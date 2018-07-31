Казанский оптико-механический завод

Общая информация

АО «Казанский оптико-механический завод» (КОМЗ) — один из ведущих предприятий оптико-механической и оптико-электронной промышленности России и основных производителей оптико-механической спецтехники, товаров народного потребления и гражданской продукции оптико-механического и оптико-электронного направлений.

Казанский оптико-механический завод, основанный 8 ферваля 1940 года, сегодня – единственный серийный производитель наблюдательных оптических приборов в России.

АО «КОМЗ» производит и поставляет:

— изделия военной техники (поставка в объеме государственного оборонного заказа и по межзаводским поставкам);

— дневные наблюдательные приборы (бинокли, бинокли-дальномеры, монокуляры, зрительные трубы, лупы просмотровые, бинокулярные);

— приборы ночного виденья (ночные бинокли поколений 1 и 2+, ночные очки поколения 2+);

— изделия медицинской техники (рефрактометры лабораторные, портативные);

— изделия промышленного применения (жесткие промышленные эндоскопы);

— предоставляет услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию своей продукции.

Генеральный директор — Раковец Сергей Владимирович

Председатель совета директоров — Колесов Николай Александрович



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