В Казани за Дворцом единоборств построят гостиницу для спортсменов

Точная площадь здания, количество номеров, объем инвестиций и сроки начала строительства пока неизвестны

В Казани планируют построить гостиницу для спортсменов за Дворцом единоборств в районе улицы Фатыха Амирхана. Эскизы нового объекта опубликовала у себя в соцсетях главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

Здание расположится в шаговой доступности от спортивного комплекса. По замыслу проектировщиков, это избавит гостей города от долгих поездок и сделает их пребывание на соревнованиях более комфортным.

Авторы проекта — Лилия Сабирова и Татьяна Ганина из архитектурного бюро «Адапт Дизайн».

Точная площадь здания, количество номеров, объем инвестиций и сроки начала строительства в сообщении не уточняются. Реализация проекта позволит частично закрыть потребность в размещении участников соревнований, которые регулярно проводятся на площадке Дворца единоборств.

Зульфат Шафигуллин