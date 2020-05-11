Хабиров поручил составить список организаций, которым по-прежнему запрещено работать

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Башкирия начала выход из режима самоизоляции. Глава республики поручил составить список предприятий, которым пока запрещено работать.

Туда войдут кинотеатры, фитнес-центры, бассейны, музеи и так далее.

«Первый список, он не подлежит обсуждению. Мы его издаем в указе и он (компания входящие в список — РВ) не работает», — заявил «башлык».

Во второй список войдут организации, которым разрешат работать, но с рядом ограничений. В третий список попадут те компании и учреждения, которым уже было позволено работать.

В Башкирии также отменяются ограничения на передвижение. Для пенсионеров старше 65 лет и школьников будет введен «комендантский час». Старшему поколению запрещено выходить из дома с 18:00 до 6:00, младшему — с 20:00 до 14:00.