«Возможности пандемии» от стратегов Путина: подружиться с Западом и найти специалистов в малые города

Пандемия коронавируса несет не только риски, но и возможности для властей, бизнеса и обычных граждан, полагают эксперты

Агентство стратегических инициатив, учрежденное и работающее при поддержке президента России Владимира Путина, в своем исследовании определило главные риски от последствий пандемии COVID-19 в России и возможности, которые пандемия могла бы дать. С одной стороны, в отчете АСИ отмечается, что проблемы бизнеса могут привести к росту сначала безработицы, а потом и преступности, тогда как самоизоляция приведет к «цифровому эскапизму» и «регрессу системы ценностей». С другой стороны, банкротства во время карантина могут снизить конкуренцию для выживших предприятий, Россия могла бы наладить дружественные отношения с США и Западом «на фоне общей беды», а низкий трафик в городах поможет с дорожным ремонтом. «Реальное время» изучило доклад АСИ и выяснило, зачем авторы предлагают вернуть в школу курсы «Семейной психологии» ГО и ЧС и ввести прогрессивный НДФЛ, отменив плату за ЖКХ.

Не всем специальностям можно обучать онлайн, возрастных преподавателей могут уволить



Исходя из данных итогового отчета проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) о будущем после коронавируса, больше всего эксперты агентства беспокоились о последствиях пандемии для бизнеса. Лишь на втором и третьем месте были затронуты риски (и возможности) для граждан вообще и всего общества.

Главные риски для граждан, по данным экспертов АСИ, заключаются в первую очередь в падении качества образования, вынужденного перейти в онлайн. С этим согласились 37% опрошенных экспертов.

Риски для граждан

Например, онлайн-образование будет неизбежно страдать из-за кадровых проблем, связанных с высоким средним возрастом педагогических работников, не доверяющих информационным технологиям. Кроме того, к некоторым видам специальностей — например, техническим — формат дистанционного обучения вообще не применим, а там, где применим, зачастую обнаруживается нехватка у обучающихся необходимой аппаратуры, материально-технической базы и образовательных программ, а также отсутствие живого общения (об этом же, в частности, газете «Реальное время» рассказали представители татарстанских компаний, вынужденных в карантин работать на «удаленке»).

Как следствие этих и других факторов, успеваемость обучающихся может снижаться, навыки, приобретенные ранее, теряться, а малоподвижный образ жизни приводить к проблемам со здоровьем. А сами образовательные учреждения могут потерять педагогов старшего возраста — такие работники будут чувствовать себя ненужными, пока дети будут терять коммуникативные навыки из-за перевода обучения в онлайн. Эксперты предлагали продлить преференции для малых инновационных предприятий при вузах.

Вернуть «Семейную психологию» и курсы ГО и ЧС

Но в целом исследование АСИ делает вывод о том, что переход на дистанционное образование в целом оказался успешен, в обществе осознана необходимость перехода к онлайн-образованию вообще. Кроме того, дистанционное обучение дает родителям возможность присутствовать на уроках.

Для лучшей эффективности онлайн-образования эксперты предлагают подготовить нормативную базу под свершившийся переход к дистанционному обучению и вернуть школьный предмет «Семейная психология», необходимость которой обусловлена проведением длительного времени с семьей в условиях карантина.

Возможности для общества

В числе прочего, предлагается осуществлять материальную помощь многодетным и малообеспеченным семьям на приобретение компьютеров для дистанционного обучения и пользования онлайн-услугами, бесплатно подключать к интернету и образовательным онлайн-платформам всех образовательных организаций, вернуть в учебные заведения курсов ГО и ЧС, «чтобы люди были более готовы к чрезвычайным ситуациям».

Главные проблемы бизнеса — текущие платежи и переход на «удаленку»

Второй момент, который вызывает опасение у 26 процентов экспертов — это сокращение доходов. Говоря о доходах, эксперты отмечают не только общее снижение доходов населения вследствие пандемии и локаута, но и потерю работы из-за закрытия предприятий и лишение доходов, «связанных с черной и серой бухгалтерии».

Действительно, о том, что подавляющее большинство МСБ выплачивает зарплату не всю «в белую», «иначе бизнес просто не выжил бы», предприниматели говорили на недавнем совещании с челнинскими банкирами в ТПП Набережных Челнов. Поэтому кредитная поддержка со стороны банков части бизнеса и их работников может просто не коснуться: так, Сбербанк уже предупредил, что если его клиент платил части сотрудников официальную зарплату, а части серую, и захочет выдачи транша и «серым» — «то у него это сделать не получится»: «Лимит рассчитывается из тех, кто получал белую зарплату».

Риски для бизнеса

Для владельцев бизнеса все еще сложнее — 26% экспертов отметили для них снижение доходов, спроса и производства, а 24% говорят вообще о закрытии предприятий. Чаще всего они упоминают в числе пострадавших отраслей: туризм (21%), организаторов мероприятий (11%), общепит (11%), МСБ вообще (11%), легкую промышленность (7%).

В топ-5 проблем бизнеса — проблемы с текущими платежами и сложность перехода на дистанционную работу. Исследователи отмечают неразвитость систем электронного документооборота во многих компаниях, технические проблемы каналов связи и неумение сотрудников работать удаленно. Кроме того, сама удаленная работа, если она и будет налажена, может привести к росту риска утечки данных и получения несанкционированного доступа к ним — напомним, исследователи говорят о наличии таких уязвимостей в ставшей популярной в карантинные дни онлайн-платформе для видеоконференций Zoom.

На эти сложности накладываются и проблемы совмещения удаленной работы родителей и дистанционного образования детей (в некоторых семьях компьютер один на всех). Интересно, что в АСИ также вспомнили «импортозамещение», так как программное обеспечение может быть зарубежным, и российская экономика еще больше станет зависеть от зарубежной элементной базы — напомним, платформа Zoom американская.

Как проблемы бизнеса могут привести к росту сначала безработицы, а потом и преступности

Вследствие этих и других сложностей, бизнес может уйти в тень, предупреждают в АСИ. Конкуренция среди молодых специалистов на рынке труда возрастет, и стоимость трудовых ресурсов снизится — то есть, за те же навыки и ту же работу будут платить меньше, чем до карантина.

Из-за снижения доходов населения и платежеспособного спроса некоторые ИП могут просто закрыться, во всяком случае, на время карантина — и реальный уровень безработных окажется выше. Тем более что в сферу онлайн невозможно перенести предприятия, предоставляющие «физические» услуги, тот же кинопрокат и туризм.

Из-за тех же кассовых разрывов и потерь в наиболее пострадавших отраслях многие компании не смогут осуществлять текущие платежи по кредитам, коммунальным платежам и аренде — об арендной проблеме «Реальному времени», напомним, рассказывали и предприниматели «Новой Туры». Общее снижение покупательной способности населения и сам карантин приведут к цепному эффекту неплатежей, предупредили эксперты АСИ. Принцип домино скажется в итоге на росте социальной напряженности, вызванном сокращением работников и снижением их дохода. Очевидно, что это еще больше снизит покупательный спрос и приведет вновь к росту безработицы. Снижение доходов и рост безработицы могут привести к росту преступности.



«Долгая раскачка», нагрузка на городские сети и фейки — основные проблемы городских властей

Но если за инерционность экономики отвечают федеральные власти, то за действия и решения на местах — региональные и муниципальные. Напомним, мы уже писали о том, как и почему власти во многих регионах оказались не готовы к тому уровню свободы (и, как следствие, ответственности), которых были лишены 20 лет, пока строилась «вертикаль власти».

Вызовы для городов и регионов

Почти четверть экспертов АСИ увидели главный вызов в «несистемных решениях власти, неспособности местной власти самостоятельно принимать решения», что приведет и к разному уровню защиты городов. Местные власти «долго раскачиваются», отмечается в исследовании. Из-за бюрократии и избытка инструкций, они могут оказаться неспособны даже к обеспечению товарами первой необходимости, так как будут не готовы правильно оценить все угрозы, связанные с пандемией, и разработать четкую программу действий.

Тем временем тотальная самоизоляция миллионов людей в городских квартирах обязательно приведет к резкому повышению нагрузок на городские сети (электричество, газ, вода, телекоммуникации) и городские больницы. А также к фейкам в условиях недостатка информации — особенно, добавим мы, когда необходимые медийные коммуникации между городскими властями и не доверяющим им населением не налажены.

«Цифровой эскапизм», эгоизм и регресс системы ценностей — к чему приведет самоизоляция граждан

Помимо заметных проблем, выражаемых в финансовых показателях или уровне безработицы, длительная самоизоляция приведет к проблемам эмоционального здоровья, посчитала треть экспертов АСИ, «цифровому эскапизму», разобщенности людей и даже «регрессу системы ценностей», так как произойдет отказ от многих ценностей до самых основных, связанных с биологическим выживанием.

Риски для общества

Человек в условиях самоизоляции перестает себя воспринимать как часть общества и даже рабочего коллектива, испытывая больше чувства самосохранения (себя и своей семьи) и эгоизма. Помимо того, что психологическая неготовность людей к карантину и вынужденному пребыванию дома может привести к нервным срывам и депривации — сокращению либо полному лишению возможности удовлетворять основные потребности — люди поделятся на тех, кто может работать удаленно, и тех, кто не может, что, стоит отметить, также повлияет на рынок труда.

Пандемия и самоизоляция — отличный стимул для перехода на удаленную занятость

С другой стороны, опрошенные АСИ эксперты также писали и о возможностях, которые могут дать карантинные дни самоизоляции: 26% отметили возможность для людей провести переоценку ресурсов и ценностей, 21% указали на развитие внутреннего туризма, технологий дистанционного обучения, открытие доступа к электронным библиотекам, обучение культуре и искусству. Еще 16% увидели возможности в развитии рынка удаленного труда. Среди отраслей, которые скорее приобретут, нежели потеряют от локаута, эксперты назвали медицину (17%), сельское хозяйство (13%), онлайн-услуги (13%).

Возможности для граждан

В отношении некоторых «возможностей», эксперты АСИ демонстрируют немалый оптимизм, предполагая, например, отказ части населения (или всего населения) «от потребительского отношения к жизни, переосмысление ценностей, пересмотр отношения к природе, ответственное планирование ресурсов».

Более реалистично выглядят слова экспертов о необходимости поддержки семейного предпринимательства, о создании государством платформы для объединения этих людей и их контакта с бизнесом» — для развития рынка удаленного труда, «эко-предпринимательства и хэндмейда (продуктов ручного труда)». По их мнению, пандемия и самоизоляция могут стать отличным стимулом для перехода на удаленную занятость, а самоизоляция при этом даст время людям изучить все необходимые для этого технологии.

Как пандемия поможет бизнесу с внутренним аудитом, а закрытые предприятия выжившим

Напомним, что в компании «Агросила» на прошлой недели рассказали о том, что ситуация с коронавирусом даст возможность агрохолдингу «найти что-то новое». Об этом же говорят и эксперты АСИ, почти треть из которых указывают на возможности новых ниш, в частности, появлении или развитии следующих отраслей: альтернативная энергетика, санитарные товары, страхование киберрисков, изготовление индивидуальных рационов питания.

Возможности для бизнеса

Компании же, которые до сих пор вели себя консервативно в интернете, как раз в условиях, когда «физическая реальность» либо недоступна, либо ограничена, могут начать переориентировать свои бизнес-процессы — продажи, доставку, оказание услуг, рекламу — онлайн. И провести аудит существующих затрат и их оптимизации в поисках новых путей развития.

Минусы в закрытии части предприятий сумевшие выжить в этих нелегких условиях могут обратить в плюсы себе на пользу: конкуренция неизбежно снизится, а экономика тем самым, рискованно заявляют эксперты, очистится и оздоровится. А приостановление поставок из других стран, вследствие закрытия границ, откроет широкие возможности для импортозамещения, отмечается в исследовании АСИ — правда, добавим, чтобы импортозамещать, российские производства должны сначала открыться…

Впрочем, эксперты также считают необходимым сокращение дополнительных издержек бизнеса, связанных с проведением проверок и выплатой штрафов, «так как сейчас в приоритете государства должно быть сохранение бизнеса и, как следствие, сохранение рабочих мест». И предлагают властям больше закупать у малого бизнеса со стабильными выплатами и четким пониманием объема работ, а также создать фонд страхования предпринимательских рисков для избежания закрытия предприятий и банкротств.

Как Россия может подружиться с Западом и заработать внешнеполитические очки

Плюсы пандемии для государства в АСИ видят в возможности проведения властями разных уровней аудита механизмов управления и работы над ошибками. Пандемия также может помочь в развитии не только российской эпидемиологии, но и всей системы здравоохранения и повысить ее готовность к подобным вызовам. Пандемия и локаут должны также научить власти быстро принимать решения, отказываясь от бюрократии. Эксперты также отмечают возможность использования внешней угрозы «для сплочения людей и выработки новой сильной идеологии», какой именно, впрочем, они не уточняют. Зато пишут об укреплении «семейных отношений», так как нерабочие дни позволят побыть с семьей, открывают возможности заняться совместной обучающей и творческой деятельностью».



Возможности для государства

Отдельного упоминания стоит предложение экспертов АСИ восстановить дружеские дипломатические отношения с США и странами Запада «на фоне борьбы с общей бедой». Напомним, что российские военные пару недель назад предложили помощь Италии, однако их жест вызвал неоднозначное отношение в итальянских оппозиционных кругах. Эксперты АСИ, однако, уверены, что Россия «имеет возможность заработать очки внешнеполитического имиджа через помощь другим странам в борьбе с пандемией».

Специалисты уедут из мегаполисов в малые города, а пустые дороги ускорят ремонт

Любопытным выглядит и предсказание экспертов об оттоке людей из мегаполисов в небольшие города и связанное с этим снижение цен на жилье в мегаполисах. Это, считают они, может дать регионам и малым городам возможности использовать квалифицированных специалистов, которые потеряли работу в мегаполисах (за меньшие, к тому же, зарплаты).

Возможности для городов и регионов

Муниципальным властям стоит задуматься о программах развития в посткризисный период, когда люди опять устремятся в мегаполисы. Местные власти отдельных городов также могли бы поддержать местный туризм, в том числе по объектам культурно-исторического наследия (учитывая, что россияне будут опасаться выезжать заграницу и не буду иметь для этого ресурсов). И даже отремонтировать дороги во время самоизоляции, пока транспортный трафик невысокий.

Эксперты АСИ предлагают ввести прогрессивный НДФЛ и отменить плату за ЖКХ

Чтобы хеджировать риски, почти 40% опрошенных АСИ предлагают материальную помощь населению, причем не только для многодетных и малообеспеченных семей, но и семей с обычным доходом, например, обеспечить выплаты на обеспечение продуктами, бесплатного обеспечения средствами защиты и дезинфекции. Они посчитали необходимым полностью отменить плату за ЖКХ и ввести налоговые каникулы для материальной поддержки граждан.

Хеджирование рисков для населения

Пандемия коронавируса должна привести и к «справедливому распределению богатств», для чего предлагается принять две меры: во-первых, ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, во-вторых, полностью отменить плату за ЖКХ. Часть экспертов считает, что помимо выдачи малым и средним предприятиям беспроцентных кредитов на выплату зарплат, государство также должно оплачивать нерабочие дни из бюджета.

Государство же должно организовать доставку питания пенсионерам и маломобильным гражданам на время самоизоляции. Справедливому распределению богатств должно помочь: субсидирование затрат на приобретение автолавок и ГСМ для них в сельской местности, решение проблем с доступом в интернет в удаленных населенных пунктах, в частности низкой скорости и высокой стоимости интернета. В перечень мер поддержки населения эксперты АСИ добавили выплаты на питание школьников, субсидии на оплату интернета и мобильной связи (всем гражданам), выдачу средств вузам на приобретение необходимого оборудования для дистанционного обучения.

Меры для граждан