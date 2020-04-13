Стало известно, сколько штрафов выписали полицейские за период самоизоляции в РТ

Оперштаб отчитался о работе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции ОВД РТ.

На сегодня полицией выписано 3 324 административных правонарушения. Среди них:

— ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ — 1066;

— ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ — 701;

— ст. 20.6 КоАП РФ — 1322;

— ст. 19.4 КоАП РФ — 86;

— 13.15 КоАП РФ — 23.

За время действия режима самоизоляции приостановлена деятельность одного юридического лица, возбуждено шесть уголовных дел по статье «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок», а также «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Полицейские проверили 743 305 граждан и 685 336 транспортных средств. Пресечен проезд 24 628 транспортных средств. На заслонах ГИБДД составлено 3 047 административных протокола.

Также выявлено 4 лица в розыске, раскрыто 10 преступлений.

