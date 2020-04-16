«Четырехдневка — самый оптимальный вариант»: как промгиганты выживают на самоизоляции

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике, но ведущие компании ищут возможности не увольнять сотрудников до последнего

В условиях пандемии коронавируса и экономического спада самое оптимальное, что могут сделать предприятия, чтобы остаться на плаву, — сократить рабочую неделю. Во всяком случае, это значительно лучше, чем выставлять работников на улицу, считают эксперты. И на этот шаг уже решились ряд крупных компаний в России и за рубежом. К слову, идея перейти на четырехдневную рабочую неделю звучала еще год назад из уст первых лиц государства, но тогда ситуация была другая. Почему ведущие международные корпорации идут на такой шаг, разбирался корреспондент «Реального времени».

Федеральный тренд?

Пандемия коронавируса ударила по всем сферам жизни, в том числе нанесла серьезный урон экономике. Простой производств во время всеобщей самоизоляции негативно сказался на финансовом положении предприятий. Нефтяным компаниям пришлось несладко вдвойне: цены на черное золото до недавнего времени шли вниз. Теперь многие вынуждены подстраиваться под существующие условия. Ведущие компании, чтобы не сокращать штат сотрудников и сберечь ценные кадры, решили сократить рабочую неделю.

Так, на четырехдневку переходит «Сибур» (численность работников — около 23 тыс. человек). Холдинг переводит на новый график работы почти четверть штата — головной офис в Москве и административно-управленческий персонал в регионах. Так компания надеется сократить на треть возможные потери. Также корпорация пересматривает ряд проектов и сокращает расходы на услуги подрядчиков.

«Алроса» (38 тыс. сотрудников) тоже перевела на четырехдневную рабочую неделю весь менеджмент в Москве и Мирном (Саха-Якутия). На неполную рабочую неделю перешли аппараты управления всех структурных подразделений компании.

К аналогичным мерам пришли и в ПАО «РЖД» (более 700 тыс. работников). С марта число перевозок Российскими железными дорогами сократилось, экономический спад наблюдался весь первый квартал 2020 года. И гендиректор Олег Белозеров пошел на такую меру как альтернативу сокращению штата.

С марта число перевозок Российскими железными дорогами сократилось, экономический спад наблюдался весь первый квартал 2020 года

На такой же шаг пошли Краснокамская фабрика деревянной игрушки (Пермский край), Екатеринбургский метрополитен, российский Forbes и другие. Что касается Татарстана, готовятся к подобному сценарию и на КАМАЗе: челнинский автогигант зависит от поставок комплектующих из Китая. А с 15 июня производитель грузовиков и автобусов может перейти и на трехдневку.

Из-за ситуации с коронавирусом в России начали останавливаться автомобильные заводы. О планах временно приостановить работу сообщили Volkswagen и PSA. В Европе остановили выпуск автомобилей на заводах группы PSA и Fiat Chrysler. Renault, Ford и Nissan объявили о прекращении работы своих заводов в Испании, Volkswagen готов закрывать производственные линии из-за нехватки комплектующих. В США остановить свою фабрику во Фримонте согласился автопроизводитель Tesla.

Вспомним Медведева

Собственно, в КНР на сокращенную 4,5-дневную рабочую неделю начали переходить еще в марте. Внутреннее потребление обеспечивает более половины ВВП Поднебесной. Однако на волне пандемии объем розничных продаж за первые два месяца просел на 20,5%. По задумке китайских властей, с переходом на новый график граждане начнут больше потреблять товаров, пользоваться услугами и путешествовать, что должно придать стимул экономическому росту.

Отметим, в прошлом году Дмитрий Медведев, будучи на посту премьер-министра РФ, озвучил идею перехода к четырехдневной рабочей неделе. Его посыл тут же поддержали в Госдуме. Часть экспертов восприняла инициативу со скепсисом.



В прошлом году Дмитрий Медведев, будучи на посту премьер-министра РФ, озвучил идею перехода к четырехдневной рабочей неделе. Фото kremlin.ru

Татарстан тогда занял выжидательную позицию. Тогда даже объявили федеральный эксперимент, на который подписались и десятки татарстанских предприятий. Разумеется, о COVID-19 и режимах карантина и повышенной готовности в середине 2019 года даже не было и речи.

Среди плюсов укороченной рабочей недели называлась возможность снизить стресс и уменьшить неявку на работу по причине болезни. Также это поможет сократить издержки на коммуналку, уборку, освещение, кондиционирование.

Понимание с персоналом

Председатель машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров отмечает, что это мера вынужденная и необходимая. Управления компаний сейчас работают над оптимизацией тех издержек, которые несет эпидемия коронавируса.

У предприятий сокращаются заказы, наблюдаются перебои с платежами за поставленную продукцию, поэтому топ-менеджмент компаний работает над сокращением рабочего времени. Если сегодня руководители не будут предпринимать никаких шагов, то завтра предприятие может закрыться.



— В первую очередь нужно сохранить персонал. Некоторые в безвыходной ситуации идут и на сокращение персонала. Классное предложение поддержал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: чтобы сохранить людей на производствах, нужно 12 130 рублей выдавать не безработным в центре занятости, а нужно принимать списки высвобожденных сотрудников предприятий, чтоб они эту сумму получали. При отсутствии платежей и заказов многие предприятия 12 130 рублей или не могут заплатить, или с трудом это делают. А ту частичную занятость — неделю или две — предприятия бы еще доплачивали своим сотрудникам. Таким образом у нас бы, с одной стороны, поддерживался доход граждан РФ, с другой стороны, предприятия посильно, сколько смогут, загружали бы сотрудников, — комментирует Майоров «Реальному времени».

При этом собеседник отмечает, что со стороны работников тоже должно быть понимание.

— Только по договоренности с персоналом это позволяет делать действующее законодательство. Хотелось бы, чтоб люди отнеслись с пониманием. Это не вина руководителей, что люди попадают в такую ситуацию. Нужно идти навстречу друг другу, — говорит он.

Увольнять нецелесообразно

Директор ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что переход на четырехдневку — это наиболее оптимальная мера в период сокращения спроса и в период депрессии.

— Можно, конечно, сокращать людей, но это делать нежелательно, а можно переходить на четырехдневку. Такое уже было во время кризисов 2014—2015 и 2008—2009 годов. Соответственно, это наиболее мягкая мера. Компании справедливо надеются, что по крайней мере в третьем квартале спрос восстановится, и они перейдут на стандартную пятидневную рабочую неделю. Кстати, идею ввести четырехдневку обозначал и Дмитрий Медведев, но потом признали, что пока еще рано, экономика не доросла, — говорит эксперт.



Разуваев считает, что увольнять сотрудников нерационально. Во-первых, таких специалистов потом можно не найти. Во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов и социальный аспект. В-третьих, если все делать по закону, то нужно обеспечить все дополнительные выплаты.

— Если брать крупные компании, уровень их специалистов очень высокий, и терять их, как было в 1990-е, не хочется, их потом просто не найдешь, — объясняет эксперт. — Поэтому компании делают все, чтобы не было увольнений, и четырехдневка — самый мягкий и оптимальный вариант, который я только приветствую.