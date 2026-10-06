Для 34% соискателей важно узнать больше информации о компании перед откликом

44% соискателей проверяют надежность работодателя по информации, которую он о себе предоставляет

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В условиях высокой конкуренции на рынке труда кандидаты тщательнее оценивают работодателей еще до отправки резюме. Согласно данным «Авито Работы», 34% соискателей считают критически важным узнать больше информации о компании перед откликом, а 44% проверяют надежность работодателя по информации, которую он о себе предоставляет. Эксперты отметили важность выстраивания компанией презентации внутри профессионального профиля на странице бренда.

«Сегодня работодателю уже недостаточно просто разместить вакансию — соискатель выбирает не только позицию, но и компанию, в которой ему предстоит работать. Поэтому важно дать ему возможность заранее понять, что стоит за вакансией: чем живет команда, какие здесь условия и возможности для развития, что отличает компанию от других работодателей», — комментирует Владимир Урсу, директор по продукту «Авито Работы».

Параллельно с размещением вакансии работодатель может рассказывать о себе будущим сотрудникам, самостоятельно представить свою корпоративную культуру, условия труда, форматы работы, подходы к адаптации и возможности карьерного развития.

