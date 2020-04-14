Имбирь, черный тмин, заговор закулисья, сеансы Кашпировского и прочий ковидиотизм в России

Подборка популярных мифов о лечении COVID-19 и расцвет нетрадиционной медицины

Коронавирусная паника породила множество вирусных рассылок с «рецептами спасения» от COVID-19. Якобы «проверенные» рекомендации от псевдоэкспертов всех мастей активно рассылаются по соцсетям и кочуют по родительским чатам. Охваченные страхом граждане теряют остатки здравомыслия и не видят разницы между реальными показаниями врачей и обычным мракобесием. Удручают и отдельные высказывания представителей духовенства, вначале заявлявших, что от коронавируса спасет лишь вера. «Реальное время» собрало подборку самых бредовых советов и способов, к которым прибегают россияне, чтобы «обезопасить» себя от вируса, — в назидание и с целью напомнить, что единственный эффективный способ пережить пандемию — своевременная медицинская помощь и безусловное следование режиму.

1. Имбирь — лучшее лекарство



Одна из самых популярных баек о лечении коронавируса — чудодейственные свойства имбиря. Как панацею от напасти россиянам «втюхивают» этот корнеплод втридорога и рекомендуют заваривать с лимоном и медом.



Но это лишь средство для укрепления иммунитета и ускорения обмена веществ, что авторитетно подтвердил и главный инфекционист Татарстана Халит Хаертынов. По его словам, имбирь, лимон и другие народные средства помогут лишь «выработать общую сопротивляемость организма к различным инфекциям, но они не оказывают противовирусного эффекта».



Тем не менее лимоны и корень имбиря буквально сметают с прилавков магазинов, и возросшая цена покупателей не отпугивает. Рационально мыслящие граждане в шутку интересуются «курсом имбиря», чтобы оценить степень панических настроений.

Фото klubfedotova.ru

2. Холод против COVID-19

Все врачи уже опровергли этот миф. Напротив, прохладный воздух благоприятствует распространению вируса. Коронавирусы сохраняют инфекционную активность в течение нескольких лет при температуре +4 °С, им нипочем и мороз до -70°С.



По словам главного эпидемиолога Минздрава Татарстана Дмитрия Лопушова, повышение температуры воздуха на улице поможет сдержать распространение коронавируса, как в случае с другими сезонными вирусными недугами. Снижение заболеваемости, по его оценке, ожидается к июню.



Кроме того, доктора советуют пить больше горячей жидкости — чая, кофе, какао. Заметьте — горячей, не горячительной!

По словам Дмитрия Лопушова, повышение температуры воздуха на улице поможет сдержать распространение коронавируса, как в случае с другими сезонными вирусными недугами. Фото minzdrav.tatarstan.ru

3. Спасемся алкоголем!

Алкоголь и спирт можно рассматривать лишь как наружный антисептик, уверяет Дмитрий Лопушов. Употребление его внутрь бессмысленно, поскольку он проходит по пищеварительной системе человека. Вирус же проникает в организм через верхние дыхательные пути.



Кроме того, следует помнить о неблагоприятном влиянии горячительных напитков на психику, иммунитет, а также внешний вид и отношения с близкими!

Фото glavcom.ua

4. Баня вылечит все!



Соблюдение санитарных норм — залог здоровья, но вылечить вирус в бане не получится. Терапевтический эффект не доказан, а в начале болезни высокая температура в парилке повысит нагрузку на и без того ослабленный организм, что особенно опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Собственно, по этой же причине нужно избегать и физических нагрузок, поскольку даже у здоровых людей на фоне банальной простуды усиленные занятие в тренажерном зале могут привести к осложнениям.

Гораздо эффективнее и безопаснее — частое мытье рук с мылом и антисептиками.



Фото eanews.ru

5. «Ешьте чеснок — кровь чистая будет»

Еще в марте, выступая перед правительством Чечни, глава республики Рамзан Кадыров дал рецепты по профилактике и лечению нового заболевания: «Смешайте лимон с медом и ничего не будет. Ешьте больше чеснока — кровь чистая будет». При этом закончил свою речь не слишком утешительно: «Не бойтесь ничего. Вы и так умрете».

Народная медицина действительно во все времена прославляла пользу чеснока. Но в борьбе с коронавирусом он также бессилен. Тем более неприемлем для больных язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Чеснок хорош лишь для гарантированного соблюдения дистанции, шутят медики: люди сами будут обходить вас за два-три метра.

Недолго жил и чесночный миф — рецепт якобы от детского хирурга Леонида Рошаля. Лже-доктор на фейковой аудиозаписи советовал съедать по утрам головку чеснока, запивая ее горячей водой. Мол, тогда вирус не страшен. Рошаль категорически опроверг приписываемую ему рекомендацию. По утверждению врача, противостоять коронавирусу помогут лишь мытье рук, обработка поверхностей антисептиком и ограничение контактов между людьми.

6. Везде носить маску

В корне неверно. Надевать маску имеет смысл только в местах скопления людей и закрытых помещениях. Например, если вы едете в общественном транспорте, зашли в магазин или аптеку. Если вы дома или идете по улице — маска вам не нужна. Лучше воспользоваться редким на сегодня удовольствием подышать свежим воздухом — это будет полезнее. А само дефицитное изделие лучше приберечь для более подходящего случая.



Кроме того, помните, что маски нужно менять каждые два часа.

Фото Рината Назметдинова

7. Черный тмин всему голова

Поклонники эфирных масел также считают выжимку из черного тмина панацеей от всех бед, в том числе, и от коронавируса. Если накапать в стакан воды несколько волшебных капель и пить утром и вечером, то инфекция будет не страшна, уверяют они. Важно лишь, предупреждают сторонники этого метода, использовать натуральное, а не синтетическое масло, и каждый подобный пост о чудо-масле обязательно заканчивается рекламой производителя или поставщика.

Естественно, и это масло не поможет в лечении вируса.



Фото ion.ru

8. «Уринотерапия приходит на помощь»



Поклонники уринотерапии — применения мочи в качестве лечебного средства — тоже не отстают в пропаганде этого псевдонаучного метода нетрадиционной медицины в борьбе с болезнью века. Только рекомендуют не принимать внутрь, а мыть уриной руки. Также для профилактики вируса советуют протирать ею все поверхности в доме — от дверных ручек до полов и сантехники.

Настоятельно не рекомендуем этого делать — не существует никаких научных доказательств пользы уринотерапии для здоровья.

Фото gazeta.ru

9. Яблочный уксус как основа целебной жидкости

В рассылках с советами, как противостоять коронавирусу, часто можно встретить и это средство. Авторы рекомендуют использовать в основе целительного эликсира — стакан яблочного уксуса, столько же меда и 25 мл чесночного сока. Нагретую на водяной бане жидкость советуют употреблять дважды в день.



И снова никаких научных доказательств в пользу данного способа «лечения».

Фото islam.ru

10. «Горячее обертывание поможет от коронавируса»

Очевидно, авторы данного мифа придумали его, услышав, что вирус боится высоких температур. Они утверждают: если заболели коронавирусом, вам поможет лишь горячее обертывание. И советуют опустить полотенце или одеяло в воду температурой в 60 градусов, обернуть им больного и оставить на полчаса. Затем развернуть, обтереть и укутать в сухое полотно еще на 40 минут. Процедуру повторять 3 дня. Важное условие — манипуляция непременно поможет, если при обертывании нигде не будет складок, пишут псевдоцелители.

Внимание! Данный способ может просто убить пациента с коронавирусом с учетом того, что болезнь в 90 процентах и так сопровождается повышенной температурой больного — перегревание ему просто противопоказано.

11. Реинкарнация Кашпировского



С распространением коронавируса активизировались и всевозможные целители, теледоктора и «экстрасенсы». Причем тенденция наблюдается как на Западе, в Европе, так и в России в частности.

Не преминул воспользоваться моментом вернуть себе внимание перепуганной аудитории и некогда популярный психотерапевт, 80-летний экстрасенс Анатолий Кашпировский. Ютьюб-канал «телемага» 90-х вновь ожил, число просмотров выросло в разы. Особенным вниманием пользуются антикоронавирусные «оздоровительные сеансы».

Если еще в феврале ролики Кашпировского собирали не более 30—50 тыс. просмотров, то стрим о коронавирусе за 9 апреля уже посмотрели полмиллиона человек.

12. Заговор мирового закулисья или маркетологов

В целом нет ни одного пищевого продукта, который сам по себе способен защитить нас от вируса, таков вердикт директора «ФИЦ питания и биотехнологии», профессора Дмитрия Никитюка. Ни лимон, ни имбирь, ни чеснок не могут считаться панацеей от коронавируса, несмотря на их многочисленные полезные свойства. А их возросшая популярность и искусственно созданный дефицит — не что иное, как маркетинговый ход, предупреждают специалисты.

В целом нет ни одного пищевого продукта, который сам по себе способен защитить нас от вируса, таков вердикт Дмитрия Никитюка. Фото ion.ru

Тем временем целый ряд «авторитетных» экспертов по всему конспирологическому упорно отрицают опасность вируса. По мнению некоторых, COVID-19 — это обычный сезонный грипп. И таких горе-конспирологов не убеждают ни высокая смертность, ни братские могилы в Нью-Йорке, ни беспрецедентная реакция мирового сообщества на сложившуюся ситуацию.

Не надо паники! Страх — это не оружие против вируса, а прямой путь к хроническому стрессу, а значит ослаблению иммунитета! Самое эффективное средство в борьбе с любой болезнью по-прежнему — своевременная медицинская помощь и трезвая голова на плечах.