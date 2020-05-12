Российский футбол вернется, но с немецкими условиями

Тест на «корону» раз в неделю, дезинфекция автобусов и раздевалок и другие меры, подсмотренные у Бундеслиги

На днях в РФС наконец-то четко дали понять, что настроены доиграть сезон, причем шансы на это «очень высокие». Судя по всему, футбол готов вернуться в Россию — конечно, с оговорками, и оговорки эти практически полностью позаимствованы у немецкой Бундеслиги, возобновляющей свой сезон уже 16 мая. Среди прочего это регулярные тесты футболистов на COVID-19, запрет на командные фото и прямое общение со СМИ, а также повсеместная дезинфекция. О том, каким образом Российская премьер-лига готовится к возвращению на стадионы, как клубы разделились на противников и сторонников возобновления сезона и почему российский футбол после паузы может стать лучше, — в материале «Реального времени».

РПЛ хочет пойти по дорожке, проторенной Бундеслигой

На днях Российский футбольный союз после долгих метаний из стороны в сторону (от сообщений о завершении сезона до высказанного желания во что бы то ни стало его доиграть) наконец-то обозначил четкую позицию: доигрывать надо, но очень осторожно.

В эфире «Матч ТВ» генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что вопрос о досрочном завершении в повестке дня не стоит:

«Позиция РФС даже не обсуждается: мы все настроены, что футбол должен вернуться. И как можно быстрее, — сказал Алаев. — Честно говоря, мне непонятны разговоры, когда мы ищем причины, сложности… Сегодня та самая ситуация, когда все футбольные власти, менеджмент лиг и клубов должны сделать все, чтобы вернуть футбол.

Мы прекрасно понимаем, что есть ситуации, которые регулируются государственными органами, и последнее слово в любом случае за ними. Но мы сами должны сделать все необходимое, использовать все шансы, чтобы вернуть футбол.

Такая пауза губительна для футбола. Только потом мы узнаем, какое повреждение она может нанести. Мы сейчас говорим о Премьер-лиге, но наша задача вернуть всю футбольную пирамиду. Это и детские спортивные школы, и любительский футбол — миллионы людей.

Шансы на возобновление сезона очень высокие. РФС и РПЛ делают все возможное, чтобы вернуть его. И я призываю все футбольное сообщество прекратить дискуссии о том, надо ли его возвращать или нет», — заявил Алаев.

В РПЛ, в свою очередь, уже составили медицинский протокол — за основу документа был взят опыт немецкой и частично швейцарской лиг. Напомним, Бундеслига и еще три немецкие лиги (две мужские и одна женская) должны возобновить сезон уже 16 мая. Добро от властей Германии на это получено.

Эту инструкцию составляла многочисленная, консультируемая вирусологами группа специалистов под руководством врача сборной Германии Тима Мейера. В немецком протоколе прописаны правила поведения футболистов не только на стадионах, но и дома, вплоть до занятий любовью и приема душа.

В России, при условии, что подобный протокол будет одобрен Роспотребнадзором и правительством, чемпионат может быть возобновлен летом.

Помимо этих 50-ти, на игру допускаются судьи, врачи, комментаторы, журналисты и другие задействованные в ее обслуживании люди. Фото fc-zenit.ru

200 человек на стадионе, запрет на рукопожатия и командные фото и запасные на трибунах

Итак, что известно о российском аналоге немецкого свода правил?

Всего внутри стадиона смогут находиться не более 200 человек, 50 из которых — члены двух команд, включая персонал. Делегация одного клуба: 18 игроков, три тренера, врач, массажист и два члена персонала на выбор клуба. Помимо этих 50-ти, на игру допускаются судьи, врачи, комментаторы, журналисты и другие задействованные в ее обслуживании люди.

Остальные детали российского плана пока не уточняются, но можно ориентироваться на основные пункты немецкого документа. Судя по всему, их возьмут за основу и в России.

Как минимум раз в неделю игроки сдают анализы на вирус. Если кто-то из футболистов сдает положительный тест, всей команде отправляться на карантин необязательно;

Автобусы дезинфицируют при въезде на арену, всем прибывающим измеряют температуру;

Расстояние в раздевалке между игроками составляет как минимум два метра, в помещении должна проводиться дезинфекция, а двери всегда должны быть открыты;

Запасные на игре должны сидеть на расстоянии двух-трех кресел друг от друга. Те, кто не поместился на скамейке, сидят на трибунах;

Предыгровое выстраивание команд, командные фото и рукопожатия запрещены;

Также под запретом общение журналистов и игроков в микст-зоне. Пресс-конференции проводятся онлайн.

В приоритете немецкий план — клубы продолжат играть на своих аренах, но без зрителей. Фото rubin-kazan.ru

При этом, по информации «Чемпионата», в России отказались от идеи АПЛ провести оставшиеся матчи в одном регионе или на одном стадионе. Здесь также в приоритете немецкий план — клубы продолжат играть на своих аренах, но без зрителей.

Правда, в отличие от Германии, в РПЛ пока нет никакой ясности с датами матчей. Здесь представители РФС и лиги несколько расходятся в прогнозах. В конце апреля все тот же Алаев заявлял, что самый реалистичный вариант — возобновить чемпионат 28 июня, чтобы закончить его до 2 августа. А глава РПЛ Сергей Прядкин рассчитывает, что лига вернется уже 21 июня. Со вторым вариантом согласны и клубы, которые не хотят играть в жестком графике по два матча в неделю.

Клубы поделились на два лагеря. По некоторым данным, противников возобновления сезона — большинство

Не секрет, что далеко не все клубы РПЛ выступают за то, чтобы доигрывать текущий сезон. Среди активных противников его возобновления генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, владелец «Спартака» Леонид Федун, представители «Урала» и «Ахмата».

По некоторым данным, против в той или иной степени выступали также «Крылья Советов», «Оренбург», «Локомотив», «Динамо», «Тамбов», «Арсенал» и «Рубин», но публичных высказываний от руководителей этих клубов не было.

Достаточно резко на планы РФС и РПЛ отреагировал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров. По его словам, противники возобновления сезона составляют в лиге большинство.

— Алаев высказал мнение РФС. Мы высказали свою позицию, большого количества клубов, направив письмо в Российскую премьер-лигу. Не знаю точно, сколько, но, думаю, не менее десяти. Мы считаем доигровку нецелесообразной. Но если РФС хочет завершить турнир и закончить чемпионат, мы не отказываемся, — сказал Айдамиров.

А вот директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин заявил на днях, что большинство клубов, напротив, выступают за возобновление чемпионата (хотя многие инсайдеры это опровергали). Но на то он и пиарщик, чтобы стараться снять негативную повестку.

— Мнения разные. Большинство клубов за то, чтобы сезон возобновился, — говорил Савин в эфире «Матч ТВ». — Наша задача — проводить соревнования. Это важно как со спортивной, так и с экономической точки зрения.

За возобновление чемпионата открыто выступают лидеры турнирной таблицы — «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА.

— Мы скучаем по футболу, с нетерпением ждем возможности вернуться. «Краснодар» выступает за то, чтобы сезон был доигран. Это даст возможность народу почувствовать то, что все будет хорошо, — считает главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

— Если возможно, то надо доигрывать, — поделился своим мнением экс-футболист «Зенита», ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. — Посмотрим, как это делается в Бундеслиге, друзья-испанцы рассказали мне, как тренируются там. Правильно говорят: продавцы в магазинах рискуют гораздо больше, нежели футболисты. Плюс футбол станет отдушиной для находящегося взаперти населения. Проблема в том, что с нынешней статистикой заболеваемости совершенно непонятно, когда все закончится.

Российский футбол может перестать быть «киселем»

Между тем, как бы парадоксально это ни звучало, «коронакризис» может полностью перезагрузить российский футбол. Во-первых, откатятся назад явно раздутые зарплаты, сократится господдержка, а стало быть, российским клубам придется искать средства на свое существование самостоятельно.

Представители клубов уже выступили за то, чтобы лишить «Матч ТВ» монопольного права на показ матчей. Менеджеры призывают распространить трансляции и на федеральные Первый и «Россия 1», чтобы таким образом привлечь дополнительных спонсоров и средства. Как видим, в клубах уже начали шевелиться.

— Ну что ж, нам удалось перевернуть ситуацию, — написал в своем телеграм-канале комментатор Василий Уткин. — Рано говорить, что чемпионат России будет доигран. Есть огромное количество препятствий, в том числе объективных. Но выходящие из тени силы, к этому стремящиеся, совсем не так малы. Это может не получиться. Но важно за это бороться. Так наш футбол имеет шанс больше не быть киселем, которому все равно, станут его употреблять в пищу или нет, которому достаточно просто пребывать бесформенной кучей.