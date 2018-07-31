Казанский оптико-механический завод
Общая информация
АО «Казанский оптико-механический завод» (КОМЗ) — один из ведущих предприятий оптико-механической и оптико-электронной промышленности России и основных производителей оптико-механической спецтехники, товаров народного потребления и гражданской продукции оптико-механического и оптико-электронного направлений.
Казанский оптико-механический завод, основанный 8 ферваля 1940 года, сегодня – единственный серийный производитель наблюдательных оптических приборов в России.
АО «КОМЗ» производит и поставляет:
— изделия военной техники (поставка в объеме государственного оборонного заказа и по межзаводским поставкам);
— дневные наблюдательные приборы (бинокли, бинокли-дальномеры, монокуляры, зрительные трубы, лупы просмотровые, бинокулярные);
— приборы ночного виденья (ночные бинокли поколений 1 и 2+, ночные очки поколения 2+);
— изделия медицинской техники (рефрактометры лабораторные, портативные);
— изделия промышленного применения (жесткие промышленные эндоскопы);
— предоставляет услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию своей продукции.
Генеральный директор — Раковец Сергей Владимирович
Председатель совета директоров — Колесов Николай Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420075, г. Казань, ул. Станционная, 2
- Телефон: (843) 235-80-01, 235-80-35
- Email: info@komzrt.ru
- Сайт: www.baigish.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018