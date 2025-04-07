Количество ДТП в Казани за 10 лет сократилось на 31%

Если в 2014 году в городе произошло 1,8 тыс. аварий, то в 2024-м их число составило 1,2 тыс.

Фото: Максим Платонов

Количество ДТП в Казани за 10 лет сократилось на 31%. Если в 2014 году в городе произошло 1,8 тыс. аварий, то в 2024-м их число составило 1,2 тыс., рассказал на «деловом понедельнике» председатель комитета по транспорту исполкома города Алексей Сидоров.



По его словам, количество погибших за этот период снизилось на 46%, достигнув в прошлом году 38 человек. Число пострадавших сократилось на 33%: в 2024-м их насчитывалось 1,5 тыс. человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Особенно актуальной проблемой сегодня является использование несовершеннолетними питбайков и квадрациклов. В прошлом году на дорогах произошло 73 ДТП с участием мототранспорта, — сказал Алексей Сидоров.

В этом году уже зарегистрировали четыре таких ДТП, в которых пострадали четыре человека.

Напомним, необходимо делать закрытые площадки, чтобы дети учились управлять мотоциклами, питбайками на закрытых территориях и не выезжали на дороги города, считает глава Госавтоинспекции Кахани Михаил Савин. Подробнее — в его интервью «Реальному времени».

Галия Гарифуллина