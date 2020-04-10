«Парад коронавирусных суверенитетов»: почему регионы не готовы к свободе?

Эксперты клуба «Волга» обсудили, как путинская борьба с сепаратизмом привела к хаосу в регионах

Фактически новую конфигурацию региональной политики, ежеминутно меняющуюся, согласно вызовам эпидемии коронавируса, обсудили на онлайн-заседании члены экспертного штаба «Волга». Поводом стало совещание президента России Владимира Путина с главами регионов. Корреспондент «Реального времени», выслушав дискуссию политологов и других экспертов, узнал, за какие грехи сегодня ругают Москву, почему субъекты страны оказались не готовы к той свободе, которой были лишены последние 20 лет, и как гипертрофированная путинская борьба с сепаратизмом привела к хаосу в регионах с «парадом коронавирусных суверенитетов». Как оказалось, если верить экспертам, единственный регион, к которому сегодня нет вопросов, — это Татарстан.

Регионы существовали в системе архаичного управления страной



Сегодня политики вынуждены становиться администраторами, занимаясь в том числе и волонтерским движением, тогда как администраторы вынуждены становиться политиками, отметил модератор Владимир Кутилов в начале встречи. Региональные власти, по его словам, оказались под микроскопом в необычный кризисный момент. «Муниципальная бытовуха» ушла на второй план, и теперь люди оценивают реакцию и профессионализм властей по мерам их противодействия коронавирусу. Главными объектами критики стали не муниципальные и даже не федеральные власти, от которых до недавнего времени многое зависело — а региональные, которым Москва спустила полномочия определять самостоятельно пакет мер для борьбы с эпидемией и возможность закрывать или открывать предприятия, чтобы сохранить региональную экономику.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов почти сразу отметил, что нынешняя нестандартная ситуация стала проверкой взаимодействия различных ветвей власти — эффективно оно или нет. И сразу оказалось, что часто само уже взаимодействие на коммуникативном уровне зачастую не срабатывает: отдельные региональные власти не способны или не хотят доводить до своего населения информацию и объяснять собственные решения и действия. Яркий пример тому — миллиарды рублей, отложенные московскими властями на бордюры в российской столице. Возможно, так был сверстан бюджет или же команда Собянина таким образом собирается поддержать рабочих и индустрию, но москвичам этого так и не объяснили.



Одно из объяснений отсутствия быстрой коммуникации между властями и населением, по мнению Куртова, кроется в том, что до недавнего времени регионы существовали в системе архаичного управления страной и прямо сейчас вынуждены переходить к современному управлению, связанному с динамичными и быстро меняющимися показателями, включая и другие способы формирования бюджета. «Проблема невзаимодействия сегодня очень заметна», — считает эксперт.



Интересно, что участники заседания вспомнили и Татарстан, где в апреле планировалось начать реализацию программы «Наш двор». Но сейчас в соцсетях татарстанцы разделились на два лагеря: одни хотят направить деньги, запланированные на программу, на поддержку социально незащищенных граждан, пострадавших от карантина, другие настаивают, что вирус пройдет, а неотремонтированные дворы останутся.

Алексей Куртов почти сразу отметил, что нынешняя нестандартная ситуация стала проверкой взаимодействия различных ветвей власти — эффективно оно или нет. Фото Агентства «Теория Дарвина»

Почему региональные власти оказались не готовы к самостоятельности

В условиях коронавирусного политического стресс-теста далеко не все региональные власти оказались готовы к эффективным коммуникациям с гражданами, самостоятельному распределению денег и эффективной борьбе с эпидемией, заметили спикеры клуба. Население, напротив, стало больше требовать с руководства субъектов. Появились новые повышенные социальные ожидания, особенно у беднейших слоев, отсюда большая волна критики, которую фиксируют в социальных сетях. По мнению Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», россияне почувствовали на себе, что «черный день, ради которого копились резервы и ресурсы (имея в виду прежде всего Фонд национального благосостояния — там сейчас $580 млрд), настал». Коронавирусная эпидемия стала настоящим испытанием и для граждан, и для власти.

— Главная задача региональных властей на этом фоне — не увеличивать свой антирейтинг, не раздражать население, но иногда принимать решения, не ориентируясь на мнение большинства. Политически правильно — показывать людям, что все мы сейчас находимся в одной лодке. Региональная власть должна стать плечом, к которому народу можно прислониться. Антимосковские же настроения, которые свойственны сегодня отдельным регионам (в Сибири, например), — тактика неперспективная, но жителям многих областей она созвучна, — уверен Виноградов.

Михаил Виноградов: «Политически правильно — показывать людям, что все мы сейчас находимся в одной лодке. Региональная власть должна стать плечом, к которому народу можно прислониться». Фото Рината Назметдинова

Последний раз такая свобода у регионов была в 1980-х

Тем не менее большинство экспертов, живущих в разных регионах, согласны в том, как порой неэффективно, по-солдафонски, «неумеючи» реагируют на кризисную ситуацию некоторые губернаторы, виновата, в первую очередь Москва — то есть федеральная власть и пресловутая вертикаль, выстроенная Владимиром Путиным за последние 20 лет. Региональные администрации просто давно привыкли к тому, что Москва «плотно контролирует политическую поляну», дает заключения и приказы. Такого, чтобы регионы спрашивали — что делать, а Москва говорила «решайте сами», не было. Решения по самоизоляции и закрытию предприятий регионы вынуждены принимать сами, приучаясь к самостоятельности, все эти решения имеют далеко идущие последствия.

— К этому приучаются и силовики, и чиновники на местах. Выясняется, для силовиков губернатор — не только человек, за которым надо следить или которого надо сажать, а человек, чьи указы надо выполнять, человек, от усилий которого что-то зависит в то время, когда Москва самоустранилась! Последний раз такое было во второй половине 1980-х годов, — вспоминает башкирский политолог Аббас Галлямов.

«В борьбе с сепаратизмом Кремль перегнул палку»

По мнению Галлямова, впоследствии регионы потребуют больше самостоятельности и настоящей федерализации. Жалобы на Москву станут главным мотивом — не согласился он с Виноградовым, тем более недовольство и зависть к Первопрестольной постоянно растут. Это вызвано креном федеральной политики, когда сила была за центром, который притягивал регионы, отнимая у них те или иные полномочия. Так называемое «сшивание России», в частности приведение регионального законодательства к нормам федерального, Галлямов хорошо помнит в Башкортостане. Коронавирус же, его словам, создал обратную ситуацию, стал ее катализитором — регионы начали понимать, что в борьбе с сепаратизмом Кремль перегнул палку. В качестве примера Галлямов привел и скандальную историю спущенного сверху отказа от обязательного изучения национальных языков в школах, которая страшно взбудоражила татарскую интеллигенцию, и та «затаила обиду». Политолог, однако, уверен, что в нынешней кризисной ситуации как раз у национальных регионов и их властей потенциал выше, они, как и раньше, традиционно «лидеры процесса»:

— Нынешний стресс-тест должен показать, насколько острыми являются противоречия элит и насколько лидеры в регионах готовы решать проблемы или не готовы. Коронавирус — это безусловно плохо по последствиям, но при этом есть плюс: он выявляет проблемы и теперь их можно устранить, если взяться с умом.

Аббас Галлямов: «Коронавирус — это безусловно плохо по последствиям, но при этом есть плюс: он выявляет проблемы и теперь их можно устранить, если взяться с умом». Фото Максима Платонова

Как свобода ударила в головы некоторым губернаторам

Одна из главных проблем, на которую обратил внимание член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич — это неумение региональных властей, во-первых, принимать правильные решения, во-вторых, правильно эти решения объяснять народу. Зачастую необдуманными заявлениями губернаторы на местах провоцируют панику. В том числе излишним нагнетанием опасности, истерией по отношению к «пришельцам» — гостям из Питера и Москвы.

— Просто какой-то парад коронавирусных суверенитетов! В Томской области от силы три человека заболели, но власти жестко отправили на 2 недели самоизоляции всех приезжающих из Москвы. Ставятся блок-посты на Крымском мосту, а врио главы Севастополя подписывает указ, поставивший все тех же приезжающих из Москвы и Петербурга вне закона. В этот парад суверенитетов включились не только губернаторы, но и мэры областных центров. В Липецке мэр Евгения Уваркина заявила, что тот, кто вошел в общественный транспорт без маски, должен быть изгнан из транспорта, с таким человеком автобусы никуда не поедут! А вы почему решили, что маски нужны, ее спрашивают? «Я посмотрела передачу на Первом канале и сделала выводы», говорит, — перечислил особенно скандальные случаи Малькевич.

Именно поэтому региональным властям необходимо выстраивать хорошую и эффективную информационную вертикаль, при помощи которой проще пресекать слухи и вбросы, бороться с мошенниками — учитывая, что на волне фейковых сообщений фишинг и кибермошенничество выросли многократно. В качестве хорошего примера эксперт привел Татарстан, где власти поймали жуликов, продававших через соцсети спецпропуска и тесты на коронавирус с доставкой на дом. Особенно Малькевича приятно удивила новость о жительнице Нижнекамска, распространявшей фейки про закрытие города — женщина сама пришла в СМИ, раскаялась и призналась, что «хотела просто пошутить». В Татарстане, отмечает член Общественной палаты РФ, у жителей есть социальная ответственность, и, что немаловажно как раз сегодня, доверие к власти: именно доверие к властям должно удержать регионы от сползания в «коммуникационную пропасть».

«Пять человек инфицированы, мы все умрем, я принял решение законопатить весь регион!»

— Нравится многим губернаторам эта картинка: он выходит в прайм-тайм, на лице маска, не хватает только трубочки и ластов. И мрачным голосом зачитывает: «Страшная новость, у нас пять человек инфицированы, мы все умрем, я принял решение, чтобы законопатить весь регион!» Якобы, думает он или его команда, советники, это как-то его рейтинг должно повысить. Происходит такое нагнетание саспенса по Хичкоку. Очень немногие умеют пользоваться соцсетями, чтобы говорить не только о плохом, но и откатывать решения обратно. Здесь смягчили, там. Не хватает этого. Есть риск, что после снятия ограничений ряд руководителей регионов могут войти во вкус. Не все в России могут похвастаться наличием сильного главы, как в Татарстане, где есть еще и моральный авторитет Шаймиев, который может людей успокоить, страсти притушить. Опыт Татарстана можно попытаться ретранслировать в другие регионы, было бы неплохо, — похвалил команду Рустама Минниханова президент Фонда защиты национальных ценностей.

Региональным властям необходимо выстраивать хорошую и эффективную информационную вертикаль, при помощи которой проще пресекать слухи и вбросы, бороться с мошенниками — учитывая, что на волне фейковых сообщений фишинг и кибермошенничество выросли многократно, считает Малькевич. Фото vm.ru

Сейчас, по его словам, в Общественной палате РФ готовятся формировать рейтинги, топ-10 лучших регионов и топ-5 худших — в зависимости от заявлений и решений тех или иных губернаторов. Уже известны два региона, где почти каждое действие властей приводит к смуте: Краснодарский край и Севастополь. Впрочем, к 9 апреля список регионов, отправляющий «столичных пришельцев» по прибытии сразу в карантин, уже вырос, в него вошли: Башкирия (только для Москвы), Иркутская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Красноярский край, Крым (для всех регионов России), Оренбургская область (для всех регионов России), Севастополь (для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга), Томская область (только для Москвы), Тюменская область.

Сошлись две фобии — боязнь населения умереть от коронавируса и страх элит зарабатывать меньше

— К Татарстану вопросов нет. Президент Татарстана как раз сейчас проводит совещание с мобильными операторами и операторами связи. Чтобы понимать, насколько выросла нагрузка на сети. И местные участники рынка видят внимание и заботу. Надеюсь, что IT-отрасль после карантина пойдет на рывок, в котором и Татарстан сможет поучаствовать. Мы же сейчас общаемся на платформе zoom.us. Оказалось, что у нас своего нет ничего, что могло бы позволить решать вопросы в режиме видеоконференций! В этом смысле потенциал РТ, уверен, будет реализован на 150 процентов. Все, кто сталкивался с Иннополисом, знают, что это реально, — полагает Малькевич.

Марат Баширов, президент Некоммерческого партнерства «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» (GR-лига) и член Национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей, не согласен с такой жесткой критикой регионов. Он обратил внимание на то, что ситуация оказалась нестандартной, властям приходится действовать на свой страх и риск в условиях информационного вакуума — а это не то, к чему готовили региональные элиты. Сошлись вместе две фобии: у населения — боязнь умереть от коронавируса и страх элит — начать зарабатывать меньше.

Марат Баширов: «Хотелось бы обратиться к регионам: не надейтесь только на Москву, делитесь между собой опытом. Ваша задача — консолидировать внутренние элиты, не надо возбуждать своими непроверенными действиями население на протесты». Фото Максима Платонова

Как опыт Татарстана по налаживанию коммуникации властей с населением поможет другим регионам

— Отсюда два вывода — если мы защищаем свою страну и население, мы должны консолидировать управленческие элиты, а федеральная власть должна объяснять региональной, что вообще происходит! Мы же бросили региональные элиты на произвол судьбы, отсюда эти запретительные меры, желание угодить — этого нет в Татарстане, у меня родственники там, говорят, если объяснить, зачем ты на улицу выходишь или едешь куда-то — тебе разрешают. В других регионах этого нет! — с сожалением заметил Баширов. — Хотелось бы обратиться к регионам: не надейтесь только на Москву, делитесь между собой опытом. Ваша задача — консолидировать внутренние элиты, не надо возбуждать своими непроверенными действиями население на протесты.

Эксперты согласны, что у губернаторского корпуса сегодня нет нужного опыта, при этом им не дали дополнительных возможностей, финансовых и управленческих, зато дали ответственность за все то, за что они, в принципе, не должны отвечать.

— Мы фактически на войне. А на войне должно быть понимание своих функций. Плоха та война, где героизм важнее, чем общая задача. Так войны не выигрывают. Если обратиться к опыту Татарстана, то ведь это один из немногих регионов, который ввел SMS-сообщения для выхода на улицу, и решение это населением было правильно воспринято: 1,23 млн было обращений о выходе на улицу. Появилось некое понимание, как себя вести. А в других регионах непонятно, можно выходить или нет, — резюмировал дискуссию Алексей Куртов.