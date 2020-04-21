«Яндекс» не будет закрывать «Разговорчики» в навигаторе после «кибермитингов» в Казани и других городах

Компания «Яндекс» не будет отключать «Разговорчики» в своем навигаторе. В ее пресс-службе подчеркнули, что этот сервис призван информировать пользователей об актуальной дорожной ситуации, а не быть площадкой для политических дискуссий.

Накануне жители разных городов России в сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» начали оставлять метки в онлайн-режиме с требованиями снять ограничения из-за коронавируса. Подобная акция в том числе прошла и в Казани, правда не так массово, как в других городах.

После этого «Яндекс» начал удалять подобные сообщения. Сегодня в компании заявили, что они будут ограничиваться, если не были опубликованы в точке, где находится пользователь, «так как это противоречит сути сервиса совместного обсуждения дорожной ситуации», пишет ТАСС.