295152,17
|02:55:010101:1832
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 56
|Бакулин Анатолий Викторович
|Бакулин Анатолий Викторович
|66,8
|5355885,72
|66,8
|5355885,72
|02:55:010205:426
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11
|Хайретдинов Марат Емалитович
|Хайретдинов Марат Емалитович
|66
|342452,22
|66
|342452,22
|02:55:010202:81
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 51
|Шарафутдинов Руслан Михайлович
|Шарафутдинов Руслан Михайлович
|64,4
|5146371,44
|64,4
|5146371,44
|02:55:010101:136
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Гатина Гульгуна Газалеевна
|Гатина Гульгуна Газалеевна
|61,9
|1294187,87
|61,9
|1294187,87
|02:55:010101:145
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лукманова Татьяна Владимировна
|Лукманова Татьяна Владимировна
|61,5
|1980978
|61,5
|1980978
|02:55:010153:54
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Общество с ограниченной ответственностью "ВАВИЛОН", ИНН: 0274911728
|Хайруллин Булат Маратович
|61,04
|51081,936
|61,04
|51081,936
|02:55:010101:144
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Покост Игорь Владиславович
|Покост Игорь Владиславович
|60,6
|3100121,47
|60,6
|3100121,47
|02:55:010201:1197
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74
|Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398
|Глотов Александр Владимирович
|29,655
|1430593,3785
|60,135
|2902121,1285
|02:55:010201:1198
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74
|Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398
|Глотов Александр Владимирович
|20,745
|1001318,001
|02:55:010201:1196
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74
|Общество с ограниченной ответственностью торговая компания "Самос-Агидель", ИНН: 0275019398
|Глотов Александр Владимирович
|9,735
|470209,749
|02:55:010101:147
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66
|Мартынова Наталья Дмитриевна
|Мартынова Наталья Дмитриевна
|57,8
|4640377,63
|57,8
|4640377,63
|02:55:010205:456
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11
|Рахимкулова Марина Викторовна
|Рахимкулова Марина Викторовна
|53,5
|4211690,13
|53,5
|4211690,13
|02:55:010205:333
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11
|Общество с ограниченной ответственностью " Альфа и М", ИНН: 0274070874
|Вильданов Мидхат Мубаракович
|52,8
|4229769,46
|52,8
|4229769,46
|02:55:010154:128
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Шведова Мария Сергеевна, 2/3
Гаврилов Евгений Владимирович, 1/3
|Шведова Мария Сергеевна
|52,0666666666667
|2520513,48666667
|52,0666666666667
|2520513,48666667
|02:55:010205:457
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11
|Лефлер Евгений Михайлович, 1/2
Бахтияров Булат Масхарович, 1/2
|Лефлер Евгений Михайлович
|13,3
|1047018,295
|49,21
|3934797,665
|02:55:010205:303
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11
|Общество с ограниченной ответственностью "Автоспецсервис", ИНН: 0275023228
|Лефлер Евгений Михайлович
|21,28
|1710309,566
|02:55:010205:302
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 9, корп 11
|Общество с ограниченной ответственностью "Автоспецсервис", ИНН: 0275023228
|Лефлер Евгений Михайлович
|14,63
|1177469,804
|02:55:010118:171
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46
|Лурье Джулия Фанильевна
|Лурье Джулия Фанильевна
|48,8
|3870673,02
|48,8
|3870673,02
|02:55:010101:2361
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Ленина, д.56
|Абузарова Диана Рафильевна
|Абузарова Диана Рафильевна
|48,7
|1172657,04
|48,7
|1172657,04
|02:55:010141:152
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 26
|Мазитов Айдар Айратович
|Мазитов Айдар Айратович
|47,7
|3784051,49
|47,7
|3784051,49
|02:55:010118:166
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46
|Бабаев Бахрам Новруз Оглы
|Бабаев Бахрам Новруз Оглы
|47,6
|3750016,06
|47,6
|3750016,06
|02:55:010154:31
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Комаров Станислав Борисович, 1/2
Вагина Людмила Тимофеевна, 1/6
Вагин Данил Максимович, 1/6
Вагин Ипат Максимович, 1/6
|Комаров Станислав Борисович
|46,2
|2236213,98
|46,2
|2236213,98
|02:55:010203:501
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31, корп 33
|Урманшин Юлай Равилович, 1/4,
Урманшина Айслу Мидхатовна, 3/4
|Урманшина Айслу Мидхатовна
|45,9
|3517307,82
|45,9
|3517307,82
|02:55:010101:2384
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100
Гареева Динара Салиховна, 1/100
Тимергазина Гузель Димовна, 3/100
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 74/100
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100
Мустафина Роза Хасановна, 7/100
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 3/100
|Тимергазина Гузель Димовна
|1,605
|82116,7917
|41,405
|2118868,6617
|02:55:010101:2386
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Тимергазина Гузель Димовна
|Тимергазина Гузель Димовна
|39,8
|2036751,87
|02:55:010101:2462
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Нурмухаметов Тимур Маратович
|Нурмухаметов Тимур Маратович
|38,8
|1900536,52
|38,8
|1900536,52
|02:55:010205:288
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11
|Ишмуратова Раушания Гамировна
|Ишмуратова Раушания Гамировна
|38,5
|3090652,95
|38,5
|3090652,95
|02:55:010201:1515
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 74
|Попов Максим Викторович
|Попов Максим Викторович
|35,2
|1664603,78
|35,2
|1664603,78
|02:55:010118:170
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46
|Бароев Рафаэль Зинатович
|Бароев Рафаэль Зинатович
|33,5
|2701393,44
|33,5
|2701393,44
|02:55:010155:219
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 20
|Клименко Сергей Сергеевич
|Клименко Сергей Сергеевич
|31,6
|1511387,24
|31,6
|1511387,24
|02:55:010205:428
|документу Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, д.9/11
|Андреева Светлана Алексеевна
|Андреева Светлана Алексеевна
|31,5
|163443,11
|31,5
|163443,11
|02:55:010118:84
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46
|Веселухина Юлия Тимуровна, 1/3
Саблин Тимур Витальевич, 1/4
Давлетов Тимур Рафаилович, 5/12
|Давлетов Тимур Рафаилович
|31,125
|2494824,6875
|31,125
|2494824,6875
|02:55:010101:2467
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина д.56, во дворе дома
|Ковалев Александр Алексеевич
|Ковалев Александр Алексеевич
|29
|1068165,7
|29
|1068165,7
|02:55:010205:457
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11
|Лефлер Евгений Михайлович, 1/2
Бахтияров Булат Масхарович, 1/2
|Бахтияров Булат Масхарович
|13,3
|1047018,295
|28,69
|2284638,025
|02:55:010205:303
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 9, корп 11
|Общество с ограниченной ответственностью "Автоспецсервис", ИНН: 0275023228
|Бахтияров Булат Масхарович
|9,12
|732989,814
|02:55:010205:302
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 9, корп 11
|Общество с ограниченной ответственностью "Автоспецсервис", ИНН: 0275023228
|Бахтияров Булат Масхарович
|6,27
|504629,916
|02:55:010118:169
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46
|Мустаева Рита Талгатовна
|Мустаева Рита Талгатовна
|26,2
|2114984,52
|26,2
|2114984,52
|02:55:010155:140
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 20
|Безденежных Римма Салахутдиновна
|Безденежных Римма Салахутдиновна
|26,1
|1264096,34
|26,1
|1264096,34
|02:55:010154:128
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Шведова Мария Сергеевна, 2/3
Гаврилов Евгений Владимирович, 1/3
|Гаврилов Евгений Владимирович
|26,0333333333333
|1260256,74333333
|26,0333333333333
|1260256,74333333
|02:55:010118:84
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46
|Веселухина Юлия Тимуровна, 1/3
Саблин Тимур Витальевич, 1/4
Давлетов Тимур Рафаилович, 5/12
|Веселухина Юлия Тимуровна,
|24,9
|1995859,75
|24,9
|1995859,75
|02:55:010101:2279
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Янтурина Зиля Гафуровна, 1/2
Янтурин Урал Сафаргалиевич, 1/2
|Янтурин Урал Сафаргалиевич
|22,85
|1169227,415
|22,85
|1169227,415
|02:55:010101:2279
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Янтурина Зиля Гафуровна, 1/2
Янтурин Урал Сафаргалиевич, 1/2
|Янтурина Зиля Гафуровна,
|22,85
|1169227,415
|22,85
|1169227,415
|02:55:010202:540
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 59
|Науменко Евгений Петрович
|Науменко Евгений Петрович
|21,2
|1704866,05
|21,2
|1704866,05
|02:55:010201:1513
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 72
|Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал", ИНН: 0276016368
|Поляков Виталий Николаевич
|18,89992
|911618,362928
|18,89992
|911618,362928
|02:55:010118:84
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 44, корп 46
|Веселухина Юлия Тимуровна, 1/3
Саблин Тимур Витальевич, 1/4
Давлетов Тимур Рафаилович, 5/12
|Саблин Тимур Витальевич
|18,675
|1496894,8125
|18,675
|1496894,8125
|02:55:010101:2385
|Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, д 70
|Гареева Динара Салиховна
|Гареева Динара Салиховна
|17,2
|880532,5
|18,5445
|922464,7639
|02:55:010101:2099
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна, 18/200
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200
Адамян Сурен Рачикович, 65/200
Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200
Гареева Динара Салиховна, 1/200
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 87/200
Мустафина Роза Хасановна, 4/200
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 2/200
|Гареева Динара Салиховна
|0,8095
|14560
|02:55:010101:2384
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100
Гареева Динара Салиховна, 1/100
Тимергазина Гузель Димовна, 3/100
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 74/100
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100
Мустафина Роза Хасановна, 7/100
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 3/100
|Гареева Динара Салиховна
|0,535
|27372,2639
|02:55:010202:603
|Республика Башкортостан, г. Уфа, р-н Ленинский, ул. Ленина, во дворе д. №51, гаражный бокс №31222
|Гарифуллина Альфия Абдулловна
|Гарифуллина Альфия Абдулловна
|17,5
|1228864,18
|17,5
|1228864,18
|02:55:010202:578
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, 51
|Давлетова Елена Альбертовна
|Давлетова Елена Альбертовна
|16,7
|564616,31
|16,7
|564616,31
|02:55:010101:2371
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Суханова Оксана Александровна
|Суханова Оксана Александровна
|16,5
|810283,32
|16,5
|810283,32
|02:55:000000:25680
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22
|Юлдашбаев Альберт Гизарович, 1/2
Филипов Артем Петрович, 1/2
|Филипов Артем Петрович
|15,95
|422976,455
|15,95
|422976,455
|02:55:000000:25680
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 22
|Юлдашбаев Альберт Гизарович, 1/2
Филипов Артем Петрович, 1/2
|Юлдашбаев Альберт Гизарович,
|15,95
|422976,455
|15,95
|422976,455
|02:55:010101:139
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Хабибуллин Марат Наилевич
|Хабибуллин Марат Наилевич
|15,9
|813998,12
|15,9
|813998,12
|02:55:010154:31
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Комаров Станислав Борисович, 1/2
Вагина Людмила Тимофеевна, 1/6
Вагин Данил Максимович, 1/6
Вагин Ипат Максимович, 1/6
|Вагин Данил Максимович
|15,4
|745404,66
|15,4
|745404,66
|02:55:010154:31
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Комаров Станислав Борисович, 1/2
Вагина Людмила Тимофеевна, 1/6
Вагин Данил Максимович, 1/6
Вагин Ипат Максимович, 1/6
|Вагин Ипат Максимович
|15,4
|745404,66
|15,4
|745404,66
|02:55:010154:31
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 2
|Комаров Станислав Борисович, 1/2
Вагина Людмила Тимофеевна, 1/6
Вагин Данил Максимович, 1/6
Вагин Ипат Максимович, 1/6
|Вагина Людмила Тимофеевна
|15,4
|745404,66
|15,4
|745404,66
|02:55:010203:501
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ленина, д 31, корп 33
|Урманшин Юлай Равилович, 1/4,
Урманшина Айслу Мидхатовна, 3/4
|Урманшин Юлай Равилович
|15,3
|1172435,94
|15,3
|1172435,94
|02:55:010202:499
|Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, ул.Ленина, рядом с домом 51, пом.1
|Митина Ольга Юрьевна
|Митина Ольга Юрьевна
|14,6
|289153,88
|14,6
|289153,88
|02:55:010203:276
|Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, дом 31, корпус 33, 2
|Сулейманов Зиряк Гайлимович, 54/100
Бурков Андрей Васильевич, 46/100
|Сулейманов Зиряк Гайлимович
|13,716
|1099119,3156
|13,716
|1099119,3156
|02:55:010203:276
|Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, дом 31, корпус 33, 2
|Сулейманов Зиряк Гайлимович, 54/100
Бурков Андрей Васильевич, 46/100
|Бурков Андрей Васильевич
|11,684
|936286,8244
|11,684
|936286,8244
|02:55:010101:2107
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66
|Куртышев Станислав Сергеевич, 1/2
Федотов Кирилл Юрьевич, 1/2
|Куртышев Станислав Сергеевич,
|9,1
|734814,625
|9,1
|734814,625
|02:55:010101:2107
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 66
|Куртышев Станислав Сергеевич, 1/2
Федотов Кирилл Юрьевич, 1/2
|Федотов Кирилл Юрьевич
|9,1
|734814,625
|9,1
|734814,625
|02:55:010101:2099
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна, 18/200
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200
Адамян Сурен Рачикович, 65/200
Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200
Гареева Динара Салиховна, 1/200
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 87/200
Мустафина Роза Хасановна, 4/200
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 2/200
|Мустафина Роза Хасановна
|3,238
|58240
|6,983
|249845,8473
|02:55:010101:2384
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100
Гареева Динара Салиховна, 1/100
Тимергазина Гузель Димовна, 3/100
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 74/100
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100
Мустафина Роза Хасановна, 7/100
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 3/100
|Мустафина Роза Хасановна
|3,745
|191605,8473
|02:55:010101:2099
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна, 18/200
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200
Адамян Сурен Рачикович, 65/200
Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200
Гареева Динара Салиховна, 1/200
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 87/200
Мустафина Роза Хасановна, 4/200
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 2/200
|Хабибрахманов Эльдар Касымович
|1,619
|29120
|4,294
|165981,3195
|02:55:010101:2384
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100
Гареева Динара Салиховна, 1/100
Тимергазина Гузель Димовна, 3/100
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 74/100
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100
Мустафина Роза Хасановна, 7/100
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 3/100
|Хабибрахманов Эльдар Касымович
|2,675
|136861,3195
|02:55:010101:2099
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Лагно Людмила Васильевна, 18/200
Зигангиров Айрат Талгатович, 17/200
Адамян Сурен Рачикович, 65/200
Ситдикова Динара Минталиповна, 4/200
Гареева Динара Салиховна, 1/200
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 2/200
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 87/200
Мустафина Роза Хасановна, 4/200
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 2/200
|Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
|1,619
|29120
|3,224
|111236,7917
|02:55:010101:2384
|Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Кировский, ул Ленина, д 70
|Ситдикова Динара Минталиповна, 7/100
Гареева Динара Салиховна, 1/100
Тимергазина Гузель Димовна, 3/100
Закрытое акционерное общество "Магнат", ИНН: 6672354690
Долевая собственность, 74/100
Хабибрахманов Эльдар Касымович, 5/100
Мустафина Роза Хасановна, 7/100
Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
Долевая собственность, 3/100
|Общество с ограниченной ответственностью " Альтернатива", ИНН: 0274171713
|1,605
|82116,7917
Самую большую группу собственников недвижимости можно обозначить как «Башкортостан» (глава республики — Радий Хабиров). Сюда относятся строения, которыми распоряжается как сам регион, так и республиканские учреждения. Республике принадлежат полсотни объектов общей площадью 98 тыс. квадратных метров. Общая кадастровая стоимость этой недвижимости оценивается в 3,2 млрд рублей.
Из объектов, принадлежащих республике, больше всего площадей занял Башпотребсоюз (Ленина, 26) — 19,2 тыс. кв. м. Общая кадастровая стоимость величественного здания постройки 1937 года составляет 807,5 млн рублей.
Также большими площадями располагает Государственный концертный зал «Башкортостан» (Ленина, 50) — 18,2 тыс. кв. м. Помещения ГКЗ оцениваются в 235 млн рублей. До реставрации он был известен как ДК «Нефтяник». Именно здесь проходит немало фестивалей и концертов. Часть мероприятий знаменитых форумов ШОС-БРИКС в 2015 году проходили на площадках этого здания.
Почти 16 тыс. кв. метров занимает театр оперы и балета (Ленина, 5/1), где свои первые танцевальные па разучивал юный Рудольф Нуриев. Памятник истории и архитектуры XX века стоит почти 582 млн рублей. В начале XX века здесь находился Аксаковский народный дом, который несколько раз перестраивался. После революции в нем размещались различные учреждения и даже «Башнефть». В 1938 году помещения передали оперному театру.
Также значительные «квадраты» Башкирия имеет в зданиях Национального молодежного театра РБ им. М. Карима, Национальной библиотеки им. З. Валиди, Издательства «Белая река», музыкального колледжа, ГУП «Ишимбайский вино-водочный завод» и др.
Собственность федеральная: МВД и государственные вузы
Номер два в списке занимает Российская Федерация. В государственной собственности — 30 объектов на 49,3 тыс. кв. м. Их площади в совокупности стоят порядка 1,3 млрд рублей.
Из «федералов» самое большое пространство заняли полицейские. МВД по РБ расположилось в трехэтажном старинном здании из красного кирпича на 12 тыс. кв. м. (Ленина, 7). Их квадраты оцениваются в 303 млн рублей. К тому же у Министерства внутренних дел есть помещения в домах практически через дорогу — на Ленина, 22 и 24.
Немногим служителям закона уступает Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова (Ленина, 14) — 11,7 тыс. кв. м, которые стоят 92 млн рублей. В здании другого вуза — Башкирского государственного медицинского университета (Ленина, 3) — у государства 7,2 тыс. кв. метров стоимостью в 50 млн рублей.
Непрофильный актив «Башнефти»
Собственником номер три является ПАО АНК «Башнефть», входящее в структуру «Роснефти» Игоря Сечина. У башкирской нефтяной компании среди непрофильных активов имеется гостиничный комплекс «Башкортостан» (Ленина, 25/29).
Четырехзвездочный отель располагает помещениями на 22,2 тыс. кв. м стоимостью в 582,5 млн рублей. Здание построено в 1939 году. Его архитектура сочетает в себе элементы конструктивизма и неоклассики — популярных стилей в первой половине XX века.
Изначально гостиница строилась под названием «Европейская». Однако после открытия она стала носить новое имя — «Башкирия». К слову, в 2014 году объявлялось о передаче отеля структурам АФК «Система» Владимира Евтушенкова, в которую тогда входила «Башнефть». Но сделка не состоялась, а нефтяная компания в итоге перешла в империю Сечина. Лишь четверть акций осталось за республикой.
Долгое время гостиница считалась, пожалуй, лучшей в Уфе. Кроме нее четыре звезды было только у «Президент-отеля». Однако к саммитам ШОС-БРИКС в городе появились и пятизвездочные гостиницы. Но мало какие другие отели города могут похвастаться таким выгодным географическим положением, богатой историей и традициями.
За пьедесталом почета
Четвертую строчку «хит-парада» на улице Ленина занимает ПАО «Ростелеком». Именно его «дочка» — «Башинформсвязь» — размещается в комплексе зданий общей площадью 17 тыс. кв. м (дома номер 30, 32, 32/1). Кадастровая стоимость этих объектов — 563,2 млн рублей.
Пятым крупнейшим владельцем недвижимости выступает группа учреждений, относящихся к городскому округу Уфа (мэр — Ульфат Мустафин). Столице Башкортостана принадлежат порядка 40 объектов, расположенных в разных частях улицы. Их площадь составляет 12 тыс. кв. м. Стоимость — 520 млн рублей. Причем больше половины (7,5 тыс. кв. м) — у гостиницы «Агидель» (три звезды). Кроме того, ряд площадей числится за Инвестиционно-строительным комитетом Уфы и Управлением гражданской защиты администрации города.
Достался на улице лакомый кусок и «Газпрому» Алексея Миллера. В шикарном здании около «Гостиного двора» расположился офис ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». Газовики (точней, «офисный планктон» компании) трудятся на площади в 4,2 тыс. кв. м стоимостью 202 млн рублей. Согласно исследованию «Реального времени», компания занимает девятую строчку по выручке в топ-100 РБ. Предприятие входит в ассоциацию «Газпром в Башкортостане».
Также застолбили за собой места АО «Башнефтегеофизика» (2,4 тыс. кв. м), АО «Альфа-банк» (1,7 тыс. кв. м), АО «ПТБ-Лизинг» (1,3 тыс. кв. м). Остальные относительно самостоятельные «юрики» занимают меньше тысячи квадратов — «Башкиргеология», «Башкирские распределительные электрические сети» (АО «Башкирская электросетевая компания») и другие.
О физлицах с интересной биографией, которые умудрились завладеть кусочком улицы Ленина, «Реальное время» расскажет в следующей части.
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