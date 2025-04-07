В Казани стартуют всероссийские акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская ленточка»

«Красная гвоздика» начнется в городе 10 апреля, «Георгиевская ленточка» — 24 апреля

Фото: Динар Фатыхов

В апреле в Казани стартуют всероссийские акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская ленточка». Об этом сообщила на «деловом понедельнике» председатель комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.

«Красная гвоздика» стартует в городе 10 апреля. Акция пройдет на улицах Баумана и Кремлевской, а также на площади Свободы.

— Эта масштабная инициатива направлена на сбор средств для оказания медицинской помощи тем, кто отдал свою жизнь и здоровье на защиту Родины. Каждый год с апреля по июнь волонтеры выходят на улицы городов, чтобы распространить значки в виде гвоздики за пожертвования, — рассказала Алия Загидуллина.

По ее словам, в прошлом году казанским волонтерам удалось продать более 2 тыс. гвоздик общей суммой 158 тыс. рублей. В 2025-м минимальная стоимость главного символа акции — красной гвоздики — составит 50 рублей.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Акция «Георгиевская ленточка» начнется в Казани 24 апреля. Планируется, что волонтеры раздадут 100 тыс. георгиевских лент — вдвое больше, чем в прошлом году. Получить ее горожане смогут на центральных улицах, в парках и у Казанского кремля.

Напомним, в Казани на празднование 80-летия Победы выделят почти 44 млн рублей. Основным местом для торжеств станет площадь Тысячелетия. Днем здесь пройдет концерт продолжительностью два часа, а вечером зрителей ждет четырехчасовое шоу с участием танцевальных, хореографических и вокальных коллективов.



Галия Гарифуллина