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В Госдуме одобрили идею сокращения трудовой недели

15:55, 11.06.2019 1
В Госдуме одобрили идею сокращения трудовой недели
Фото: duma.gov.ru

Парламентарии высказались относительно перспектив четырехдневной рабочей недели, сообщает «РИА Новости».

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что в перспективе, возможно, и не ближайшей, в России сократится продолжительность рабочего дня, будет увеличен перерыв на обед. Он напомнил, что ключевые принципы Международной организации труда провозгласили 100 лет назад и с тех пор не менялись. В свою очередь член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заметил, что пересмотр режима труда положительно бы сказался на здоровье россиян.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:59
    Вот где пупулизм. В Чистом виде...
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