Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал он на Международной конференции труда в Женеве, его слова приводит ТАСС.

Напомним, что в январе этого года эксперты в ходе экономического форума в Давосе предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю.

По их мнению, уменьшение числа рабочих дней пойдет на пользу компаниям и сотрудникам, тем более «ведущие экономисты, социологи и философы утверждают, что с развитием цивилизации человечество сможет работать все меньше».