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IX сессию Госсовета Татарстана планируют провести в дистанционном режиме

12:36, 15.04.2020
IX сессию Госсовета Татарстана планируют провести в дистанционном режиме
Фото: Инна Серова

На «удаленке» планируют провести очередную, IX сессию Госсовета Татарстана 23 апреля. Об этом сегодня на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил председатель комитета Лутфулла Шафигуллин.

Накануне стало известно, что Госсовет может перейти на «особый режим работы» в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и необходимостью принятия мер по нераспространению COVID-19. Соответствующие изменения в Регламент Государственного совета РТ вступят в силу после их принятия на сессии парламента.

ОбществоВластьМедицинаПроисшествия Татарстан
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