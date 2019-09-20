Татарстан не спешит с четырехдневкой

Казанский кремль занял «выжидательную позицию» в отношении федеральных инициатив

Фото: Максим Платонов

Как руководство Татарстана расценивает «половинчатое» решение о строительстве двух участков трассы Москва — Казань? Будет ли республика предпринимать какие-либо действия для ускорения этого процесса? Обяжут ли татарстанские предприятия, участвующие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», перейти на четырехдневную рабочую неделю? Как республиканские власти в целом смотрят на этот эксперимент? Позицию казанского Кремля по этим вопросам накануне озвучила Лилия Галимова. Подробности — в материале «Реального времени».

«Занимаем выжидательную позицию»

В среду, 18 сентября, министр финансов России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань. Минтранс и Минэкономразвития разработали компромиссный вариант строительства этой дороги, разбитый на этапы.

До 2024 года планируется построить дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса (это порядка 350 км с предварительной оценочной стоимостью 185 млрд рублей), а также сделать обход Казани (более 140 км стоимостью почти в 180 млрд рублей).

Напомним, проект трассы Москва — Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора «Европа — Западный Китай». Объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из которых 216 млрд планируется привлечь из внебюджетных источников.

В среду, 18 сентября, министр финансов России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань. Фото Максима Платонова

Накануне официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова озвучила позицию республиканских властей относительно этого «половинчатого» решения.

— Мы и ранее придерживались позиции, что нужно ремонтировать М7, а также строить новую трассу. Думаю, где несколько участков, там и следующие решения по расширению самого маршрута появятся. В целом мы очень рады тому, что есть первые решения в этом направлении, но пока занимаем выжидательную позицию. В данный момент каких-то намеренных шагов с нашей стороны нет, — прокомментировала представитель казанского Кремля.

«Предприятия не готовы переходить на четырехдневную рабочую неделю»

Другой волнующей татарстанцев темой, озвученной на вчерашнем брифинге, стал возможный переход на четырехдневную рабочую неделю. Как ранее сообщало «Реальное время», федеральный эксперимент по тестированию перехода на «четырехдневку» может быть проведен на татарстанских предприятиях, участвующих в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Сегодня в этот проект включились 44 предприятия второго и третьего эшелонов из разных городов — Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Менделеевска. Их нельзя назвать массовыми по численности занятых работников, выручка большинства варьируется в диапазоне от 50 до 500 млн рублей. Однако среди них оказалось и несколько градообразующих предприятий, которые аккумулируют в себе свыше 5 тысяч работников. Прежде всего это зеленодольские заводы АО «Зеленодольский завод им. Горького» и АО «Производственное объединение им. Серго», Казанский авиационный завод им. Горбунова и менделеевский Химзавод им. Карпова. Вместе с тем КАМАЗ не участвует в этом федеральном нацпроекте. Однако среди его участников немало челнинских предприятий — АО «Ремдизель», Камский завод металлоконструкций «ТЭМПО», «Татпроф», «РИАТ».

Как удалось выяснить нашему изданию, татарстанские предприятия отнеслись к инициативе по внедрению четырехдневной рабочей недели с большой тревогой. Республиканские власти, в свою очередь, поспешили их успокоить.

Среди этих предприятий — АО «Зеленодольский завод им. Горького» и АО «Производственное объединение им. Серго», Казанский авиационный завод им. Горбунова и менделеевский Химзавод им. Карпова. Фото Романа Хасаева

— Мы считаем, что эта инициатива достойна глубокого анализа, прежде, чем ее начнут применять. Насколько нам известно, федеральное министерство труда , которое работает над этим вопросом, тоже пока не сформировало окончательное представление о том, как это должно реализовываться, — объяснила Лилия Галимова. — Что касается предприятий, то нет такой директивы, что «вы должны». Есть идея, но теперь ее нужно проанализировать с экономической и практической точек зрения. Это не наша прерогатива — заниматься анализом. Мы просто можем сказать от себя, что на сегодняшний день предприятия в республике не готовы переходить на четырехдневную рабочую неделю.

Напомним, заявление о возможности введения в России сокращенной рабочей недели прозвучало на Международной конференции труда в Женеве в июне этого года. Выступая на ней, премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что технологический прогресс позволяет сократить рабочее время за счет увеличения производительности труда.