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Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

12:51, 11.06.2019 2
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал он на Международной конференции труда в Женеве, его слова приводит ТАСС.

Напомним, что в январе этого года эксперты в ходе экономического форума в Давосе предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю.

По их мнению, уменьшение числа рабочих дней пойдет на пользу компаниям и сотрудникам, тем более «ведущие экономисты, социологи и философы утверждают, что с развитием цивилизации человечество сможет работать все меньше».

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:00
    А интересно где либо на производстве руковиделем работал Медведев?У нас и так очень много праздничных дней,где мужское население от безделья спивается и рушатся семьи
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  • Анонимно 13:20
    и зачем было пенсионеров лишать свободных дней? Теперь совсем работать не надо - все в трубе?
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