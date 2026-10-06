В Казани за Дворцом единоборств построят гостиницу для спортсменов
Точная площадь здания, количество номеров, объем инвестиций и сроки начала строительства пока неизвестны
В Казани планируют построить гостиницу для спортсменов за Дворцом единоборств в районе улицы Фатыха Амирхана. Эскизы нового объекта опубликовала у себя в соцсетях главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.
Здание расположится в шаговой доступности от спортивного комплекса. По замыслу проектировщиков, это избавит гостей города от долгих поездок и сделает их пребывание на соревнованиях более комфортным.
Авторы проекта — Лилия Сабирова и Татьяна Ганина из архитектурного бюро «Адапт Дизайн».
Точная площадь здания, количество номеров, объем инвестиций и сроки начала строительства в сообщении не уточняются. Реализация проекта позволит частично закрыть потребность в размещении участников соревнований, которые регулярно проводятся на площадке Дворца единоборств.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».