В Казани сняли полумесяц со шпиля башни Сююмбике для реставрации

Демонтаж прошел в штатном режиме около 6 часов утра

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В Казани с башни Сююмбике демонтировали медный полумесяц весом около 80 кг для проведения реставрации. Об этом сообщили в Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Конструкция была установлена более 10 лет назад. Демонтаж прошел в штатном режиме около 6 часов утра, после чего элемент отправили на производственную базу.

Предварительный осмотр показал утрату части позолоченного покрытия из-за осадков, ветра и перепадов температур. Ожидается, что реставратор Борис Симаков, ранее золотивший шпиль Пушечного двора Казанского Кремля, очистит поверхность и покроет элементы лаком-клеем «Мордан», на который нанесет 4 грамма сусального золота.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

— Мы относимся к реставрации полумесяца с особой ответственностью. В целом работы на башне идут в плановом режиме под контролем Комитета и авторского надзора, — заявил председатель Комитета РТ по ОКН Иван Гущин.

Башня Сююмбике является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. После завершения работ конструкцию вернут на историческое место.

Подробнее о снятии полумесяца со шпиля башни Сююмбике — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Напомним, первоначально работы должны были начаться 5 октября, но из-за сильного ветра их перенесли.

Зульфат Шафигуллин