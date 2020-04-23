Максим Шевченко: «Реально больных в России на порядок больше, чем сообщают власти»

Известный журналист, переболевший коронавирусом, рассказал о современном состоянии здравоохранения и прокомментировал сериал о Зулейхе

Заболевших коронавирусом может быть больше, чем показывает официальная статистика, уверен журналист и политик Максим Шевченко, совсем недавно перенесший эту болезнь и испытавший на себе все нюансы ее лечения. В интервью корреспонденту «Реального времени» он поделился своим мнением об эффективности тестов, причинах упадка отечественного здравоохранения и расцвете интернет-«целителей». Также наш собеседник высказал свое отношение к скандалу вокруг сериала «Зулейха открывает глаза», показанного на ТВ.

«Социология коронавируса в десятки раз преуменьшена»

— Максим Леонардович, вас, вероятно, уже можно поздравить с выздоровлением. Чем в итоге вы переболели?

— Спасибо. Хотя пока еще тяжело говорить. Это была коронавирусная пневмония.

— Насколько оказались эффективными COVID-тесты?

— Врачи говорят, 50 на 50. Это абсолютно неэффективный тест.

— После того, как вы испытали на себе все «прелести» коронавируса, изменилось ли ваше отношение к пандемии и предпринимаемым мерам?

— Отношение совершенно не изменилось. Я считаю, что отдельно — это заболевание, отдельно — экономические и социальные меры, которые государство предпринимает для того, чтобы помочь людям преодолеть эту пандемию, и отдельно — политическая борьба тех, кто, используя пандемию, пытается поменять власть над миром или каждой отдельной страной. Это три разных вещи. Я всегда относился к этой болезни как к реальности и никогда не говорил, что ее не существует.

Я полагал, что социология несколько преувеличена. Но теперь я понимаю, что она в десятки раз преуменьшена. Реально больных в России на порядок больше, чем сообщают власти. Но пусть власть не пытается прятаться за пандемию, она бросила на произвол судьбы народ, страну. И одновременно она использует эту ситуацию для борьбы за власть, чтоб подсидеть друг друга, разные кланы во власти борются за право доминировать. Это мы видим как на уровне России, так и в мире. Общемировой кризис имеет разные измерения.

Фото: mos.ru

Еще пандемия не успела начаться, а Роспотребнадзор эти тесты объявил как единственный источник данных о коронавирусе. Кто эти тесты разрабатывал? Ведь очевидно, что это сделано для того, чтобы положить в чей-то карман миллиарды рублей

«Не больницы стали источником заражения, а политика Минздрава»

— Как так получилось, что советская медицина, которая была одной из лучших в мире, докатилась до такого состояния, с которым столкнулись в эти дни вы лично?

— Это практически 30 лет так называемых реформ, системного уничтожения здравоохранения. А зачем его уничтожали? Для того, чтобы группа правящей верхушки зарабатывала деньги. Они хотят все формы бытия, все наследие Советского Союза — от экономического, социального, индустриального, научного и медицинского, которое является общенародным достижением, — превратить в источник дохода для себя. Они до мозга костей — неолиберальные капиталисты, которые полагают: все, что может приносить доход, должно приносить доход. Так бы они с удовольствием торговали детскими органами. Не уверен, что не торгуют где-нибудь на черном рынке. Потому что нет такого преступления, на которое не пошли бы эти люди только ради сверхприбыли. Вот они ради сверхприбыли уничтожили комплексную систему [здравоохранения], созданную академиком Семашко, только для того, чтобы где-то в мире перед своими хозяевами отчитаться: «Мы проводим капиталистические реформы». А здесь они превращали все в источник дохода.

Вот эти тесты — показатель. Еще пандемия не успела начаться, а Роспотребнадзор эти тесты объявил как единственный источник данных о коронавирусе. Кто эти тесты разрабатывал? Ведь очевидно, что это сделано для того, чтобы положить в чей-то карман миллиарды рублей. Хотя эти тесты ни клинически, ни диагностически никакими медицинскими институтами не одобрены и не исследованы. Просто превратили все в бизнес. Такова природа этого хищнического капитализма, где капитализм существует отдельно, рассматривая страну как источник наживы, а страна существует отдельно как самостоятельное пространство жизни людей, которые борются за свою судьбу, за свое настоящее и будущее.

Две страны — два народа. Малый народ, который паразитирует на стране, пожирает ее, превращает в источник собственного развития. И большой народ, который выживает в этой ситуации. Волки и овцы. Фактически мы пришли к такой ситуации (ситуация пандемии), что существуют волки или те, кто считает себя волками (хотя, на мой взгляд, это просто псы), и есть овцы, но среди овец, поверьте, очень много людей, которые начинают понимать свою человеческую сущность.

Фото: utv.ru

Они везде создали такие правила игры. Поэтому не больницы стали источником заражения, а политика Минздрава по отношению к больницам, врачам, медперсоналу. Больницы стали источником спасения жизней людей

— Как получилось так, что больницы стали очагами заражения, как это было в Сыктывкаре, Уфе и Стерлитамаке?

— Я не думаю, что это так. Во-первых, я полагаю, что это стало, в частности, потому что не была отработана технология изоляции медработников в первые дни, недели. Прямо скажем, я был в не самых плохих больницах на общероссийском фоне. Даже первая больница, в которой я был (московская 79-я), все равно была бюджетная, но все врачи были в защитных скафандрах — да, это очень тяжело, но это лучше, чем заболеть коронавирусом. Я так полагаю, что во многих больницах врачи сначала были просто в масочках, перчаточках и халатах. Никакая маска не спасает от заражения. От заражения спасает, и то не гарантировано, полный костюм, который имеет несколько слоев защиты. И с врачами, которые были так одеты, я фактически контактировал, хотя не всегда. Например, меня вез врач скорой помощи, у которого на лице была масочка. Я не уверен, что этот прекрасный молодой человек не заразился от меня или от кого-то еще. А как иначе? Минздраву просто плевать на то, что происходит в системе. Для них важны пиар, отчетность и зарабатывать бабло любой ценой — ценой жизни других. Если ты успел нарубить бабло, значит, ты прав. Не сумел — пеняй на себя. Они везде создали такие правила игры. Поэтому не больницы стали источником заражения, а политика Минздрава по отношению к больницам, врачам, медперсоналу. Больницы стали источником спасения жизней людей.

А как они к больницам относятся? Вы не забыли выступление Сергея Семеновича Собянина в январе? Он нам, москвичам, рассказывал, что у нас тут очень много больниц, поэтому маленькая зарплата у врачей. Хотите, чтобы врачи зарабатывали по 170 тысяч? Для этого Сергей Семенович предлагал закрыть еще роддома и больницы. Вот посмотрим. Мы совершенно ясно видим, когда в Москве просто перестало хватать больниц и перепрофилировали целые этажи непрофильных больниц под инфекционные отделения.

«Я бы решительно ограничил деятельность шарлатанов»

— Почему сейчас полным ходом в интернете и на ТВ расцветают всякие астрологи, «целители», кашпировские и прочие сомнительные люди?

— Когда общество парализует страх, естественно, на первые позиции выходят шарлатаны. В обществе начинают блуждать всякие секты и разного рода мистические, фантастические идеи. Это всегда было, есть и будет. Так было и во время великой чумы в Европе, так бывает во время войн. Психика людей не выдерживает напряжения страха, поэтому люди обращаются к самым извращенным радикальным формам мистицизма и спиритуализма.

Когда общество парализует страх, естественно, на первые позиции выходят шарлатаны. В обществе начинают блуждать всякие секты и разного рода мистические, фантастические идеи. Это всегда было, есть и будет

На самом деле, здесь надо совершенно спокойно разделять духовную составляющую (божественную составляющую, если ты верующий) и совершенно ясную биологическую, медицинскую составляющую. И это в христианстве, исламе и иудаизме очень четко разделяется. Врач — совершенно конкретная профессия, которая есть и в Библии, и в Коране. Здоровье человека является объектом высших непонятных мистических сил — как в сознании язычников, когда обращаются к духам, духам предков или еще каким-то. Здоровье, во-первых, является результатом правильного образа жизни самого человека, который избегает вредных привычек; во-вторых, является заботой специалистов, которые профессионально понимают, что такое тело человека, как оно функционирует и как помочь ему достигать гармонии. Поэтому я бы решительно ограничил деятельность шарлатанов и прочих таких людей в этой ситуации.

— На днях прошел интернет-митинг из-за ситуации с COVID-19. Каково ваше отношение к подобным виртуальным протестам?

— У меня глубоко уважительное отношение к социальному протесту. Социальный протест — форма борьбы людей за свои права, за свое будущее и одна из форм борьбы против произвола правящей верхушки. Поэтому я полностью поддерживаю социальные протесты. И считаю, что ответ властей с помощью дубинок и щитов, как это было во Владикавказе, показывает беспомощность тех же самых властей, их неспособность разговаривать с народом доверительным и правильным тоном, неспособность решать социально-экономические и политические проблемы народа. Поэтому я на стороне протестующих, я считаю, что социальные протесты — один из важнейших способов борьбы не просто за свои права, но и за свою жизнь и свое будущее.

«Гневная реакция на «Зулейху» справедлива, но…»

— По центральному телевидению прошел сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по одноименному роману Гузель Яхиной. Смотрели?

— Я пытался эту книгу читать, она мне показалась очень скучной. А сериал посмотрел мельком.

— Максим Леонардович, почему такие бурные споры вызвал этот сериал?

— Потому что люди не понимают, что это просто либеральный постмодернистский стеб. Я очень хорошо отношусь к Чулпан Хаматовой, она великая актриса, как и многие другие актеры. И актеры вообще тут ни при чем, я бы не обвинял их за роли, которые они играют. Я могу вспомнить Михаила Ульянова: он играл Ричарда III, а через сутки в театре Вахтангова играл в «Принцессе Турандот» (фактически в капустнике), а потом играл маршала Жукова. Поэтому к актерам у меня никаких претензий нет.

Фото: телеканал «Россия 1»

Дело не в фактуре, фактура полностью выдумана. Дело в том, что нам показывают абсолютно либеральное понимание

А вот к продюсерам и режиссерам у меня, конечно, есть. Они сознательно создали издевательский фильм. Они мало того, что издеваются над современными реалиями татарского ислама, когда фамилии живых муфтиев перечисляются в виде ссыльных, мало того, что глумятся над прошлым, прошлое нам тяжело восстановить, я не знаю, хоть один случай был изнасилования в мечети в течение 1920—30-х годов, нам тяжело понять, но дело не в фактуре, фактура полностью выдумана. Дело в том, что нам показывают абсолютно либеральное понимание.

Зулейха сопротивляется насилию в семье и власти тьмы. И тут у меня возникают ассоциации со старым фильмом «Член правительства» (1939 год). В нем главную героиню Александру Соколову муж избивает, кто-то насилует, кулаки в нее стреляют, а она в итоге становится активным советским деятелем, которая выступает: «Я простая русская баба, мужем битая, врагами стреляная». Я считаю, что «Зулейха» — постмодернистское парадоксальное извращение фильма «Член правительства». Они решили создать глумливую карикатуру на всю эту историю.

Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые гневно на это реагируют. Но предлагаю не относиться всерьез, поскольку в ситуации постоянного постмодернистского глумления на самом деле гнев и раздражение являются одними из целей и задач тех, кто глумится. Сами они ни во что не верят — ни в Бога, ни в черта. Как разумно заметил Руслан Айсин, финал-то какой: она соединяется с чекистом и уезжает в Питер — такой вот прообраз современной России. Там все построено на метафорах: питерские чекисты с Раисой Максимовной Горбачевой (она же татарка?), создают новое светлое будущее современной России. Поэтому это все набор метафор, абсолютно либеральных, глумливых, которые выражают страх, ненависть перед советским проектом, перед традиционными формами человеческого бытия, такими как традиции татарского народа, традиции ислама и т. д. И показывают, что человек — животное, наполненное фрейдистскими комплексами, страхом, желанием власти и несущее в себе неисчерпаемый ресурс насилия. Абсолютно либеральный манифест. Мне кажется, справедлива гневная реакция. Но просто надо уметь реагировать на это не эмоционально, а интеллектуально.