КАМАЗ собирается перейти на трехдневку

На КАМАЗе согласовывают введение с 15 июня на два месяца режима трехдневной рабочей недели. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Олег Афанасьев.

Он отметил, что планов по остановке производства нет. На данный момент компания обеспечена заказами на апрель и май.

«И главные для нас сейчас опасности, которые могут остановить производство, — это эпидемия коронавируса и срывы поставок комплектующих от контрагентов. С обеими этими проблемами на данном этапе мы успешно справляемся», — подчеркнул Афанасьев.

Ранее сообщалось, что убытки КАМАЗа за неделю простоя составили 2 млрд рублей. Предприятие возобновило производство 6 апреля.