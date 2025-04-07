В КХЛ утвердили постепенное повышение потолка зарплат до 1 млрд рублей

Потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) достигнет одного миллиарда рублей к 2027 году. Соответствующие изменения были приняты на заседании совета директоров лиги.

Принято решение о постепенном повышении пола и потолка зарплат в КХЛ. В частности, ожидается, что изменения произойдут в следующем порядке:

сезон-2025/2026: повышение пола на 25 млн рублей — до 475 млн рублей;

сезон-2026/2027: повышение потолка на 50 млн рублей — до 950 млн рублей, повышение пола на 50 млн рублей — до 525 млн рублей;

сезон-2027/2028: повышение потолка на 50 млн рублей — до 1 млрд рублей, повышение пола на 75 млн рублей — до 600 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В КХЛ пересмотрели регламент по части премий, не включаемых в потолок зарплат. Многие богатые клубы пользовались отсутствием ограничений, раздувая премиальную часть доходов хоккеистов. Теперь в потолок зарплат не включаются премии:



за выход во вторую стадию плей-офф можно выплатить игрокам суммарно до 50 млн рублей;

за выход в полуфинал — дополнительно 75 млн рублей, то есть суммарно до 125 млн рублей;

за выход в финал — дополнительно до 150 млн рублей, то есть суммарно до 275 млн рублей;

В размере вознаграждений за победу в чемпионате клубы не ограничены.

Командные премии по стадиям плей-офф не включаются в потолок зарплат, но по ним также имеются ограничения. Получателями таких премий должны быть не менее 60% игроков основного состава, принимавших участие во второй части чемпионата. Кроме того, разница в размере максимальной и минимальной премии игрокам не должна отличаться более чем в четыре раза.



Совет директоров КХЛ утвердил изменения, которые вступят в силу по окончании текущего сезона.

На сегодняшний день в КХЛ действует потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей. Платежная ведомость клубов не должна превышать данного показателя, за некоторыми исключениями. Пол зарплат вводится для «бедных» команд для выравнивания конкуренции в чемпионате.

Зульфат Шафигуллин