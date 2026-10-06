США готовы помочь России в связи с пневмонией в Иркутской области

«Мы им поможем настолько, насколько возможно», — сказал Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать содействие России в связи с выявлением в Иркутской области случая пневмонии неустановленной этиологии.

— Мы им поможем настолько, насколько возможно, — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Напомним, случай заболевания зафиксирован у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. По данным Роспотребнадзора, в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью. В ведомстве подчеркнули, что проверка не обнаружила патологий у сотрудников института, контактировавших с ней, а санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной.

Всемирная организация здравоохранения оценивает риск для здоровья населения как низкий. Все лица, имевшие контакты с заболевшей, выявлены и находятся под наблюдением, симптомов заболевания у них не наблюдается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал доверять оценкам профессионалов из Роспотребнадзора, а не «досужим сплетням и россказням» о чуме или иных инфекциях.

Зульфат Шафигуллин