В Башкортостане донорам антиковидной плазмы заплатят до 5 тыс. рублей

Фото: пресс-служба правительства РБ

В Башкортостане доноры, переболевшие COVID-19, получат единовременные выплаты. Доноры, сдавшие не менее 300 мл, получат единовременную выплату в размере 2,5 тыс., не менее 450 мл — 3,75 тыс.; 600 мл — 5 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

«У нас есть пример, когда мы после этой процедуры сняли с аппарата ИВЛ тяжело болевшего человека», — цитирует Хабирова пресс-служба.

Он добавил, что сейчас задача — спасать жизни. И кровь, где содержатся антитела, в этом бы могла помочь.

Деньги доноры смогут получить в медицинской организации в день, когда сдадут плазму. При себе нужно иметь паспорт и справку о донации антиковидной плазмы.

Документ вступает в силу с 1 мая. Правительство Башкортостана должно обеспечить финансирование выплат на 2020 год.